BAIIA ajusté (1) de 35,6 millions de dollars, contre 32,6 millions de dollars au T1-21.

Flux de trésorerie provenant des activités d'exploitation de 39,7 millions de dollars.

Flux de trésorerie disponibles par action sur une base diluée (2) de 1,51 $.

Bénéfice net attribuable aux propriétaires de 16,6 millions de dollars, soit 0,68 $ par action sur une base diluée, en hausse par rapport au bénéfice net attribuable aux propriétaires de 13,4 millions de dollars, ou 0,54 $ par action sur une base diluée, au T1-21.

Remboursement de la dette à long terme de 10,1 millions de dollars.

Rachat et annulation de 256 400 actions pour une contrepartie totale de 14,6 millions de dollars.

Chiffre d'affaires réseau (3) de 885,7 millions de dollars, en progression de 16 % par rapport au T1-21. Chiffre d'affaires réseau en hausse de 46 % au Canada , de 12 % à l'international et de 4 % aux États-Unis.

82 restaurants étaient temporairement fermés au début du trimestre et 69 à sa clôture. À la date du communiqué de presse, 67 restaurants étaient toujours temporairement fermés. 225 établissements ont été fermés un jour ou plus au cours du trimestre.

Versement d'un dividende trimestriel de 0,21 $ par action le 15 février 2022.

Acquisition de Küto Comptoir à Tartares en décembre 2021.

(1) Il s'agit d'un indicateur hors PCGR. Veuillez vous reporter à la rubrique intitulée « Indicateurs hors PCGR » à la fin de ce communiqué. (2) Il s'agit d'un ratio hors PCGR. Veuillez vous reporter à la rubrique intitulée « Ratios hors PCGR » à la fin de ce communiqué. (3) Il s'agit d'un indicateur financier supplémentaire. Veuillez vous reporter à la rubrique intitulée « Indicateurs financiers supplémentaires » à la fin de ce communiqué.

MONTRÉAL,, le 8 avril 2022 /CNW Telbec/ - Groupe d'alimentation MTY inc. (« MTY », « Groupe MTY » ou la « Société ») (TSX: MTY), l'un des plus grands franchiseurs et exploitants de multiples concepts de restaurants à travers le monde, a annoncé les résultats de son premier trimestre clos le 28 février 2022.

« Notre réseau a de nouveau démontré une grande résilience au cours du premier trimestre de l'exercice 2022. Nous sommes satisfaits de nos résultats financiers globaux qui ont été obtenus malgré les mesures de santé publique strictes en place au Canada pendant la majeure partie du premier trimestre de 2022 en raison du variant Omicron, » a déclaré Éric Lefebvre, chef de la direction de MTY. « Au chapitre de la rentabilité, le bénéfice net attribuable aux propriétaires ainsi que le BAIIA ajusté ont enregistré des hausses respectives de 24 % et 9 % comparativement au premier trimestre de 2021, tandis que le chiffre d'affaires réseau a progressé de 16 % pendant la même période. Les produits générés au Canada continuent de se redresser et le chiffre d'affaires réseau a enregistré une croissance de 46 % par rapport à l'an dernier, notamment grâce au fort rebond des concepts de restauration à service complet, tandis que nos produits générés aux États-Unis maintiennent leur solide performance avec une croissance de 4 % par rapport au même trimestre de l'exercice précédent. Nous sommes également très encouragés par l'ouverture de 75 nouveaux établissements au sein du réseau de MTY au premier trimestre, ce qui en fait le meilleur premier trimestre de notre histoire au chapitre des ouvertures d'établissements. »

« En ce qui concerne l'avenir, nous anticipons une poursuite de la reprise au Canada avec la levée des mesures de santé publique. Aux États-Unis, la progression des chiffres comparables sera plus modeste puisque la plupart des états avaient déjà assoupli les mesures dans l'industrie de la restauration au cours de la dernière année. Comme toujours, nous demeurons à l'affût d'occasions opportunes de réaliser des acquisitions pour compléter notre croissance organique dans le but de créer de la valeur pour les actionnaires, » a conclu M. Lefebvre.

