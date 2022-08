MU INAUGURE UNE MURALE GÉANTE POUR SES 15 ANS! - En collaboration avec l'arrondissement de Villeray-Saint-Michel-Parc-Extension

MONTRÉAL, le 25 août 2022 /CNW Telbec/ - Hier, MU et l'arrondissement de Villeray-Saint-Michel-Parc-Extension inauguraient une murale géante, située en plein cœur du nouveau parc Dickie-Moore, et réalisée par l'artiste montréalais bien connu Carlito Dalceggio. Cette œuvre d'art de plus de 350 pieds de longueur, en toile de fond des nouveaux aménagements d'un élégant nouveau parc, contribue à transformer le quartier en un milieu de vie dynamique, ouvert et éclectique, favorisant la mixité sociale et l'intégration au quartier voisin.

Cette nouvelle réalisation souligne également les 15 ans de MU et sa collaboration avec l'arrondissement de Villeray-Saint-Michel-Parc-Extension, au sein duquel l'histoire de l'organisme a débuté. Cette toute nouvelle murale devient donc la 22e murale de MU dans ce secteur ayant pour thème la « rencontre entre les cultures ».

« Cette toute nouvelle murale s'ajoute à notre belle collection d'art public dans l'arrondissement. Cette œuvre panoramique s'inscrit également dans un partenariat à long terme avec l'Arrondissement, qui voit dans l'art mural un outil important d'embellissement et d'échange interculturel. Je tiens à remercier MU pour tout le travail accompli ces quinze dernières années! J'aimerais aussi remercier l'artiste, Carlito Dalceggio, pour sa magnifique création », souligne la mairesse de l'arrondissement, madame Laurence Lavigne Lalonde.

« Il y a trois lunes, j'ai rêvé que je traversais la vallée de la recherche. Une vallée imaginaire et si mystérieuse et belle, entremêlée de longs escaliers architecturaux et de coquillages géants, de créatures libres, entre humaines et animales; des esprits qui se matérialisent pour devenir visibles. De ce rêve, cette murale est l'aboutissement en couleurs d'un grand voyage vers notre invisible inconnu » explique l'artiste Carlito Dalceggio.

« C'est avec ravissement que nous retrouvons Carlito Dalceggio, grand artiste montréalais et ami de MU depuis toujours, afin de réaliser cette œuvre majestueuse dans un nouveau parc, au cœur de l'arrondissement qui nous soutient sans relâche depuis 15 ans : Villeray-Saint-Michel-Parc-Extension. À lui seul, par son caractère nomade, ses voyages et ses inspirations, Carlito Dalceggio incarne la rencontre entre les cultures. Sa murale, ayant pour point de départ 'Nu descendant l'escalier no. 2' de Duchamp, les œuvres de Cocteau ainsi que ses récents voyages en Gambie et en Thaïlande, font de sa murale une allégorie onirique hors du temps, qui deviendra sans contredit iconique à Montréal, une rencontre vers l'autre, une rencontre vers l'inconnu » ajoute Elizabeth-Ann Doyle, directrice générale et artistique de MU.

Ce projet est réalisé grâce au soutien financier du gouvernement du Québec dans le cadre du Programme d'art mural de la ville de Montréal.

Carlito Dalceggio, l'artiste choisi, est né à Montréal, mais ses influences sont diverses : de Bali à New York, en faisant escale en Inde ou au Mexique, chacune de ces villes alimente sa création artistique et l'amène à pousser plus loin son sens de l'esthétique. Citoyen du monde et nomade des temps modernes, Carlito recherche l'unité parfaite entre l'art et la vie. Il est attentif à chaque détail de ses moments d'existence pour alimenter ses sources d'inspirations préférées, soient l'amour, la nature, la vision et la conscience.

MU est un organisme de bienfaisance qui transforme l'espace public montréalais en réalisant des murales ancrées dans les communautés. Le cœur de sa démarche : créer des murales pour voir et vivre l'art au quotidien, pour déclencher une transformation sociale et pour léguer, à Montréal, un musée à ciel ouvert. Depuis 15 ans, MU a réalisé plus de 175 murales d'envergure et pérennes dans 18 quartiers de la ville, en plus de mettre en œuvre un important volet éducatif. L'organisme est notamment reconnu pour sa collection Bâtisseurs culturels montréalais dont fait partie la murale emblématique en hommage à Leonard Cohen qui surplombe le centre-ville de Montréal. MU a été récompensé par le 34e Grand-Prix du Conseil des arts de Montréal, soulignant sa vision artistique et sociale novatrice et le legs culturel de ses murales aux communautés montréalaises.

