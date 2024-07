PICKERING, ON, le 29 juill. 2024 /CNW/ - MTL Cannabis Corp. (CSE: MTLC) (« MTL » ou la « Société ») a le plaisir d'annoncer le dépôt de ses états financiers pour l'exercice clos le 31 mars 2024. Vous trouverez tous les détails à www.sedarplus.ca.

Faits saillants financiers consolidés pour l'exercice financier de MTL :

État des résultats :

Les revenus étaient de 83 063 888 $, soit une augmentation de 51 804 240 $ ou 165,7 %, comparativement à 31 259 648 $ lors de l'exercice précédent.

Les revenus nets étaient de 65 293 669 $, soit une augmentation de 40 723 631 $ ou 165,7 %, par rapport à 24 570 038 $ lors de l'exercice précédent.

La marge brute, avant ajustements de la juste valeur était de 45,6 %, une augmentation de 9,9 %, comparativement à 35,7 % lors de l'exercice précédent.

Le revenu d'exploitation était de 4 612 670 $, soit une augmentation de 5 805 585 $ ou 486,7 %, par rapport à (1 192 915 $) lors de l'exercice précédent.

Le bénéfice net et le bénéfice global étaient de 2 449 523 $, soit une augmentation de 4 662 038 $ par rapport à (2 212 515 $) lors de l'exercice précédent.

Le BAIIA ajusté (1) était de 13 161 130 $, soit une augmentation de 7 238 461 $ ou 122,2 %, comparativement à 5 922 669 $ lors l'exercice précédent.

État des flux de trésorerie :

Les entrées nettes de trésorerie découlant des activités d'exploitation s'élevaient à 13 780 880 $, soit une augmentation de 14 495 322 $, par rapport à (714 442 $) lors de l'exercice précédent.

Les flux de trésorerie nets affectés aux activités d'investissement étaient de (2 210 938 $), une augmentation de 1 263 649 $ par rapport à (947 089 $) lors de l'exercice précédent.

Les flux de trésorerie nets affectés aux activités d'investissement étaient de (10 655 358 $), une augmentation de 12 283 881 $, par rapport à 1 628 523 $ découlant des activités d'investissement lors de l'exercice précédent.

L'encaisse nette globale a augmenté, s'établissant à 1 352 135 $, soit une augmentation de 914 584 $, comparativement à 437 551 $ au début de l'exercice.

Principales mises à jour sur les activités :

Achèvement des travaux de modernisation : En date de l'exercice financier clos le 31 mars 2024, MTL a terminé les rénovations de ses trois installations en exploitation, y compris Montréal Cannabis Médical Inc, IsoCanMed Inc. et Abba Medix Corp. Les rénovations permettent à MTL d'accroître sa capacité de culture estimée consolidée jusqu'à 6 500 kg par année, ce qui porte la capacité de culture totale estimée de l'entité consolidée à 19 500 kg par année.

En date de l'exercice financier clos le 31 mars 2024, MTL a terminé les rénovations de ses trois installations en exploitation, y compris Montréal Cannabis Médical Inc, IsoCanMed Inc. et Abba Medix Corp. Les rénovations permettent à MTL d'accroître sa capacité de culture estimée consolidée jusqu'à 6 500 kg par année, ce qui porte la capacité de culture totale estimée de l'entité consolidée à 19 500 kg par année. Reconnaissance de la marque : La marque MTL Cannabis a été reconnue pour son rendement dans le domaine du cannabis récréatif au Canada ; elle a notamment obtenu le prix de marque de l'année lors du salon Grow Up 2024 et a été nommée la marque la plus recommandée par les conseillers en cannabis au Canada selon les résultats de l'enquête canadienne sur les conseillers en cannabis 2024 menée par Brightfield Group et O2O.