Faits saillants financiers (en milliers de dollars, sauf les données par action) T1-2022 T1-2021 Produits 140 494 118 960 BAIIA ajusté(1) 35 637 32 637 Résultat net attribuable aux propriétaires 16 637 13 397 Flux de trésorerie provenant des activités d'exploitation 39 696 31 307 Flux de trésorerie disponibles(1) 36 970 30 300 Flux de trésorerie disponibles par action diluée(2) 1,51 1,23 Résultat net par action de base 0,68 0,54 Résultat net par action diluée 0,68 0,54 Chiffre d'affaires réseau(3) 885 700 761 100 Ventes en ligne(3) 210 800 215 200

RÉSULTATS DU PREMIER TRIMESTRE

Réseau :

À la fin du trimestre, le réseau MTY comptait 6 704 établissements en activité, dont 89 exploités par la Société et 6 615 par des franchisés. La répartition géographique des établissements de MTY est demeurée stable par rapport au premier trimestre de 2021, avec 54 % aux États-Unis, 39 % au Canada et 7 % à l'International.

et 7 % à l'International. Le chiffre d'affaires réseau a augmenté de 16 %, par rapport à la même période en 2021, pour atteindre 885,7 millions de dollars, en raison principalement de la dynamique favorable engendrée par la reprise post-pandémie. Malgré les répercussions du variant Omicron, c'est le marché canadien qui a le plus contribué à la croissance avec une hausse de 46 % par rapport à l'an dernier. Le chiffre d'affaires réseau aux États-Unis a progressé de 4 % au premier trimestre de 2022, avec la levée de la plupart des restrictions imposées par les gouvernements dans des états et territoires importants, tandis que le chiffre d'affaires réseau à l'International a affiché une amélioration de 12 %. Les concepts de restaurants à service complet ont contribué à hauteur de 44,0 millions de dollars à la croissance globale enregistrée au premier trimestre de 2022, ce qui représente une augmentation de 86 % comparativement au premier trimestre de 2021.

À la fin de la période, 69 établissements demeuraient temporairement fermés en raison de la pandémie, comparativement à 321 à la fin du même trimestre l'an dernier. Parmi ces établissements temporairement fermés, 52 étaient situés au Canada , 8 aux États-Unis et 9 à l'International. Au 7 avril 2022, 67 établissements étaient toujours temporairement fermés.

Financiers :

Les produits de la Société ont augmenté de 18 % pour atteindre 140,5 millions de dollars au premier trimestre de 2022, en raison principalement d'une augmentation des flux de rentrées récurrents provenant des établissements franchisés au Canada et d'une hausse des revenus générés par les activités de transformation des aliments, de distribution et de vente au détail au Canada . Les produits provenant des établissements franchisés au Canada ont bondi de 54 % par rapport à l'an dernier. De leur côté, les revenus générés par les activités de transformation des aliments, de distribution et de vente au détail au Canada ont progressé de 27 % par rapport à la même période l'an dernier grâce à la commercialisation de nouveaux produits vendus au détail et à l'expansion dans de nouveaux territoires, de même qu'à une augmentation des revenus générés par les centres de transformation des aliments et de distribution de la Société.

et d'une hausse des revenus générés par les activités de transformation des aliments, de distribution et de vente au détail au . Les produits provenant des établissements franchisés au ont bondi de 54 % par rapport à l'an dernier. De leur côté, les revenus générés par les activités de transformation des aliments, de distribution et de vente au détail au ont progressé de 27 % par rapport à la même période l'an dernier grâce à la commercialisation de nouveaux produits vendus au détail et à l'expansion dans de nouveaux territoires, de même qu'à une augmentation des revenus générés par les centres de transformation des aliments et de distribution de la Société. Le BAIIA ajusté a augmenté de 9 % par rapport au premier trimestre de l'exercice précédent pour s'établir à 35,6 millions de dollars au premier trimestre de 2022. Les grandes bannières comme Cold Stone, Bâton Rouge, Ben & Florentine, Thai Express et Sushi Shop ont largement dépassé leurs résultats obtenus douze mois plus tôt. Les établissements situés dans les centres commerciaux et ceux avec façade sur rue ont généré des croissances respectives de 63 % et de 11 % par rapport à la même période l'an dernier.

Le bénéfice net attribuable aux propriétaires s'est élevé à 16,6 millions de dollars, soit 0,68 $ par action

(0,68 $ par action sur une base diluée), au premier trimestre de 2022, comparativement à 13,4 millions de dollars, ou 0,54 $ par action (0,54 $ par action sur une base diluée), lors de la même période l'an dernier.

LIQUIDITÉS ET RESSOURCES FINANCIÈRES

Au premier trimestre de l'exercice 2022, les flux de trésorerie provenant des activités d'exploitation se sont élevés à 39,7 millions de dollars, comparativement à 31,3 millions de dollars lors de la même période l'an dernier. En excluant la variation des éléments hors trésorerie du fonds de roulement, de l'impôt sur le résultat, des intérêts payés et autres, les activités d'exploitation ont généré 36,9 millions de dollars de flux de trésorerie, comparativement à 34,4 millions de dollars au premier trimestre de 2021.

MTY a remboursé 10,1 millions de dollars de sa dette à long terme et versé 5,1 millions de dollars en dividendes à ses actionnaires au premier trimestre de 2022. La Société a aussi racheté et annulé 256 400 actions pour une contrepartie de 14,6 millions de dollars, par le biais de son offre publique de rachat dans le cours normal des activités au cours du trimestre.

