Flux de trésorerie (1) disponibles de 43,9 millions de dollars au T4-20, en hausse de 1 % par rapport au T4-19; par action sur une base diluée, les flux de trésorerie disponibles ont été de 1,78 $ par action au cours du trimestre, contre 1,74 $ un an auparavant.

Pour l'exercice 2020, les flux de trésorerie disponibles se sont élevés à 140,7 millions de dollars, soit une hausse de 20 % par rapport à 2019; par action sur une base diluée, les flux de trésorerie disponibles pour 2020 ont atteint 5,68 $, contre 4,64 $ en 2019.

BAIIA ajusté (1) de 35,2 millions de dollars au T4-20, en baisse de 18 %; BAIIA ajusté (1) de 137,8 millions de dollars en 2020, en baisse de 6 %.

Remboursement de la dette à long terme de 37,6 millions de dollars au cours du trimestre.

Résultat net attribuable aux propriétaires de 20,1 millions pour le trimestre, ou 0,81 $ par action.

Chiffre d'affaires réseau (1) de 891,4 millions de dollars au T4-20, par rapport à 1 023,5 millions de dollars au T4-19; sur une base géographique, le chiffre d'affaires réseau a augmenté de 4 % aux États-Unis et diminué de 30 % au Canada et de 40 % à l'international.

Au cours du trimestre, les ventes en ligne (1) ont plus que doublé par rapport a T4-19, représentant désormais 22,5 % du chiffre d'affaires réseau.

Le réseau MTY était composé de 7 001 restaurants à la fin de l'année, dont 338 ont été temporairement fermés en raison de restrictions imposées par diverses autorités. Au cours du quatrième trimestre, le réseau a perdu plus de 30 000 jours d'activité en raison de fermetures temporaires.

Au 17 février 2021, 408 restaurants étaient encore fermés temporairement.

À noter que depuis le 1er décembre 2019, la Société applique la norme IFRS 16, Contrats de location, mais n'a pas retraité les chiffres comparatifs pour la période de présentation 2019, comme le permettent les dispositions transitoires spécifiques de la norme. Pour de plus amples renseignements, consultez la section du rapport de gestion qui porte sur les modifications comptables.

MONTRÉAL, le 18 févr. 2021 /CNW Telbec/ - Groupe d'alimentation MTY inc. (« MTY », « Groupe MTY » ou la « Société ») (TSX: MTY), l'un des plus importants franchiseurs et exploitants de multiples concepts de restaurants au monde, a annoncé aujourd'hui ses résultats pour le quatrième trimestre et l'exercice clos le 30 novembre 2020.

« L'année 2020 a incontestablement été marquée par sa part de défis pour MTY, mais la résilience de nos franchisés, de notre équipe et de notre modèle d'entreprise ainsi que la forte performance de nos marques ont été affirmées et nous ont permis d'atteindre des niveaux records de flux de trésorerie provenant des activités d'exploitation et de flux de trésorerie disponibles. À la lumière des circonstances uniques de la dernière année, nous avons concentré nos priorités d'allocation de capital sur la réduction de la dette, soit le remboursement d'un total de 109 millions de dollars, la consolidation de notre bilan et le renforcement de notre position financière pour l'avenir. Notre capacité d'adaptation s'est également manifestée dans notre réponse à la rapide migration des consommateurs vers la commande en ligne avec livraison, induite par la pandémie. À cette fin, nous avons élargi nos partenariats de livraison avec des tiers et développé et amélioré les plateformes de commande en ligne de nos marques. La proportion des ventes générées en ligne a connu une forte augmentation, représentant 22,5 % du chiffre d'affaires réseau au quatrième trimestre », a déclaré Eric Lefebvre, chef de la direction de MTY.

« Alors que l'évolution des restrictions régionales liées à la pandémie de COVID-19 a eu un impact sur notre chiffre d'affaires réseau au quatrième trimestre, qui a connu une baisse de 13 % par rapport à la même période l'année précédente, notre BAIIA ajusté a atteint 35 millions de dollars. Cette performance est attribuable à nos deux plus grandes marques, Cold Stone Creamery et Papa Murphy's, ainsi qu'aux mesures continues mises en œuvre pour gérer nos niveaux de dépenses. Pour mettre les choses en perspective, plus de 30 000 jours ouvrables ont été perdus au cours du trimestre, alors qu'environ 5 % du réseau était temporairement fermé et que de nombreux restaurants menaient leurs activités de manière très limitée.

