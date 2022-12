MONTRÉAL, le 8 déc. 2022 /CNW Telbec/ - Groupe d'alimentation MTY inc. (« MTY » ou la « Société ») (TSX : MTY) a annoncé aujourd'hui que, conformément à l'annonce faite le 2 novembre 2022, l'une de ses filiales en propriété exclusive a complété l'acquisition de toutes les actions ordinaires émises et en circulation de COP WP Parent, Inc. (« Wetzel's Pretzels », www.wetzels.com) de CenterOak Partners et d'autres actionnaires vendeurs pour une contrepartie en espèces d'environ 207 millions de dollars américains (282 millions de dollars canadiens) (la « transaction »), hors trésorerie et endettement.

Suite à la clôture de la transaction, Jennifer Schuler et son équipe devraient continuer de diriger la division Wetzel's Pretzels à partir du siège social existant à Pasadena, Californie.

Fasken a agi comme conseiller juridique pour MTY, alors que North Point Mergers and Acquisitions et Gibson, Dunn & Crutcher LLP ont agi à titre de conseillers financiers et juridiques pour Wetzel's Pretzels.

Énoncés prospectifs

Certaines informations contenues dans ce communiqué de presse constituent des énoncés « prospectifs » qui comportent des risques connus et inconnus ainsi que des incertitudes inhérentes aux prévisions et d'autres facteurs pouvant faire en sorte que les résultats, le rendement ou les accomplissements réels de MTY, de Wetzel's Pretzels ou de l'entité regroupée, diffèrent considérablement des prévisions de résultats, de rendement ou d'accomplissements qui y sont explicitement ou implicitement indiqués. Tous les énoncés autres que les faits historiques mentionnés dans le présent communiqué de presse peuvent constituer des énoncés prospectifs au sens des lois et de la réglementation canadiennes sur les valeurs mobilières. En particulier, le présent communiqué contient des énoncés qui peuvent constituer des énoncés prospectifs concernant, notamment : l'incidence potentielle de la transaction sur les activités futures de l'entité regroupée; la convenance de la transaction pour MTY; les répercussions de la transaction sur les parties prenantes de Wetzel's Pretzels; le BAIIA (bénéfice avant intérêts, impôts et amortissements), les revenus, le chiffre d'affaires réseau et la croissance potentielle prévus de l'entité regroupée; ainsi que les possibilités d'acquisitions futures potentielles. On reconnaît généralement les énoncés prospectifs par l'emploi de termes comme « prévoir », « estimer », « peut », « sera », « s'attendre », « croire », « planifier » ou d'autres termes semblables, ou par l'emploi de termes indiquant la possibilité que certaines mesures soient prises, que certains événements se produisent ou que certains résultats soient atteints. Ces énoncés prospectifs ne sont pas des faits ni des garanties de rendement futur, mais seulement des réflexions sur les estimations et les attentes de la direction de MTY et ils comportent un certain nombre de risques, d'incertitudes et d'hypothèses.

Les énoncés prospectifs contenus dans le présent communiqué de presse reflètent les attentes et les hypothèses actuelles de MTY à l'égard des événements et du rendement d'exploitation futurs et ne sont valables qu'à la date du présent communiqué de presse. Ces attentes et hypothèses comprennent notamment : les taux de change utilisés pour calculer les attentes en dollars canadiens; l'acceptation de la transaction par le marché; les résultats futurs d'exploitation et des activités de Wetzel's Pretzels atteignant ou dépassant les résultats historiques; le succès de l'intégration des activités et de l'équipe de direction de Wetzel's Pretzels aux activités et à l'exploitation de MTY; et l'acceptation par le marché d'éventuelles acquisitions futures par MTY. Bien que ces hypothèses et attentes soient jugées raisonnables, un certain nombre de facteurs pourraient faire en sorte que les résultats, le volume d'activité, le rendement ou les accomplissements réels diffèrent sensiblement des attentes et des hypothèses de MTY et de Wetzel's Pretzels, y compris ceux abordés dans les documents publics de MTY qui sont affichés sur www.sedar.com et en particulier dans sa plus récente notice annuelle à la rubrique « Facteurs de risque » et dans son rapport de gestion pour l'exercice terminé le 30 novembre 2021 à la rubrique « Risques et incertitudes ».

Les lecteurs sont en outre avertis de ne pas se fier indûment à toute information de nature prospective, car rien ne garantit que les plans, intentions ou prévisions sur lesquels elle se fonde se concrétiseront. Les énoncés prospectifs contenus dans le présent communiqué de presse sont expressément visés par cette mise en garde. À moins que la loi ne l'exige, MTY n'est pas tenue de mettre à jour ces énoncés prospectifs ou de les réviser pour tenir compte de nouveaux événements ou de nouvelles circonstances. Les informations de nature prospective contenues dans ce communiqué de presse ont pour but, entre autres, de fournir de possibles perspectives financières au sujet de l'entité regroupée, de sorte qu'elles pourraient ne pas convenir à d'autres fins. Tous ces énoncés prospectifs sont formulés sous réserve des dispositions d'exonération des lois applicables en matière de valeurs mobilières.

Au nom du conseil d'administration de Groupe d'Alimentation MTY inc.

Eric Lefebvre, Président Directeur Général

SOURCE MTY Food Group Inc.

Renseignements: veuillez contacter Éric Lefebvre, président directeur général, au 1-514-336-8885, nous transmettre un courriel à [email protected] ou visiter notre site Web, www.mtygroup.com, ou le site de SEDAR, www.sedar.com, sous le nom de la Société.