Au 28 février 2022, la Société disposait d'une trésorerie de 52,5 millions de dollars et sa dette à long terme s'élevait à 362,2 millions de dollars, principalement sous forme de facilités de crédit et de retenues sur acquisitions.

PERSPECTIVES À COURT TERME

La Société suit de près la situation mondiale entourant la COVID-19 et prend des mesures proactives pour s'adapter aux changements pour le bien-être et la sécurité de ses employés, franchisés et clients, de même que la continuité de ses activités et établissements. Étant donné la nature dynamique de la situation, il est impossible de préciser ses conséquences possibles sur le rendement financier à long terme de la Société. MTY prend les mesures nécessaires pour mitiger les retombées potentielles que cette situation pourrait avoir sur ses activités, ses franchisés, ses partenaires et le service à la clientèle. Le lecteur trouvera plus d'informations sur les mesures prises en réponse à la COVID-19 sous la rubrique intitulée « Points saillants d'événements marquants » du rapport de gestion de la Société pour la période de trois mois close le 28 février 2022.

Malgré les effets persistants de la pandémie et l'obligation évidente de relever les défis à court terme qui en découlent, la direction se réoriente maintenant vers une perspective de croissance à plus long terme. Les ventes sont revenues aux niveaux d'avant la pandémie pour plusieurs des enseignes et progressent dans la bonne direction pour les autres. Le secteur de la restauration ne demeurera pas moins exigeant. Les pénuries de main-d'œuvre et les dérèglements de la chaîne d'approvisionnement se font déjà sentir à travers le réseau et ajoutent à la pression concurrentielle existante dans un marché qui voisine la saturation. La direction estime cependant que l'attention soutenue des marques sur l'innovation, la qualité des produits, la constance et l'ambiance, combinée aux ajustements effectués pendant la pandémie pour répondre aux nouvelles attentes de la clientèle, place le réseau en bonne position pour l'avenir.

Avant la pandémie, les objectifs de MTY consistaient à générer une croissance organique tout en recherchant activement des acquisitions potentiellement rentables. Ces objectifs n'ont pas changé et demeurent au centre des activités de MTY. Les équipes de MTY s'attachent dans la mesure du possible à aider leurs partenaires de franchise à générer des chiffres d'affaires d'établissements comparables positifs, à ouvrir de nouveaux établissements pour les concepts existants et en définitive, à atteindre leurs objectifs de rentabilité. Le succès de chacun des franchisés est la base du succès de MTY pour les années à venir. Par suite de la COVID-19, MTY a diversifié la provenance de ses rentrées grâce à ses efforts d'expansion dans d'autres canaux de vente, dont les suivants : lancement de plusieurs cuisines fantômes dans les restaurants existants, afin de bénéficier de synergies résultant de coûts partagés, de l'optimisation du flux de travail et de la capacité de répondre à l'augmentation des commandes à livrer et à emporter; et lancement de nouveaux produits par la division du détail de même qu'une expansion dans de nouveaux territoires, en réponse à la persistance des dépenses accrues des consommateurs en épicerie durant les vagues de la pandémie.

Compte tenu de l'affectation du capital de la Société depuis l'émergence de la pandémie et du montant de la dette remboursé depuis, la Société est en bonne situation financière pour saisir les occasions d'acquisition qui se présentent à la direction. Toutefois, malgré son appétit pour de nouvelles associations et la croissance de son réseau, la Société demeurera méthodique dans sa recherche de bonnes cibles d'acquisition, au bon prix et dotées des bonnes synergies. Pour plus de détails, veuillez vous reporter au rapport de gestion.

TÉLÉCONFÉRENCE

Le Groupe MTY tiendra une conférence téléphonique le 8 avril 2022 à 8 h 30 (heure de l'Est), pour discuter de ses résultats. Les personnes intéressées peuvent se joindre à l'appel en composant le 1-514-400-4402 (pour les participants de Montréal et d'outre-mer) ou le 1-800-399-9540 (pour les participants d'ailleurs en Amérique du Nord). Si vous êtes dans l'impossibilité d'y participer, vous pourrez avoir accès à un enregistrement de la conférence téléphonique en composant le 1-800-770-2030 et en entrant le code 4629934. Cet enregistrement sera accessible à compter du vendredi 8 avril 2022 à 11 h 30 (heure de l'Est), jusqu'au vendredi 15 avril 2022, à 23 h 59 (heure de l'Est).

À PROPOS DU GROUPE MTY INC.

