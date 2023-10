PICKERING, ON, le 16 oct. 2023 /CNW/ - MTL Cannabis Corp. (CSE: MTLC) (« MTL » ou la « Société ») annonce la nomination de Jason Nalewany au poste de directeur financier de la Société.

M. Nalewany possède plus de 18 ans d'expertise financière, ayant joué des rôles clés dans les stratégies de marchés financiers, la collecte de fonds, les services-conseils en fusions-acquisitions et les mandats publics. Il a auparavant occupé le poste de directeur financier chez Montréal Cannabis Medical Inc., en plus d'avoir occupé des postes à la direction des finances chez MediPharm Labs, où il a contribué au développement initial de l'entreprise et a généré des ventes de plus de 129 millions de dollars et un BAIIA de 29 millions de dollars au cours de sa première année complète d'exploitation, et chez Aurora Cannabis Inc., où il a joué un rôle important dans la fusion de 3,2 milliards de dollars d'Aurora avec MedReleaf Corp. Sa vaste expérience comprend également des rôles stratégiques chez Methanex Corporation, FTI Consulting Inc. et MNP LLP. M. Nalewany a commencé sa carrière dans l'audit et l'assurance chez PricewaterhouseCoopers LLP, Canada. Il est comptable professionnel agréé du Canada (CPA, CA) et détient un baccalauréat en commerce de l'Université de Victoria.

« Jason a joué un rôle clé au sein de MTL au cours des deux dernières années, agissant plus particulièrement comme force motrice pour aider à conclure la transaction de prise de contrôle inversée au cours de l'été dernier, a affirmé Michael Perron, chef de la direction de MTL Cannabis Corp. Jason apporte une expérience incroyable et une excellence reconnue au poste de directeur financier. Nous avons hâte de continuer à bâtir l'entreprise avec Jason à la tête de notre équipe des finances. »

M. Nalewany remplacera Peili Miao, qui occupait ce poste à MTL Cannabis Corp.

« Peili a accepté d'aider la Société à faire la transition au poste de directeur financier, et nous le remercions de sa contribution continue et lui souhaitons la meilleure des chances dans ses projets futurs. », a ajouté Michael Perron.

À propos de MTL Cannabis Corp.

MTL est la société mère de Montréal Medical Cannabis Inc., un producteur autorisé qui exploite un site de culture intérieure autorisé de 5 300 m2 à Pointe-Claire, au Québec; Abba Medix Corp., un producteur autorisé de Pickering, en Ontario, qui exploite un marché de cannabis médical de premier plan; IsoCanMed Inc., un producteur autorisé de Louiseville, au Québec, qui cultive le meilleur cannabis intérieur de sa catégorie dans son installation de production de 5 950 m2; et Canada House Clinics Inc., qui exploite des cliniques de partout au Canada travaillant directement avec des équipes de soins primaires pour fournir des services thérapeutiques spécialisés de traitement avec cannabinoïdes aux patients qui souffrent de problèmes médicaux, que ceux-ci soient simples ou complexes.

Entreprise axée sur les fleurs créée pour répondre aux besoins modernes, Montréal Medical Cannabis Inc. utilise des méthodes de culture hydroponique exclusives appuyées par des techniques artisanales qui produisent des fleurs idéales pour les gens. Montréal Medical Cannabis Inc. met l'accent sur les produits de cannabis artisanaux de qualité, notamment sur les gammes de fleurs séchées, de joints préroulés et de haschich commercialisées sous les marques « MTL Cannabis », « Low Key by MTL » et « R'belle » pour le marché canadien grâce à neuf ententes de distribution avec divers distributeurs de cannabis provinciaux. Montréal Medical Cannabis Inc. a également mis au point plusieurs canaux d'exportation pour le cannabis en vrac et de qualité BPAR sans marque.

MTL vise à ce qu'Abba Medix Corp. devienne le principal distributeur de cannabis médical au Canada et à ce que Canada House Clinics soit le principal fournisseur canadien de services cliniques de cannabis médical.

Pour obtenir de plus amples renseignements, veuillez consulter les sites www.mtlcannabis.ca, www.isocanmed.com, www.abbamedix.com, www.canadahouse.ca, ou les documents publics de la Société à www.sedarplus.ca.

