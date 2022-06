MONTRÉAL, le 17 juin 2022 /CNW Telbec/ - Groupe d'Alimentation MTY inc. (« MTY » ou la « Société ») (TSX: MTY), franchiseur et opérateur de multiples concepts de restaurants, annonce aujourd'hui que l'assemblée générale annuelle des actionnaires aura lieu le 14 juillet 2022 à 13 h. HAE. Les documents pour l'assemblée ont été postés et mis à disposition sur www.mtygroup.com et www.sedar.com le 27 mai 2022. L'assemblée aura lieu au siège social de MTY situé au 8210 Route Transcanadienne, St-Laurent, Québec. La santé et la sécurité de nos employés, de nos actionnaires et de toutes nos parties prenantes étant notre principale préoccupation et la date de l'assemblée de cette année ayant été déterminée avant une modification des réglementations sanitaires locales, l'assemblée sera une assemblée hybride où les actionnaires pourront participer à distance s'ils choisissent de le faire. La Bourse de Toronto a accordé à la Société une prolongation pour tenir son assemblée annuelle des actionnaires cette année à la date en question. Les documents de la réunion fournissent des informations complètes sur la façon d'accéder et de participer à la réunion.

Certaines informations figurant dans le présent communiqué de presse peuvent constituer des informations de nature "prospective" comportant des risques connus et inconnus, des incertitudes, des prévisions et autres facteurs pouvant affecter de façon matérielle les résultats réels, les performances ou les accomplissements de la Compagnie ou les résultats de l'industrie comparativement à tous résultats, performances ou accomplissements découlant expressément ou implicitement des informations de nature prospective. Lorsqu'ils sont employés dans ce communiqué de presse, les informations peuvent inclure des termes tels que « anticiper », « estimer », « peut », « fera », « s'attend à », « prévoit que », « croire » ou « projeter » et autre terminologie. Ces informations reflètent les attentes actuelles concernant des événements futurs et le rendement d'opération et ne sont valables qu'à la date du présent communiqué de presse. Sauf si requis par la loi, nous n'assumons aucune obligation de mettre à jour ou de réviser les informations prospectives afin de refléter des événements ou des circonstances nouvelles. Des informations supplémentaires sur la Compagnie sont disponibles sur SEDAR à l'adresse www.sedar.com.

Au nom du Conseil d'administration du Groupe d'Alimentation MTY Inc.

_____________________________________ Stanley Ma, Président du Conseil d'Administration

Renseignements: Eric Lefebvre, Chef de la Direction Financière, au 514-336-8885, par courriel au [email protected],visitez notre site web www.mtygroup.com ou le site de SEDAR au www.sedar.com sous le nom de la Compagnie.