Le Groupe MTY est un franchiseur qui exploite des établissements de restauration minute, à service rapide et à service complet sous plus de 80 bannières au Canada, aux États-Unis et à l'International. Établi à Montréal, le Groupe MTY est une famille dont le cœur bat au rythme de ses marques, l'âme même de sa stratégie multimarque. Depuis plus de 40 ans, il a su s'imposer en mettant au monde de nouveaux concepts de restauration et en réalisant des acquisitions et alliances stratégiques qui lui ont permis d'atteindre de nouveaux sommets année après année. En mariant tendances émergentes et savoir-faire opérationnel, les marques qui forment le Groupe MTY touchent, à leur manière, la vie de millions de personnes chaque année. Avec 6 704 établissements, les multiples saveurs du Groupe MTY sauront assurément répondre aux différents goûts et besoins des consommateurs d'aujourd'hui et de demain.

INDICATEURS HORS PCGR

Le BAIIA ajusté (résultat net, abstraction faite de l'impôt sur le résultat, de tous autres produits (charges), des intérêts, des amortissements et pertes de valeur nettes) et les flux de trésorerie disponibles (somme des flux de trésorerie totaux provenant des activités d'exploitation diminués des dépenses en capital nettes des cessions) sont des mesures financières largement reconnues, mais ne répondent pas à une définition standard au sens des Normes internationales d'information financière et peuvent ne pas être comparables aux mesures utilisées par d'autres sociétés. La Société considère que les indicateurs et ratios hors PCGR (tels que définis plus loin) ainsi que les indicateurs financiers supplémentaires (tels que définis plus loin) sont utiles parce qu'ils correspondent aux indicateurs que la direction utilise à l'interne pour évaluer la performance de la Société, pour préparer ses budgets d'exploitation et pour déterminer certaines composantes de la rémunération des dirigeants. La Société est également d'avis que les indicateurs et ratios hors PCGR ainsi que les indicateurs financiers supplémentaires sont utilisés par les analystes en valeurs mobilières, les investisseurs et autres parties intéressées, et qu'ils leur permettent de comparer les activités et la performance financière de la Société d'une période à l'autre; ils leur fournissent par ailleurs une indication supplémentaire du rendement d'exploitation et de la situation financière et font donc ressortir des tendances de l'activité principale qui pourraient autrement passer inaperçues si l'on ne s'appuie que sur des mesures couvertes par les PCGR. Reportez-vous à la section « Respect des normes internationales d'information financière » du rapport de gestion de la Société.

RATIOS HORS PCGR

La direction présente des ratios hors PCGR, car elle juge qu'il s'agit de mesures pertinentes pour évaluer la performance de la Société. Ils comprennent les flux de trésorerie disponibles par action sur une base diluée (flux de trésorerie disponibles divisés par le nombre d'actions sur une base diluée).

INDICATEURS FINANCIERS SUPPLÉMENTAIRES

La direction présente des indicateurs financiers supplémentaires, car elle les juge pertinents pour évaluer la performance de la Société. Ils comprennent le chiffre d'affaires réseau (chiffre d'affaires de tous les établissements existants, y compris ceux qui ont fermé ou ouvert durant la période, de même que le chiffre d'affaires de nouveaux concepts acquis à compter de la date de clôture de l'opération) et les ventes en ligne (ventes faites à la clientèle à partir de plateformes de commande en ligne).

ÉNONCÉS PROSPECTIFS

Certains des renseignements figurant dans le présent communiqué de presse peuvent constituer des « énoncés prospectifs » qui comportent des risques connus et inconnus, des incertitudes, des prévisions et autres facteurs susceptibles de provoquer un écart substantiel entre la performance, les réalisations ou les résultats réels de la Société et ceux exprimés de manière explicite ou implicite dans ces énoncés prospectifs. Cela comprend des déclarations concernant les impacts que la pandémie de COVID-19 pourrait avoir sur les activités futures de la Société, comme indiqué dans ce communiqué. Lorsqu'ils sont utilisés dans ce communiqué de presse, ces énoncés peuvent inclure des termes tels que « anticiper », « estimer », « s'attendre à », « pouvoir », « croire », « planifier », l'utilisation du futur ou du conditionnel de ces verbes et d'autres formulations semblables. Ces énoncés reposent sur les attentes actuelles à l'égard d'événements futurs et de la performance opérationnelle à la seule date de ce communiqué de presse. La Société ne s'engage pas à mettre à jour ou à réviser ces énoncés prospectifs pour rendre compte de nouveaux événements ou de nouvelles circonstances, sauf dans la mesure où la loi l'exige. Des renseignements additionnels sont disponibles dans le rapport de gestion de la Société qui peut être consulté sur le site Web de SEDAR à l'adresse www.sedar.com.

Note aux lecteurs : Le rapport de gestion, les états financiers consolidés intermédiaires résumés et les notes afférentes pour le premier trimestre clos le 28 février 2022 sont accessibles sur le site SEDAR, à l'adresse www.sedar.com, et sur le site Web de la Société, à l'adresse www.mtygroup.com.

