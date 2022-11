MONTRÉAL, le 16 nov. 2022 /CNW Telbec/ - Groupe d'alimentation MTY inc. (« MTY », « Groupe MTY » ou la « Société ») (TSX: MTY), un franchiseurs et exploitants de multiples concepts de restaurants au monde, a annoncé aujourd'hui la publication de son premier rapport sur le développement durable.

Basé sur le cadre de référence du Sustainability Accounting Standards Board (SASB) et de la Global Reporting Initiative (GRI), ce rapport résume les progrès réalisés par MTY au cours de l'exercice 2021 et présente ses engagements pour les années à venir. Il couvre des thématiques matérielles liés à la Société, notamment les gens et la culture, la gouvernance, la cybersécurité et la protection des données, la sécurité alimentaire et la gestion de la chaîne d'approvisionnement, la sécurité sanitaire des aliments et la qualité des produits, ainsi que l'impact environnemental.

Une équipe multidisciplinaire couvrant toutes les divisions a été créée pour rendre compte des réalisations et établir des objectifs cohérents dans toutes les unités d'affaires. Un deuxième rapport sur le développement durable, englobant les initiatives de 2022, est déjà prévu pour 2023, avec des rapports ultérieurs publiés annuellement par la suite.

Voici quelques exemples d'indicateurs pour les années à venir :

Publier, ou rendre accessibles, les informations nutritionnelles, les listes d'ingrédients et les cartes d'allergènes des principaux articles des menus pour les 50 premières marques d'ici 2023, et pour toutes les marques d'ici 2024.





pour toutes les marques d'ici 2024. Remplacer les plastiques difficiles à recycler par des emballages de remplacement, tels que des produits renouvelables ou recyclables, dans les opérations canadiennes de MTY d'ici la fin de 2023.





Évaluer les pratiques et les efforts actuels en matière de diversité, d'équité et d'inclusion (DEI), déterminer et explorer les possibilités d'amélioration, et s'engager avec une société tierce pour développer une stratégie DEI d'ici 2023.

« Nous sommes fiers de présenter notre premier rapport sur le développement durable axé sur les piliers de l'alimentation, de la planète et des gens qui sont fondamentaux pour MTY », a déclaré Éric Lefebvre, président-directeur général de MTY. « Bien que nous ayons réalisé des avancées majeures au cours de la dernière année, nous reconnaissons qu'il reste encore beaucoup de travail à accomplir. La fixation d'objectifs mesurables et la révision des priorités au fur et à mesure de l'évolution de notre environnement nous aideront dans notre démarche d'amélioration continue au cours des prochaines années. »

Pour consulter le Rapport sur le développement durable de MTY, visitez le site suivant : https://sustainability.mtygroup.com/fr/

Énoncés prospectifs

Certains des renseignements figurant dans le présent communiqué de presse peuvent constituer des « énoncés prospectifs » qui comportent des risques connus et inconnus, des incertitudes, des prévisions et autres facteurs susceptibles de provoquer un écart substantiel entre la performance, les réalisations ou les résultats réels de la Société et ceux exprimés de manière explicite ou implicite dans ces énoncés prospectifs. Cela comprend des déclarations concernant les impacts que la pandémie de COVID-19 pourrait avoir sur les activités futures de la Société, comme indiqué dans ce communiqué. Lorsqu'ils sont utilisés dans ce communiqué de presse, ces énoncés peuvent inclure des termes tels que « anticiper », « estimer », « s'attendre à », « pouvoir », « croire », « planifier », l'utilisation du futur ou du conditionnel de ces verbes et d'autres formulations semblables. Ces énoncés reposent sur les attentes actuelles à l'égard d'événements futurs et de la performance opérationnelle à la seule date de ce communiqué de presse. La Société ne s'engage pas à mettre à jour ou à réviser ces énoncés prospectifs pour rendre compte de nouveaux événements ou de nouvelles circonstances, sauf dans la mesure où la loi l'exige. Des renseignements additionnels sont disponibles dans le rapport de gestion de la Société, qui peut être consulté sur le site Web de SEDAR, à l'adresse www.sedar.com.

À propos du Groupe MTY

Groupe d'Alimentation MTY inc. est un franchiseur qui exploite des établissements de restauration-minute et des restaurants à service complet sous quelque 90 enseignes au Canada, aux États-Unis et à l'étranger. Établie à Montréal, MTY est une famille dont le cœur bat au rythme de ses enseignes, l'âme même de sa stratégie multimarque. Depuis plus de 40 ans, la Société a su s'imposer en mettant au monde de nouveaux concepts de restauration-minute et en réalisant des acquisitions et alliances stratégiques qui lui ont permis d'atteindre de nouveaux sommets année après année. En mariant tendances émergentes et savoir-faire opérationnel, les enseignes qui forment MTY touchent, à leur manière, la vie de millions de personnes chaque année. Avec près de 7 000 établissements en activité, les multiples saveurs du Groupe MTY sauront assurément répondre aux différents goûts et besoins des consommateurs d'aujourd'hui et de demain.

visitez notre site web www.mtygroup.com ou le site de SEDAR au www.sedar.com sous le nom de la Compagnie.

Renseignements: veuillez communiquer avec Eric Lefebvre, Président Directeur Général, au 514-336-8885, par courriel au [email protected]