« Nous commençons notre exercice 2021 en profitant d'une situation financière solide, avec 44,3 millions de dollars d'encaisse et plus de 265 millions de dollars disponibles en ce qui concerne nos facilités de crédit. Avec un bilan qui s'améliore, nous restons attentifs aux occasions de fusions-acquisitions qui pourraient se présenter sur le marché et dans l'environnement post-pandémiques. Notre cheminement vers la reprise au cours des prochains trimestres reste étroitement lié à la levée des restrictions relatives à la COVID-19. Nous avons passé la dernière année à adapter nos opérations, notre stratégie de marketing et nos canaux de vente à un environnement commercial nouveau et en pleine évolution, ce qui, à bien des égards, a permis à MTY de se positionner plus favorablement pour l'avenir », a conclu M. Lefebvre.

Faits saillants financiers (en milliers de dollars, sauf les données par action) T4-2020 T4-2019 (non retraités

pour l'IFRS 16) 2020 2019 (non retraités

pour l'IFRS 16) Produits 127 163 156 784 511 117 550 942 BAIIA ajusté(1) 35 181 43 027 137 819 147 395 Résultat net (perte) attribuable aux propriétaires 20 078 20 688 (37 108) 77 675 Flux de trésorerie provenant des activités d'exploitation 44 841 37 897 133 652 112 951 Flux de trésorerie disponibles(1) 43 910 43 577 140 652 116 938 Flux de trésorerie provenant des activités d'exploitation par action diluée(1) 1,78 1,74 5,68 4,64 BPA de base 0,81 0,83 (1,50) 3,09 BPA dilué 0,81 0,83 (1,50) 3,08 Chiffres d'affaires réseau(1) 891 400 1 023 500 3 459 100 3 619 800 Ventes en ligne(1) 193 900 83 100 636 400 199 200

RÉSULTATS DU QUATRIÈME TRIMESTRE

Réseau :

À la fin de la période, le réseau MTY comptait 7 001 établissements en activité, dont 113 exploités par la Société, 6 867 franchisés et 21 en coentreprises. La répartition géographique des établissements de MTY est demeurée relativement stable par rapport au quatrième trimestre de 2019, avec 55 % aux États-Unis, 38 % au Canada et 7 % à l'international.

et 7 % à l'international. Le chiffre d'affaires réseau a diminué de 13 % par rapport à la même période en 2019, atteignant 891,4 millions de dollars. Le trimestre a été affecté considérablement par une deuxième vague de restrictions imposées dans le contexte de la pandémie de COVID-19 au Québec et en Ontario . Le chiffre d'affaires aux É.-U. pour le quatrième trimestre a augmenté de 4 %, alors qu'il a connu une baisse de 30 % au Canada et de 40 % à l'international. Les restrictions supplémentaires récemment imposées dans certaines juridictions ont entraîné la fermeture de certains restaurants qui avaient rouvert.

. Le chiffre d'affaires aux É.-U. pour le quatrième trimestre a augmenté de 4 %, alors qu'il a connu une baisse de 30 % au et de 40 % à l'international. Les restrictions supplémentaires récemment imposées dans certaines juridictions ont entraîné la fermeture de certains restaurants qui avaient rouvert. À la fin du trimestre, 338 restaurants étaient fermés temporairement à cause de la pandémie. Au 17 février 2021, 408 restaurants étaient encore fermés temporairement. L'élévation des fermetures temporaires est le résultat de l'augmentation des restrictions gouvernementales imposées par certaines provinces au Canada à la fin de décembre.

Financiers :

Les flux de trésorerie provenant des activités d'exploitation ont augmenté de 18 %, pour atteindre 44,8 millions de dollars durant le trimestre.

Les produits de la Société ont diminué de 19 %, passant de 156,8 millions de dollars à 127,2 millions de dollars, principalement en raison des impacts de la pandémie de COVID-19.

Le BAIIA ajusté a diminué de 18 %, pour s'établir à 35,2 millions de dollars, comparativement à 43,0 millions de dollars pour la même période l'an dernier. En excluant l'impact favorable de l'IFRS 16, le BAIIA ajusté aurait été de 32,3 millions de dollars.

