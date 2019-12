MTY complète l'acquisition d'une participation majoritaire dans Turtle Jack's Muskoka Grill, COOP Wicked Chicken et Frat's Cucina

MONTRÉAL, le 4 déc. 2019 /CNW Telbec/ - MTY Food Group Inc. (« MTY » ou la « Société ») (TSX: MTY) a annoncé aujourd'hui que, conformément à l'annonce faite le 2 octobre 2019, l'une de ses filiales à 100 % avait acquis un intérêt de 70 % dans Turtle Jack's Muskoka Grill (https://turtlejacks.com/), COOP Wicked Chicken (http://thecoop.ca/) et Frat's Cucina (https://frats.ca/) (ensemble « Tortoise Group »), trois concepts de restauration décontractée opérant en Ontario.

Les propriétaires actuels de Tortoise Group, Jim et Clark Lishman, resteront en poste avec MTY. Le siège social demeurera à son emplacement actuel, à Burlington, en Ontario.

Énoncés prospectifs

Certains renseignements contenus dans ce communiqué constituent des « énoncés prospectifs » qui supposent des risques connus et inconnus, des incertitudes, des attentes futures et d'autres facteurs qui pourraient faire en sorte que la performance, les réalisations ou les résultats réels de la Société diffèrent substantiellement de ceux que ces énoncés expriment ou suggèrent. Lorsqu'ils sont utilisés dans ce communiqué, ces renseignements peuvent inclure des termes tels « anticiper », « estimer », « s'attendre à », « pouvoir », « croire », « planifier », une conjugaison au futur ou au conditionnel, d'autres désinences de ces mots et expressions ou une formulation qui indique que certains actes, événements ou résultats peuvent ou pourraient, selon le cas, se produire ou être atteints. Ces énoncés prospectifs reflètent les attentes et les hypothèses qui visent des événements futurs et la performance opérationnelle à la seule date de ce communiqué. Les énoncés prospectifs sont soumis à des risques, à des incertitudes et à d'autres facteurs connus et inconnus qui pourraient faire en sorte que le niveau d'activité, la performance, les réalisations ou les résultats réels de la Société s'écartent de façon importante de ceux exprimés ou suggérés par les énoncés prospectifs.

Une description d'autres hypothèses utilisées dans la formulation des énoncés prospectifs ainsi qu'une description de facteurs de risques additionnels susceptibles d'entraîner des écarts importants entre les résultats prospectifs et réels figurent dans les documents d'information continue de MTY disponibles sur le site Web de SEDAR : www.sedar.com. Le lecteur est avisé de ne pas accorder une confiance indue aux énoncés prospectifs puisque rien ne garantit que les projets, intentions ou attentes qu'ils décrivent se réaliseront. Cet avertissement vise expressément les énoncés prospectifs que contient ce communiqué. La Société n'a aucune obligation de réviser ou de mettre à jour les énoncés prospectifs si ce n'est en vertu de la loi. Ils ne visent qu'à donner un aperçu du potentiel de l'entité résultante et ils pourraient être inadéquats à d'autres fins. Des renseignements additionnels sont disponibles dans les rapports de gestion de la Société disponibles sur le site Web de SEDAR, www.sedar.com .

Au nom du conseil d'administration de Groupe d'Alimentation MTY Inc.

_____________________________________

Eric Lefebvre, Président Directeur Général

SOURCE Groupe d'Alimentation MTY inc.

Renseignements: Pour plus d'information, veuillez contacter Éric Lefebvre, président directeur général, au 1-514-336-8885, nous transmettre un courriel à ir@mtygroup.com ou visiter notre site Web, www.mtygroup.com, ou le site de SEDAR, www.sedar.com, sous le nom de la Société.

Related Links

http://www.mtygroup.com