La marque MTL Cannabis a été reconnue pour son rendement dans le domaine du cannabis récréatif au ; elle a notamment obtenu le prix de marque de l'année lors du salon Grow Up 2024 et a été nommée la marque la plus recommandée par les conseillers en cannabis au selon les résultats de l'enquête canadienne sur les conseillers en cannabis 2024 menée par Brightfield Group et O2O. Une étape importante pour les vétérans patients d'Abba Medix : MTL a récemment franchi une étape importante; plus de 3 000 vétérans sont actuellement inscrits à titre de patients d'Abba Medix Corp., une filiale en propriété exclusive qui met l'accent sur l'exécution et la distribution des traitements médicaux dans le secteur du cannabis médical au Canada .

MTL a récemment franchi une étape importante; plus de 3 000 vétérans sont actuellement inscrits à titre de patients d'Abba Medix Corp., une filiale en propriété exclusive qui met l'accent sur l'exécution et la distribution des traitements médicaux dans le secteur du cannabis médical au . Commercialisation des canaux d'exportation : MTL a réussi deux exportations au cours de l'exercice, établissant avec succès un nouveau canal commercial qui permet à la Société d'étendre sa distribution mondiale à des territoires internationaux réglementés ayant des marchés médicaux établis, en plus des marchés du cannabis récréatif et médical canadiens.

Commentaire de la direction :

« Le quatrième trimestre de MTL et les résultats sans précédent pour l'ensemble de l'exercice représentent l'engagement inébranlable de notre équipe à proposer des produits et des services de cannabis de grande qualité et uniformes à nos clients et à nos patients, tout en offrant des résultats solides et des principes fondamentaux à nos actionnaires », a déclaré Michael Perron, chef de la direction de MTL. « À mesure que nous progressons, MTL continue de s'appuyer sur les bases que nous avons établies, tout en nous assurant de demeurer un partenaire de confiance pour l'industrie mondiale du cannabis, qui ne cesse de croître. »

Richard Clement, président du conseil d'administration, a déclaré : « Je suis extrêmement fier de notre équipe et de la façon dont nous nous sommes positionnés pour être un leader dans l'industrie. Nous sommes impatients de continuer à répondre aux besoins de nos clients, de nos patients et de nos actionnaires. »

Mesures financières non conformes aux IFRS

En plus des résultats présentés conformément aux IFRS, la Société utilise certaines mesures financières non conformes aux IFRS comme indicateurs supplémentaires de son rendement financier et d'exploitation. Ces mesures financières non conformes aux IFRS comprennent le BAIIA ajusté. La Société est d'avis que ces mesures financières supplémentaires reflètent ses activités courantes de manière à permettre des comparaisons et des analyses concrètes des tendances de ses activités d'une période à l'autre.

La Société définit le BAIIA ajusté comme le bénéfice (perte) lié aux activités poursuivies, comme déclaré, ajusté en fonction de l'amortissement, des coûts de financement, des profits et des pertes sur la vente de titres négociables, des intérêts et de l'accroissement, des paiements fondés sur des actions, la variation de la juste valeur des actifs biologiques réalisés par la vente de stocks, ainsi que les profits et pertes latents sur les variations de la juste valeur des actifs biologiques. La Société utilise le BAIIA ajusté pour établir des comparaisons avec d'autres entreprises en éliminant la variabilité découlant des différences dans les structures du capital, des décisions de gestion liées à l'affectation des ressources et de l'incidence des ajustements de la juste valeur sur les actifs et les stocks biologiques, qui peuvent être volatiles d'une période à l'autre. Le BAIIA ajusté ne doit pas être considéré comme une solution de rechange au bénéfice net (perte), aux flux de trésorerie liés aux activités d'exploitation ou à d'autres mesures du rendement financier définies en vertu des IFRS. Le BAIIA ajusté vise à fournir une approximation des flux de trésorerie d'exploitation de la Société et est largement utilisé par les analystes et les investisseurs de l'industrie pour comparer la Société à ses concurrents et pour établir les attentes à l'égard du rendement financier futur de la Société.