Le résultat net attribuable aux propriétaires s'est établi à 20,1 millions de dollars, ou 0,81 $ par action (0,81 $ par action sur une base diluée), comparativement à 20,7 millions de dollars, ou 0,83 $ par action (0,83 par action sur une base diluée), pour la même période l'an dernier.

RÉSULTATS DE 2020

Réseau :

Le chiffre d'affaires réseau a diminué de 4 % par rapport à 2019, pour s'établir à 3 459,1 millions de dollars. Cette baisse est principalement attribuable aux restrictions imposées dans le contexte de la pandémie de COVID-19. Si l'on exclut la contribution des récentes acquisitions, les ventes auraient diminué de 21 % par rapport à 2019.

Les ventes en ligne ont connu une hausse en 2020, pour s'établir à 636,4 millions de dollars, ce qui représente 19 % du chiffre d'affaires, comparativement à 199,2 millions de dollars ou 6 % en 2019. La pandémie de COVID-19 a accéléré le passage des consommateurs à la commande en ligne avec livraison.

Au cours de l'année, le réseau MTY a ouvert 185 restaurants (303 en 2019) et en a fermé 578 (558 en 2019). La Société a aussi ajouté 23 restaurants grâce à un investissement dans une coentreprise, dont 2 ont fermé durant l'année.

Financiers :

Les produits de la Société ont diminué de 7 %, passant de 550,9 millions de dollars à 511,1 millions de dollars, principalement à cause de l'impact de la pandémie.

Le BAIIA ajusté a diminué de 6 %, à 137,8 millions de dollars, par rapport au montant record de 147,4 millions de dollars enregistré en 2019.

La perte nette attribuable aux propriétaires s'est établie à 37,1 millions de dollars, ou 1,50 $ par action (1,50 $ par action sur une base diluée), par rapport au résultat net de 77,7 millions de dollars, ou 3,09 $ par action (3,08 $ par action sur une base diluée), en 2019.

LIQUIDITÉS ET RESSOURCES FINANCIÈRES

En 2020, les flux de trésorerie provenant des activités d'exploitation se sont chiffrés à 133,7 millions de dollars, comparativement à 113,0 millions de dollars en 2019. En excluant la variation des éléments hors trésorerie du fonds de roulement, des impôts sur le revenu, des intérêts payés et autres, les opérations ont généré 141,9 millions de dollars de flux de trésorerie, contre 149,2 millions de dollars en 2019.

En 2020, la Société a utilisé ses liquidités pour rembourser 109,1 millions de dollars de sa dette à long terme, a investi dans une coentreprise qui avait acquis des actifs de Turtle Jack's Muskoka Grill, de COOP Wicked Chicken et de Frat's Cucina (collectivement, le « Tortoise Group ») pour une contrepartie en espèces de 19,1 millions de dollars, et a racheté et annulé des actions pour 18,9 millions de dollars. Elle a versé 4,6 millions de dollars en dividendes à ses actionnaires mais, à partir du deuxième trimestre, le versement des dividendes à ses actionnaires a été suspendu en raison de la pandémie de COVID-19.

Au 30 novembre 2020, la Société disposait d'une encaisse de 44,3 millions de dollars et d'une dette à long terme de 460,5 millions de dollars, principalement sous forme de facilités de crédit et de retenues sur acquisitions.

APERÇU À COURT TERME

La Société suit de près la situation mondiale entourant la COVID-19 et prend des mesures proactives pour s'adapter aux changements afin d'assurer le bien-être et la sécurité de ses employés, franchisés et clients, ainsi que la continuité de ses opérations et de ses activités. Compte tenu de la nature dynamique de cette situation, il n'est pas possible de déterminer l'impact qu'elle pourrait avoir sur la performance financière à long terme de la Société. MTY prend les mesures nécessaires pour atténuer les conséquences potentielles que cette situation pourrait avoir sur ses opérations, ses franchisés, ses partenaires et le service aux clients de MTY. Veuillez vous référer à la section « Faits saillants des événements importants » dans le rapport de gestion pour plus de détails sur les mesures prises en réponse à la COVID-19.

À très court terme, l'objectif principal de la direction consiste à rouvrir les restaurants qui ont été temporairement fermés en raison de la pandémie et à rétablir la confiance des clients en mettant en œuvre des mesures de sécurité appropriées et en ajustant la manière dont les clients sont servis. Même après la fin de la pandémie, les habitudes de consommation des clients peuvent changer temporairement ou de façon permanente par rapport à celles observées traditionnellement et MTY devra s'y adapter. La direction estime que la Société sera en mesure de regagner la confiance des clients dans les marques et de rétablir l'élan positif qu'elle a connu au premier trimestre de 2020. Après la pandémie, la Société continuera à mettre l'accent sur l'innovation, la qualité des produits alimentaires et du service à la clientèle dans chacun des établissements et à maximiser la valeur proposée aux clients.

