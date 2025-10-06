TORONTO, le 6 oct. 2025 /CNW/ - Mucho Burrito s'apprête à lancer une nouvelle protéine végétale -- les carnitas shiitakés -- dans le cadre de son engagement soutenu à l'innovation culinaire et à la simplicité des aliments authentiques. Cuisiné à partir de champignons shiitakés rôtis lentement et accompagnés de quelques ingrédients bien reconnaissables, ce nouveau plat est une option savoureuse et satisfaisante qui remplace le crumble végétalien. Chez MUCHO, on prépare des plats frais sur place, chaque jour. Plus qu'une méthode, il s'agit d'une philosophie qui s'amorce par l'usage d'ingrédients authentiques préparés avec soin.

Bol de carnitas shiitakés de MUCHO (Groupe CNW/Mucho Burrito)

Les carnitas shiitakés sont cuisinées pour être savoureuses sans recourir à une préparation complexe ou à des additifs comme on en trouve dans tant de plats sans viande. Elles représentent ce que recherchent tant de gens de nos jours : des aliments savoureux, authentiques et préparés avec soin.

« Nous ne cherchons pas à imiter la viande. Nous choisissons plutôt de faire l'éloge d'ingrédients déjà délicieux en soi », affirme Luca Gerace, Directeur culinaire pour MUCHO Burrito. « Nous présentons une nouvelle manière d'aborder les champignons. Rôtis lentement, pleins de saveur et faits maison. C'est un produit qui respecte notre raison d'être et nos habitudes de cuisine. »

Aliments authentiques, saveur authentique.

Les carnitas shiitakés sont préparées avec des champignons shiitakés entiers et d'autres ingrédients naturels; pas d'OGM, pas d'agents de conservation et pas d'additifs artificiels. Les champignons sont cuits lentement jusqu'à tendreté, pour une texture effilochée qui se marie à merveille avec les garnitures et les salsas fraîches qui font la renommée de MUCHO.

Plutôt que de les présenter comme un plat qui remplace la viande, MUCHO donne la vedette aux champignons; ce n'est pas un compromis, mais bien une option valable en elle-même. Les carnitas shiitakés sont offertes dans l'ensemble du menu, en burrito, en bol, en quésadilla et en taco.

Innovation culinaire à la manière MUCHO

Ce lancement est un jalon important de l'évolution de la marque MUCHO qui s'inscrit dans la plateforme « cuisine mexicaine moderne » -- un amalgame entre une cuisine d'inspiration traditionnelle et un engagement très actuel à la qualité, à l'inclusion et à la saveur.

Avec chaque nouveau menu, MUCHO cherche à offrir à sa clientèle des choix inspirés qui reflètent l'évolution des goûts tout en respectant sa tradition de fraîcheur.

Les carnitas shiitakés sont offertes dès maintenant dans les restaurants MUCHO participants d'un bout à l'autre du Canada. Pour en savoir plus, visitez www.muchoburrito.com.

À propos de MUCHO Burrito

Fondée en 2006, MUCHO Burrito est l'une des principales chaînes de restauration rapide d'inspiration mexicaine au Canada, forte de plus de 145 restaurants d'un océan à l'autre. Tous les plats sont inspirés de la savoureuse cuisine mexicaine moderne et préparés chaque jour avec des ingrédients de qualité, selon des techniques de rôtissage bien établies. MUCHO Burrito promet la facilité, sans compromettre la qualité; les plats qu'elle propose sont préparés avec soin et pleins de saveur. Pour de plus amples renseignements ou pour trouver un restaurant, visitez muchoburrito.com.

SOURCE Mucho Burrito

Personne-ressource : Kristina Tran, Directrice du marketing, [email protected]