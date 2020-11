MU rend hommage à Armand Vaillancourt dans sa collection hommage aux bâtisseurs culturels montréalais

« J'ai toujours été très près de la nature et des animaux qui ont occupé une part importante de ma jeunesse. J'ai dessiné des centaines et des centaines d'objets qui illustraient la présence d'animaux, d'êtres fabuleux et de fantômes de mon enfance. Elles viennent directement de mon subconscient et contiennent une valeur symbolique très chargée », affirme Armand Vaillancourt. Ces explorations du bestiaire imaginaire d'Armand Vaillancourt ont inspiré de magnifiques sculptures, installations, sérigraphies et autres œuvres.

« Armand Vaillancourt est résistance, révolution. Armand est compassion dans l'action, il est engagement. Armand est passion, énergie, folie. Armand est contemporain, légendaire, spectaculaire. Armand ne connait pas les compromis. Armand est un esprit libre, un être libre. Armand est le feu. Armand est la vie », a souligné Elizabeth-Ann Doyle, directrice générale et artistique de MU.

Initiée par MU en 2010, la collection de murales Bâtisseurs culturels montréalais qui compte aujourd'hui plus de vingt œuvres vise à reconnaitre l'inestimable contribution des créateurs et créatrices de la métropole de différentes disciplines artistiques, qu'ils ou elles soient montréalais-e-s d'origine ou d'adoption, au rayonnement de la scène culturelle montréalaise. Cette collection inclut les artistes Michel Tremblay, Alys Robi, Janine Sutto, Oscar Peterson, Émile Nelligan, Dany Laferrière, Oliver Jones et Alanis Obomsawin, ainsi que la murale emblématique rendant hommage à Leonard Cohen qui surplombe le centre-ville de Montréal.

L'inauguration a eu lieu en présence de la mairesse de Montréal, madame Valérie Plante, du maire de l'arrondissement de Mercier-Hochelaga-Maisonneuve, Pierre Lessard-Blais, de la conseillère de Louis-Riel, Karine Boivin Roy, de la conseillère de Tétraultville, Suzie Miron, des artistes Armand et Alexis Vaillancourt et de la célèbre cinéaste Alanis Obomsawin.

Ce projet a été réalisé dans le cadre du Programme d'art mural de la Ville de Montréal (volet 2) avec le soutien additionnel de Gérer son quartier, la caisse Desjardins du Centre-est de Montréal, ainsi que d'Impact Échafaudage et de Benjamin Moore. MU remercie également les Habitations Le Domaine ainsi que l'arrondissement de Mercier-Hochelaga-Maisonneuve pour leur implication et leur soutien dans la concrétisation de ce projet.

À propos de MU

MU est un organisme de bienfaisance qui transforme l'espace public montréalais en réalisant des murales ancrées dans les communautés. Le cœur de sa démarche : créer des murales pour voir et vivre l'art au quotidien, pour déclencher une transformation sociale et pour léguer, à Montréal, un musée à ciel ouvert. Depuis 14 ans, MU a réalisé plus de 150 murales d'envergure et pérennes dans toute la métropole, en plus de mettre en œuvre un important volet éducatif. MU a été récompensé plus tôt cette année par le 34e Grand-Prix du Conseil des arts de Montréal, soulignant sa vision artistique et sociale novatrice et le legs culturel de ses murales aux communautés montréalaises. www.mumtl.org

