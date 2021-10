MU dévoile une nouvelle murale dans villeray

Dee Barsy est une peintre ojibwée et éducatrice artistique qui vit actuellement à Montréal. Pour cette murale, elle a dépeint des représentations abstraites d'un migizi (aigle) et d'un nenookaasi (colibri), se déplaçant tous deux dans un chemin circulaire entre l'arrière-plan et le premier plan de la composition. Les lignes et les formes abstraites, qui ressemblent à des rubans, représentent le mouvement à travers le temps et l'espace. Entre les deux oiseaux se trouve Giiwedinong Anangoog (étoiles circumpolaires du nord). D'un côté, la constellation Ojiig (Fisher) (Grande Ourse), de l'autre, la constellation de Maang (Plongeon) (Petite Ourse) puis au centre, nous ici à Tiohtià:ke/Montréal. Pour approfondir ses recherches, l'artiste s'est inspirée du livre Ojibwe Sky Star Map Constellation Guide , An Introduction to Ojibwe Star Knowledge par Annette S. Lee.

« Ce que j'apprécie dans ces formations d'étoiles, c'est qu'elles peuvent être vues par tous les habitants de l'île de la Tortue (Canada) lorsque la nuit est claire. Quand je regarde le ciel, je me sens connectée à chez moi (Winnipeg, Manitoba, Traité n1) et connectée à la terre à laquelle je suis invitée », ajoute Dee Barsy.

Détenant un baccalauréat en beaux-arts de l'Université du Manitoba, ses œuvres font partie de la collection d'arts visuels des Affaires mondiales, de la collection de la Winnipeg Art Gallery, de la collection du Musée du Manitoba et de nombreuses autres collections privées. Cette murale est sa première en collaboration avec MU.

Ce projet produit par MU a été financé grâce à la collaboration de l'arrondissement de Villeray-Saint-Michel-Parc-Extension, fidèle partenaire de MU depuis 15 ans déjà.

« Nous sommes fiers de dévoiler cette nouvelle murale, qui s'ajoute à la grande collection de réalisations de MU dans VSP, le premier à nous avoir accueillies il y a déjà 15 ans. Il nous tenait à cœur de produire une œuvre significative afin de marquer tant d'années de collaborations et de projets porteurs de sens avec ce partenaire si important pour notre organisme. Cette œuvre, qui invite à la rencontre entre les cultures et les générations, permet de lancer une nouvelle fois le dialogue avec les citoyennes et les citoyens, toujours en liant art, revitalisation du milieu de vie et bousculement des mentalités », affirme madame Elizabeth-Ann Doyle, directrice générale et artistique de MU.

« Cette murale s'ajoute à la richesse de notre collection d'art public et vient renforcer notre objectif de meubler les murs de nos bâtiments et ceux de nos commerces, tout en leur donnant une âme. Et dans ce cas-ci, en donnant également la place à une artiste autochtone, une première pour notre arrondissement. Je suis d'autant plus fière de l'excellente relation que nous avons établie au cours de ces quinze dernières années avec l'organisme MU. En effet, ce projet s'inscrit dans un partenariat à long terme avec l'Arrondissement, qui voit dans l'art mural un outil important d'embellissement et d'échange interculturel », souligne la mairesse de l'arrondissement, madame Giuliana Fumagalli.

« Cette murale qui reflète les diverses significations des origines ojibwées de l'artiste et qui contribue à l'embellissement du paysage visuel du quartier, est le fruit de l'art communautaire. Nous remercions l'artiste, Dee Barsy, qui s'est inspirée des interactions et des dialogues avec les résidentes et résidents de Villeray pour compléter cette magnifique murale », ajoute madame Rosannie Filato, conseillère de la Ville du district de Villeray.

À propos de MU

MU est un organisme de bienfaisance qui transforme l'espace public montréalais en réalisant des murales ancrées dans les communautés. Le cœur de sa démarche : créer des murales pour voir et vivre l'art au quotidien, pour déclencher une transformation sociale et pour léguer, à Montréal, un musée à ciel ouvert. Depuis 15 ans, MU a réalisé plus de 150 murales d'envergure et pérennes dans 18 quartiers de la ville, en plus de mettre en œuvre un important volet éducatif. L'organisme est notamment reconnu pour sa collection Bâtisseurs culturels montréalais dont fait partie la murale emblématique en hommage à Leonard Cohen qui surplombe le centre-ville de Montréal. MU a été récompensé par le 34e Grand-Prix du Conseil des arts de Montréal, soulignant sa vision artistique et sociale novatrice et le legs culturel de ses murales aux communautés montréalaises.

