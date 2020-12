MU dévoile deux murales dans l'arrondissement en 2020

POLYGONES POLYGLOTTES - District de François-Perrault - 3150, rue Jean-Talon Est L'œuvre Polygones, polyglottes réalisée par BOSNY et MSHL souligne la richesse et la diversité des résidents et des citoyens transitant par le métro Saint-Michel. Les artistes ont cherché à représenter les liens et les connexions entre cette diversité de personnes par un assemblage de formes aux couleurs riches qui semblent pouvoir s'emboîter, se connecter, malgré leurs différences. Des personnages anonymes se devinent sur certaines plages de couleurs permettant une double lecture de la murale, de loin, où l'on discerne les visages et les formes colorées qui semblent être connectées, et de près, où les visages deviennent abstraits et les formes s'individualisent.

Album photo : https://photos.app.goo.gl/9DfpyxnndCatFT6t6

HOLDING TOGETHER - District de Parc-Extension - 452, rue Jean-Talon Ouest

L'œuvre Holding Together réalisée par Caitlin McDonagh (qui est d'ailleurs une résidente du quartier!), marque l'artère Jean-Talon par sa fraîcheur et la lumière qui en émane. Caitlin a su se servir de l'architecture du mur pour créer sa murale et le choix des couleurs a été influencé par la présence d'une garderie à l'étage du bâtiment. La thématique chère à l'arrondissement est suggérée par les différents motifs complémentaires répartis à la droite et à la gauche de la murale qui se rencontrent et s'assemblent au centre à travers l'arc-en-ciel et la poignée de main.

Album photo : https://photos.app.goo.gl/ZLDTmvm9NGhq8CdA8

Ce projet produit par MU a été financé dans le cadre du Programme d'art mural (volet 2) de la Ville de Montréal et grâce à la collaboration de l'arrondissement de Villeray-Saint-Michel-Parc-Extension, fidèle partenaire de MU depuis 2007.

« C'est toujours avec une grande fierté que nous soutenons des projets de murales, car chaque nouvelle œuvre rend notre arrondissement plus agréable. Les passantes et les passants prendront plaisir à contempler ces visuels représentant la rencontre entre les cultures. Les artistes ont su créer des œuvres originales qui mettent de la vie dans le paysage de la rue. Ces murales permettront à toutes les résidentes et tous les résidents des environs d'accéder à l'art, qu'ils aient ou non l'habitude de fréquenter les installations culturelles.», a souligné la mairesse de l'arrondissement, madame Giuliana Fumagalli.

« Nous sommes fières de dévoiler ces deux nouvelles murales, qui s'ajoutent à l'impressionnante collection de réalisations de MU dans l'arrondissement VSP, le premier à nous avoir accueillies il y a déjà 14 ans, et qui continue de nous inviter à cette rencontre entre les cultures, les générations et les artistes, ce dialogue avec les citoyen.ne.s et où l'art et l'amélioration du milieu de vie se conjuguent» affirme madame Elizabeth-Ann Doyle, directrice générale et artistique de MU.

À propos de MU

MU est un organisme de bienfaisance qui a pour mission de transformer l'espace public montréalais en réalisant des murales ancrées dans les communautés. MU contribue à susciter une réflexion sur l'impact des arts visuels auprès des citoyens en les intégrant dans son approche de développement. Cette approche allie la création d'œuvres d'art dans l'espace public à une requalification urbaine et une création de sens commun.

www.mumtl.org

SOURCE Ville de Montréal - Arrondissement de Villeray - Saint-Michel - Parc-Extension

Renseignements: Elizabeth-Ann Doyle, MU, 514-814-3043 - Courriel : [email protected]; Audrey Villeneuve, Arrondissement de Villeray-Saint-Michel-Parc-Extension, 514 262-3199 - Courriel : [email protected]

Liens connexes

https://montreal.ca/villeray-saint-michel-parc-extension