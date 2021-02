Mu dévoile une murale à l'aréna de Saint-Michel

AXIS - Aréna de Saint-Michel - 3440, rue Jarry Est

L'œuvre Axis réalisée par l'artiste Doras est une œuvre d'art mettant en scène les jeunes Canadiens sur glace. Un axe est un point, ou une ligne fixe, autour duquel tourne un corps, c'est une partie centrale d'une structure à laquelle d'autres parties sont connectées. Pour bon nombre d'entre nous, en tant que Canadiens, une glace bien entretenue est le point central autour duquel tournent nos collectivités. L'aréna local est un lieu de rassemblement intergénérationnel de dépassement de soi et d'accomplissement. C'est un endroit où nous apprenons à repousser nos propres limites et à encourager les autres à dépasser leurs propres attentes envers eux-mêmes. Donc, avec cette œuvre, l'artiste a voulu repousser les limites de ce que l'on attend souvent des œuvres d'art dans les arénas. Au lieu de peindre nos souvenirs d'un passé glorieux, il s'est concentré sur la vie et la couleur que nos futurs athlètes apportent chaque jour à ces espaces.