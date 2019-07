MTY déclare son dividende trimestriel

MONTRÉAL, le 18 juill. 2019 /CNW Telbec/ - Groupe d'Alimentation MTY Inc. (« MTY » ou la « Société ») (TSX: MTY), franchiseur et opérateur de multiples concepts de restaurants, déclare aujourd'hui son dividende trimestriel de 16.5¢ par action, payable le 15 août 2019 aux actionnaires dûment inscrits aux registres de la Société à la fin de la journée ouvrable le 2 août 2019.

Des informations supplémentaires sur la Compagnie sont disponibles sur SEDAR à l'adresse www.sedar.com.

Au nom du Conseil d'administration du Groupe d'Alimentation MTY Inc.

____________________________________________________

Éric Lefebvre, Président & Chef de la direction

SOURCE Groupe d'Alimentation MTY inc.

Renseignements: veuillez communiquer avec Éric Lefebvre, Chef de la Direction Financière, au 514-336-8885, par courriel au ir@mtygroup.com, visitez notre site web www.mtygroup.com ou le site de SEDAR au www.sedar.com sous le nom de la Compagnie.

