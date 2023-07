MONTRÉAL, le 12 juill. 2023 /CNW/ - Groupe d'alimentation MTY inc. (« MTY », « Groupe MTY » ou la « Société ») (TSX : MTY), l'un des plus importants franchiseurs et exploitants de multiples concepts de restaurants au monde, a annoncé aujourd'hui la publication de la mise à jour de son rapport sur le développement durable 2022.

Basé sur le cadre de référence du Sustainability Accounting Standards Board (« SASB ») et de la Global Reporting Initiative (« GRI »), ce rapport résume les progrès réalisés par MTY au cours de l'exercice 2022 dans le cadre des engagements énoncés dans le rapport initial sur le développement durable de 2021, publié le 16 novembre 2022. Similaire au rapport de 2021, il couvre des thématiques matérielles liées à la Société, notamment les gens et la culture, la gouvernance, la cybersécurité et la protection des données, la sécurité alimentaire et la gestion de la chaîne d'approvisionnement, la sécurité sanitaire des aliments et la qualité des produits, ainsi que l'impact environnemental.

Pour consulter la mise à jour du rapport sur le développement durable 2022 de MTY, visitez le site suivant : https://sustainability.mtygroup.com/fr/

Énoncés prospectifs

Certains des renseignements figurant dans le présent communiqué de presse peuvent constituer des « énoncés prospectifs » qui comportent des risques connus et inconnus, des incertitudes, des prévisions et autres facteurs susceptibles de provoquer un écart substantiel entre la performance, les réalisations ou les résultats réels de la Société et ceux exprimés de manière explicite ou implicite dans ces énoncés prospectifs. Lorsqu'ils sont utilisés dans ce communiqué de presse, ces énoncés peuvent inclure des termes tels que « anticiper », « estimer », « s'attendre à », « pouvoir », « croire », « planifier », l'utilisation du futur ou du conditionnel de ces verbes et d'autres formulations semblables. Ces énoncés reposent sur les attentes actuelles à l'égard d'événements futurs et de la performance opérationnelle à la seule date de ce communiqué de presse. La Société ne s'engage pas à mettre à jour ou à réviser ces énoncés prospectifs pour rendre compte de nouveaux événements ou de nouvelles circonstances, sauf dans la mesure où la loi l'exige. Des renseignements additionnels sont disponibles dans le rapport de gestion de la Société, qui peut être consulté sur le site Web de SEDAR, à l'adresse www.sedar.com.

À propos du Groupe MTY

Le Groupe MTY est un franchiseur qui exploite des établissements de restauration minute, à service rapide et à service complet sous quelque 90 enseignes au Canada, aux États-Unis et à l'International. Établi à Montréal, le Groupe MTY est une famille dont le cœur bat au rythme de ses enseignes, l'âme même de sa stratégie multimarque. Depuis plus de 40 ans, il a su s'imposer en mettant au monde de nouveaux concepts de restauration et en réalisant des acquisitions et alliances stratégiques qui lui ont permis d'atteindre de nouveaux sommets année après année. En mariant tendances émergentes et savoir-faire opérationnel, les enseignes qui forment le Groupe MTY touchent, à leur manière, la vie de millions de personnes chaque année. Avec plus de 7 000 établissements, les multiples saveurs du Groupe MTY sauront assurément répondre aux différents goûts et besoins des consommateurs d'aujourd'hui et de demain.

Pour toutes informations additionnelles, veuillez communiquer avec Eric Lefebvre, Président Directeur Général, au 514-336-8885, par courriel au [email protected],visitez notre site web www.mtygroup.com ou le site de SEDAR au www.sedar.com sous le nom de la Compagnie.

Renseignements: Éric Lefebvre, CPA, MBA, Président-directeur général, Tél. : 514 336-8885, [email protected]; Pierre Boucher, CPA, Vance Oliver, MaisonBrison Communications, Tél. : 514 731-0000