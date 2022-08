MU INAUGURE LA PREMIÈRE MURALE RÉALISÉE PAR AGOSTINO IACURCI !

Nouvelle œuvre géante sur un HLM de l'arrondissement Côte-Des-Neiges--Notre-Dame-De-Grâce

MONTRÉAL, le 25 août 2022 /CNW Telbec/ - Aujourd'hui, MU inaugure une murale géante, située en plein cœur de Côte-Des-Neiges--Notre-Dame-De-Grâce, réalisée par l'artiste italien de renommée internationale Agostino Iacurci. En collaboration avec l'arrondissement, l'Istituto Italiano di Cultura de Montréal et l'Office municipal d'habitation de Montréal, l'œuvre est la toute première de l'artiste au Canada et a été conçue à la suite d'une consultation avec les résidents du bâtiment. Les plantes sont donc une interprétation de la diversité, tandis que les pots qui les soutiennent représentent la dynamique du quartier comme une maison, un foyer qui les protège, les nourrit, et veille sur les citoyens et citoyennes.

MU inaugure la première murale d'Agostino Iacurci à Montréal! Crédits photos : Olivier Bousquet (Groupe CNW/MU)

L'événement se déroule en présence de Gracia Kasoki Katahwa, mairesse de l'arrondissement, de Magda Popeanu, conseillère de ville, de l'artiste, et des partenaires du projet.

« Quel honneur et quelle chance que l'un des édifices de notre arrondissement serve de toile aux œuvres colorées et distinctives d'Agostino Iacurci. Les murales sont l'une des signatures importantes de la Ville de Montréal et mon souhait est d'en voir davantage dans l'arrondissement de Côte-des-Neiges--Notre-Dame-de-Grâce pour égayer notre quotidien. Je remercie d'ailleurs l'OMHM d'avoir reçu cette œuvre phénoménale sur le mur d'une de ses résidences » a affirmé Gracia Kasoki Katahwa, mairesse de l'arrondissement.

« Les murales de MU embellissent les milieux de vie de tous les résidants et résidantes des quartiers de la ville. Nous sommes fiers de contribuer à ce grand musée à ciel ouvert! Cette collaboration permet aux résidants, jeunes et moins jeunes, de s'initier à l'art mural et à la démarche artistique derrière chaque œuvre. L'impressionnante murale aux couleurs vives de l'artiste Agostino Iacurci illustre bien l'impact d'une œuvre d'art sur la qualité d'un milieu de vie et nous sommes, avec MU, les fiers partenaires de sa réalisation! » a souligné Danielle Cécile, directrice générale de l'Office municipal d'habitation de Montréal.

« Après la réalisation de la murale, les résidents du quartier auront le plaisir de découvrir ou de faire découvrir des objets du quotidien à savoir, des vases, des amphores, des fleurs aux couleurs flamboyantes et aux formes qui sortent de l'ordinaire pour agrémenter leur journée! » a ajouté Sandro Cappelli, directeur de l'Istituto Italiano di Cultura de Montréal.

Ce projet est réalisé grâce au soutien financier du gouvernement du Québec dans le cadre du Programme d'art mural de la ville de Montréal.

Agostino Iacurci, l'artiste choisi, est né en Italie et basé à Berlin. Sa pratique embrasse un large éventail de médias, dont la peinture, la murale, la sculpture, le dessin et l'installation. Il cherche à générer des visions et des perceptions dans lesquelles l'histoire culturelle et les souvenirs personnels, les références littéraires et les contes vernaculaires sont librement racontés et associés. Depuis 2009, il crée des peintures murales monumentales, toujours motivé par une attitude spécifique au site. Agostino Iacurci a présenté son travail dans de nombreuses expositions individuelles et collectives tant en Europe, Asie ou Amérique.

À propos de MU

MU est un organisme de bienfaisance qui transforme l'espace public montréalais en réalisant des murales ancrées dans les communautés. Le cœur de sa démarche : créer des murales pour voir et vivre l'art au quotidien, pour déclencher une transformation sociale et pour léguer, à Montréal, un musée à ciel ouvert. Depuis 15 ans, MU a réalisé plus de 175 murales d'envergure et pérennes dans 18 quartiers de la ville, en plus de mettre en œuvre un important volet éducatif. L'organisme est notamment reconnu pour sa collection Bâtisseurs culturels montréalais dont fait partie la murale emblématique en hommage à Leonard Cohen qui surplombe le centre-ville de Montréal. MU a été récompensé par le 34e Grand-Prix du Conseil des arts de Montréal, soulignant sa vision artistique et sociale novatrice et le legs culturel de ses murales aux communautés montréalaises.

Pour les photos de la réalisation de la murale :

Crédits photos : Olivier Bousquet

