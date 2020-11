MU lègue à Montréal une murale témoin de la pandémie du coronavirus

MONTRÉAL, le 10 nov. 2020 /CNW Telbec/ - L'organisme de bienfaisance MU dévoilait il y a peu la murale intitulée L'espace entre nous, qui vient tout particulièrement, en ce contexte de pandémie, souligner la primauté des liens qui nous relient d'autant plus les uns aux autres. Située sur la façade nord de l'immeuble de l'Office municipal d'habitation de Montréal (OMHM) au 4420 Coloniale au sud de l'Avenue du Mont-Royal, l'œuvre se dresse ainsi comme le témoin et legs pérenne du fil de notre actualité de l'année 2020.

Aux origines de ce projet, trois femmes qui ont œuvré de concert à sa réalisation. L'écrivaine et personnalité de théâtre Evelyne de la Chenelière s'interroge au printemps, par le biais de l'écriture, quant au sens de la prise de parole des arts vivants alors privés d'auditoire en présentiel. L'idée de s'emparer d'une murale éclot rapidement comme support d'expression de ses écrits exploratoires. Le concept séduit immédiatement Elizabeth-Ann Doyle, directrice générale et artistique de la MU, qui souhaite, quant à elle, contourner une représentation figurative et réaliser une murale qui fasse écho à l'incidence de la pandémie dans nos vies. Cette dernière oriente naturellement le projet vers une collaboration entre Evelyne de la Chenelière et l'artiste visuelle Cyndie Belhumeur, qui se consacre alors à une monumentale œuvre brodée, confinée dans son studio.

« Nous n'avions pas envie d'illustrer la Covid-19, mais plutôt l'humanité qu'elle fait ressortir en nous. Fidèles à notre mission et nos valeurs, nous souhaitions réaliser une murale engagée, qui crée de la beauté, de la bonté et du sens. […] Une parole, une œuvre qui témoignerait à la fois de cette nouvelle réalité qui nous concerne tous : la pandémie, son impact dans nos vies, et plus largement, ce qui nous relie les uns aux autres », précise Elizabeth-Ann Doyle, directrice artistique du projet et de MU.

La murale prend finalement vie à l'automne, suite à une vingtaine de réécritures et d'esquisses. Cyndie Belhumeur s'approprie les phrases d'Evelyne de la Chenelière, qui tels des fils brodés, tissent un vibrant tableau sur l'importance des liens et réseaux invisibles qui nous unissent. Une œuvre diptyque singulière, particulièrement imprégnée des explorations actuelles de l'artiste, dont le deuxième volet est une reproduction de Cryptographie (5), une de ses œuvres brodées, et qui par son exécution à l'échelle d'une murale, livre une explosion chatoyante par des effets de superposition de fils aux couleurs éclatantes.

« La crise que nous traversons pose, à mes yeux, la très belle question du lien, du liant, du contact, dont nous avons toutes et tous le sentiment d'être privé.e.s. Les motifs qui se dégagent de ma réflexion sont de l'ordre de la couture, de ce qui nous unit, nous soude, nous ligature, nous rive les uns aux autres », illustre Evelyne de la Chenelière.

La murale signe également la première autoproduction de MU. Lauréate du 34e Grand Prix du Conseil des arts de Montréal en 2019, l´équipe avait ressenti une immense fierté de cette reconnaissance par ses pairs. Il allait donc de soi que la bourse attribuée serait en partie vouée à la réalisation d'une œuvre créatrice de sens. À la veille du 35e Grand Prix du Conseil des arts de Montréal, la murale ainsi autofinancée illustre la volonté forte, de la part de MU, de partager cette distinction de façon circulaire au travers d'un projet pluridisciplinaire. Ce projet vecteur de liens et porteur de résilience est à la fois passation de flambeau vis-à-vis de l'ensemble de la communauté artistique et legs à l'adresse des montréalais.es.

Caisse de résonnance de la murale voisine, le Théâtre de Quat'Sous a présenté en septembre le spectacle Le Cabaret de la Résistance dans le cadre du Festival international de la littérature (FIL) 2020. Evelyne de la Chenelière y faisait notamment la lecture d'une version complète de son texte. Le texte et la reproduction de la murale sont toujours visibles dans la vitrine de l'établissement culturel.

Ce projet inédit a été réalisé grâce au soutien indéfectible de l'Office municipal d'habitation de Montréal (OMHM), de Impact Échafaudage et de Benjamin Moore, avec l'aimable collaboration du Théâtre de Quat'Sous.

« […] entre nous il y a surtout ce besoin fou de l'Autre, entre nous il y a tout ce qui nous sépare et nous lie, et quand je marche je ne regarde pas seulement les gens, mais l'espace entre eux, comme si l'essentiel se trouvait là, entre les gens, […] » - Extrait du texte de la murale d'Evelyne de la Chenelière.

À propos de MU

MU est un organisme de bienfaisance qui transforme l'espace public montréalais en réalisant des murales ancrées dans les communautés. Le cœur de sa démarche : créer des murales pour voir et vivre l'art au quotidien, pour déclencher une transformation sociale et pour léguer, à Montréal, un musée à ciel ouvert. Depuis 14 ans, MU a réalisé plus de 150 murales d'envergure et pérennes dans toute la métropole, en plus de mettre en œuvre un important volet éducatif. MU a été récompensé en 2019 par le 34e Grand-Prix du Conseil des arts de Montréal, soulignant sa vision artistique et sociale novatrice et le legs culturel de ses murales aux communautés montréalaises. www.mumtl.org

À propos d'Evelyne de la Chenelière

Evelyne de la Chenelière se consacre à la scène du théâtre québécois depuis plus de vingt ans. Son parcours est marqué par une recherche constante et un désir de questionner l'art vivant, tant par l'écriture que par le jeu. Son engagement total et global dans l'art a fait d'elle une artiste dont l'influence se fait ressentir dans le milieu théâtral et sa relève.

À propos de Cyndie Belhumeur

Cyndie Belhumeur, artiste visuelle pluridisciplinaire, interroge en atelier, par différentes approches et médiums, dont notamment des œuvres brodées, les représentations sensibles d'un volume d'informations en constante évolution. Elle élabore des œuvres qui cherchent ainsi à matérialiser par tous les moyens ces flux et leurs réseaux invisibles. cyndiebelhumeur.com @cyndiebelhumeur