Le secteur de la restauration sera confronté à des défis plus importants que jamais, car les habitudes de consommation des clients changent et la direction estime que l'accent mis sur l'offre de produits alimentaires, l'innovation, la constance et la conception des magasins permettra aux restaurants de MTY d'être mieux armés pour relever ces défis. Compte tenu du contexte concurrentiel difficile dans lequel de plus en plus de restaurants se font concurrence pour un montant limité de dollars des consommateurs, chaque concept doit préserver et améliorer la pertinence de ses offres pour les consommateurs.

Pour de plus amples renseignements, veuillez consulter le rapport de gestion.

À PROPOS DU GROUPE MTY INC.

Le Groupe MTY est un franchiseur qui exploite des établissements de restauration rapide et informelle sous plus de 80 bannières au Canada, aux États-Unis et à l'étranger. Établi à Montréal, le Groupe MTY est une famille dont le cœur bat au rythme de ses marques, l'âme même de sa stratégie multimarque. Depuis plus de 40 ans, il a su s'imposer en mettant au monde de nouveaux concepts de restauration rapide et en réalisant des acquisitions et alliances stratégiques qui lui ont permis d'atteindre de nouveaux sommets année après année. En mariant tendances émergentes et savoir-faire opérationnel, les marques qui forment le Groupe MTY touchent, à leur manière, la vie de millions de personnes chaque année. Avec 7 001 établissements, les multiples saveurs du Groupe MTY sauront assurément répondre aux différents goûts et besoins des consommateurs d'aujourd'hui et de demain.

MESURES FINANCIÈRES NON CONFORMES AUX IFRS

Le BAIIA ajusté (produits moins les charges d'exploitation [à l'exclusion de l'impôt sur le résultat, des intérêts, des amortissements et de tous les autres produits (charges)] plus la quote-part du résultat d'une coentreprise comptabilisée selon la méthode de la mise en équivalence), le chiffre d'affaires réseau, les ventes en ligne et les flux de trésorerie disponibles sont des indicateurs financiers largement reconnus, mais ils n'ont pas une définition standard au sens des Normes internationales d'information financière (« IFRS ») et peuvent ne pas être comparables à ceux présentés par d'autres sociétés. La Société utilise ces indicateurs pour évaluer la performance de l'entreprise, puisqu'ils reflètent ses activités courantes. Reportez-vous à la section « Respect des Normes internationales d'information financière » de son rapport de gestion.

DÉCLARATION LIBÉRATOIRE

Certains des renseignements figurant dans le présent communiqué peuvent constituer des « énoncés prospectifs », qui supposent des risques connus et inconnus, des incertitudes, des attentes et des facteurs futurs et autres qui pourraient faire en sorte que la performance, les réalisations ou les résultats réels de la Société ou du secteur diffèrent substantiellement de ceux que ces énoncés expriment ou suggèrent. Cela comprend des déclarations concernant les impacts que la pandémie de COVID-19 pourrait avoir sur nos opérations futures, comme indiqué dans ce communiqué. Lorsqu'ils sont utilisés dans ce communiqué, ces renseignements peuvent inclure des termes tels que « anticipe », « estime », « s'attend à », « peut », « croit », « planifie », une conjugaison au futur ou au conditionnel de ces verbes et d'autres formulations. Ces renseignements reflètent des attentes à l'égard d'événements futurs et de la performance opérationnelle à la seule date de ce communiqué. La Société n'a aucune obligation d'actualiser ou de réviser les énoncés prospectifs en fonction d'éléments nouveaux si ce n'est en vertu de la loi. Des renseignements additionnels sont disponibles dans les rapports de gestion de la Société, sur le site Web de SEDAR, www.sedar.com.

Note aux lecteurs : Le rapport de gestion, les états financiers consolidés et les notes connexes pour le quatrième trimestre et l'exercice clos le 30 novembre 2021 sont accessibles sur le site SEDAR, à l'adresse www.sedar.com, et sur le site Web de la Société, à l'adresse https://mtygroup.com/fr/.

