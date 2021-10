MTL+ECOMMERCE lance eCom Summit, l'événement dédié au Commerce du Futur

MONTRÉAL, le 26 oct. 2021 /CNW Telbec/ - MTL+Ecommerce, la communauté n°1 dédiée au commerce électronique, aux startups et aux technologies émergentes, lance eCom Summit, le premier sommet du eCommerce de cette envergure au Québec qui vise à rendre accessible l'éducation numérique, à accélérer le réseautage d'affaires et à se préparer au Commerce du Futur.

Au programme: Conférences, ateliers, sessions de réseautage et Concours de startups.

eCom Summit se déroulera du mercredi 27 au vendredi 29 octobre 2021 et se positionne comme la plus grande conférence eCom en ligne au Canada.

Le sommet eCommerce accueillera des participants en provenance du Québec, du Canada et du monde entier. L'audience de ce sommet eCommerce se compose de grandes entreprises, détaillants, marques, startups, fournisseurs de solutions technologiques, investisseurs, propriétaires de boutiques en ligne, académiques, médias et experts du numérique.

eCom summit peut compter sur le soutien de Shopify, son partenaire de longue date:

"Shopify est ravi de poursuivre son partenariat de longue date avec MTL+Ecommerce et de les aider à renforcer leur impact - construire et développer une solide communauté d'entrepreneurs, de détaillants, de professionnels du numérique et d'acteurs du changement pour créer le futur du commerce. » déclare Alison Leung, Directrice eCommerce, Shopify

« Cet événement en ligne offre la possibilité de se connecter avec les décisionnaires et de développer son réseau d'affaires efficacement, et ce, dans une ambiance conviviale et entièrement numérique », déclare Sarah-Eden Dadoun, Présidente et Directrice générale chez MTL+Ecommerce.

"Le besoin d'un événement de qualité autour du eCommerce & l'industrie du Retail est réel. Depuis la pandémie, de nombreux détaillants ont avoué être submergés par les compétences numériques à acquérir pour lancer leur boutique en ligne. Notre objectif est de rendre accessible l'éducation digitale des professionnels du numérique et de la vente au détail en les dotant de stratégies efficaces et d' outils appropriés pour réussir leur transformation numérique et réussir en affaires. » ajoute Sarah-Eden Dadoun.

"Face à l'essor fulgurant du eCommerce depuis le début de la pandémie, nous visons à positionner Montréal comme le carrefour du commerce du futur. Nous avons la chance d'avoir beaucoup de talents, d'entreprises performantes et de start-ups de haut-niveau au Québec. Nous aimerions les mettre à l'honneur et encourager l'excellence au Québec. » déclare Quentin Hibon, directeur des affaires chez Mitacs & Vice-président @MTL+Commerce.

A propos de MTL+Ecommerce

MTL+Ecommerce est une organisation à but non lucratif à Montréal qui vise à rendre accessible l'éducation numérique, à faire rayonner et à accélérer l'innovation au Québec et à faciliter le réseautage d'affaires.

A propos de Shopify

Shopify est l'un des principaux fournisseurs d'infrastructures Internet essentielles pour le commerce, fournissant des outils éprouvés pour démarrer, développer et gérer des entreprises de vente au détail de toute taille

