QUÉBEC, le 15 févr. 2023 /CNW/ - EXFO, qui regroupe les experts en matière de tests, de monitoring et d'analytique du secteur des communications, a annoncé aujourd'hui que MTN Group a déployé avec succès Context, la solution de topologie dynamique d'EXFO, dans 14 pays africains dans le cadre de son initiative de transformation numérique. Celle-ci vise à améliorer les fonctions de gestion des stocks, de sécurité et de performance des réseaux. Plus grand opérateur de réseaux mobiles d'Afrique, MTN fournit des services de voix, de données, de technologie financière et d'API ainsi que des services numériques, des services aux entreprises et des services de gros à plus de 270 millions de clients dans 19 marchés.

Les opérateurs de MTN de toute l'Afrique, y compris ceux d'Ouganda et d'Afrique du Sud, les tout premiers à avoir adopté la solution, affirment que celle-ci a simplifié la gestion de leurs réseaux et amélioré la visibilité de leurs actifs de télécommunications, et les aide ainsi à offrir des services de première qualité à leurs clients. Grâce à Context d'EXFO, MTN a pu optimiser sa gestion de réseau et ainsi bonifier la qualité de ses données de gestion des stocks et renforcer ses processus de planification et d'assurance.

La transformation numérique du réseau est hautement prioritaire pour MTN, et le déploiement de la solution d'EXFO accélérera l'innovation et favorisera l'adoption de nouvelles technologies. Context d'EXFO procure aux opérateurs de MTN une visibilité accrue de leurs réseaux de bout en bout, pour tous leurs fournisseurs et toutes les couches technologiques; ils obtiennent ainsi toutes les données exactes et à jour dans un seul et unique portrait.

Cela s'avère particulièrement important à une époque où la complexité grandissante du réseau et des processus d'assurance de services connexes menace la fiabilité de la performance réseau. Les nouvelles technologies telles que la 5G, la virtualisation des réseaux et les réseaux programmables contribuent à cette complexité, d'où le besoin accru d'une meilleure visibilité de bout en bout.

Au moyen des capacités automatisées de mise à jour, d'audit des changements et d'analyse des répercussions sur le service d'EXFO, les opérateurs de MTN peuvent connaître rapidement l'état du réseau, évaluer l'impact des défauts ou des activités d'entretien planifié, et savoir si les changements détectés ont reçu l'approbation nécessaire du point de vue du processus de gestion du changement.

Context d'EXFO utilise une technologie native de base de données orientée graphe et un cadre de modélisation sémantique pour brosser un portrait dynamique complet des réseaux, des services et des dépendances des clients. Cela permet de créer des cas d'utilisation clés en vue de l'automatisation, qui soutient le travail des gestionnaires de réseaux en leur fournissant les bonnes informations au bon moment, pour une prise de décision éclairée.

« Avec les demandes sans cesse croissantes placées sur les infrastructures réseau, l'assurance de services joue un rôle de plus en plus important pour la simplification et l'automatisation des processus qui soutiennent les réseaux. Il est notamment essentiel de pouvoir cartographier la topologie d'un réseau afin d'obtenir une visibilité de tous ses éléments et d'assurer l'intégrité des données, dans le but de poursuivre la transformation numérique. EXFO est ravie que le déploiement de Context mette ces capacités à la disposition de 14 opérateurs MTN, dont les tout premiers à avoir mis en œuvre la solution, MTN Uganda et MTN South Africa. Nous avons hâte de voir les opérateurs de tout le groupe MTN profiter de processus opérationnels plus automatisés grâce à notre solution d'assurance de services », affirme Wim te Niet, vice-président, Europe, Moyen-Orient et Afrique, EXFO.

« Chez MTN Group, nous sommes déterminés à poursuivre notre transformation numérique afin d'améliorer la flexibilité et la variété des services que nous pouvons fournir efficacement à nos clients. Pour y arriver, nous devons doter nos réseaux et nos équipes des meilleures solutions. Context d'EXFO s'est avérée précieuse pour la gestion de nos réseaux, nous permettant de suivre les actifs en fonction et de nous assurer que les processus de gestion du changement établis sont respectés », explique Amith Maharaj, chef de la technologie, MTN Group.

« Le déploiement de la plateforme Context d'EXFO dans tous nos marchés représentait une transformation énorme, mais excitante. Je suis heureux de constater les fruits du partenariat entre EXFO et MTN. Ensemble, ils se sont attaqués à la complexité du domaine réseau et ont créé un portrait unique exhaustif qui a notablement amélioré nos opérations », déclare Lloyd Mphahlele, directeur général, transports et outils OSS, MTN Group.

« Chez MTN Uganda, une bonne partie de notre équipe de planification et d'exploitation utilise maintenant la plateforme d'EXFO. Elle peut ainsi voir l'état des éléments du réseau rapidement et en tout temps. Ce ne sont pas que nos administrateurs réseau qui en profitent; nos équipes des finances et de l'approvisionnement bénéficient d'une transparence améliorée qui guide leurs décisions budgétaires. En cas de panne, de retrait ou de modification d'un actif du réseau, nous sommes en mesure de voir les changements en seulement quelques minutes; c'est une fonction clé qui permet d'améliorer la visibilité et la performance du réseau et de détecter tout changement non autorisé susceptible de se répercuter sur nos revenus ou sur l'entreprise », conclut Ali Monzer, chef de l'information technique, MTN Uganda.

À propos d'EXFO

EXFO développe des solutions de test, de monitoring et d'analytique plus intelligentes pour l'industrie mondiale des communications. Nous sommes les conseillers de confiance des opérateurs de réseaux fixes et mobiles, des centres de données à très grande échelle et des chefs de file dans le secteur de la fabrication, du développement et de la recherche. Ils comptent sur nous pour leur fournir une visibilité accrue et de l'information de qualité supérieure sur les performances du réseau, en plus d'assurer la fiabilité de leurs services et de garantir la meilleure expérience usager. S'appuyant sur plus de 35 années d'innovation, le mélange unique d'équipements, de logiciels et de services d'EXFO permet des transformations plus rapides et assurées liées à la 5G, aux réseaux natifs en nuage et à la fibre optique.