La méthode de calcul du BAIIA ajusté de la Société peut différer de celle d'autres entreprises et, par conséquent, elle pourrait ne pas être comparable aux mesures utilisées par celles-ci.

Les tableaux ci-dessous présentent un rapprochement du revenu d'exploitation présenté en vertu des IFRS dans les états financiers annuels et du BAIIA ajusté pour la période de douze mois close le 31 mars 2024.



2024 2023 Bénéfice net (perte nette) 2 449 523 $ (2 212 515) $ Rajustement de la juste valeur des actifs biologiques 2 845 987 $ 6 126 189 $ Rémunération fondée sur des actions 61 777 $ - Charges financières, montant net 3 490 433 $ 1 915 982 $ Amortissements 3 949 847 $ 676 016 $ Charge (recouvrement) d'impôt (662 739 $) (583 003 $) Indemnité de départ 1 026 302 $ - BAIIA ajusté 13 161 130 $ 5 922 669 $

À propos de MTL Cannabis Corp.

MTL Cannabis Corp. est la société mère de Montréal Medical Cannabis Inc. (« MTL Cannabis »), un producteur autorisé qui exploite un site de culture intérieure autorisé de 5 300 m2 à Pointe-Claire, au Québec; Abba Medix Corp., un producteur autorisé de Pickering, en Ontario, qui exploite un marché de cannabis médical de premier plan; IsoCanMed Inc., un producteur autorisé de Louiseville, au Québec, qui cultive le meilleur cannabis intérieur de sa catégorie dans son installation de production de 5 950 m2; et Canada House Clinics Inc., qui exploite des cliniques de partout au Canada travaillant directement avec des équipes de soins primaires pour fournir des services thérapeutiques spécialisés de traitement avec cannabinoïdes aux patients qui souffrent de problèmes médicaux, que ceux-ci soient simples ou complexes.

Entreprise axée sur les fleurs créée pour répondre aux besoins modernes, MTL Cannabis utilise des méthodes de culture hydroponique exclusives appuyées par des techniques artisanales qui produisent des fleurs idéales pour les gens. MTL Cannabis met l'accent sur les produits de cannabis artisanaux de qualité, notamment sur les gammes de fleurs séchées, de joints préroulés et de haschich commercialisées sous les marques « MTL Cannabis », « Low Key by MTL » et « R'belle » pour le marché canadien grâce à neuf ententes de distribution avec divers distributeurs de cannabis provinciaux. MTL Cannabis a également mis au point plusieurs canaux d'exportation pour le cannabis en vrac et de qualité BPAR sans marque.

MTL vise à ce qu'Abba Medix Corp. devienne le principal distributeur de cannabis médical au Canada et à ce que Canada House Clinics soit le principal fournisseur canadien de services cliniques de cannabis médical.

Pour en savoir plus, consultez le www.mtlcorp.ca/ ou les documents publics de la Société à www.sedarplus.ca.

Mise en garde concernant l'information prospective

Ce communiqué contient des déclarations prospectives, y compris des déclarations qui portent, entre autres, sur les activités cliniques, de production et de technologie de l'entreprise, ses plans d'avenir, les marchés, les objectifs, les buts, les stratégies, les intentions, les croyances, les attentes et les estimations de l'entreprise, et peut généralement être cerné par l'utilisation de mots comme « peut », « doit », « devrait », « pourrait », « probable », « possible », « s'attendre », « a l'intention », « prévoit », « croit », « planifie », « vise » et « continue » (ou la forme négative) ainsi que par des mots et des expressions d'importance semblable. Même si la Société croit que les attentes exprimées dans ces énoncés prospectifs sont raisonnables, ces énoncés comportent des risques et des incertitudes, et il ne faut pas se fier indûment à de tels énoncés. Certains facteurs ou hypothèses réels importants sont appliqués dans la formulation d'énoncés prospectifs, et les résultats réels peuvent différer sensiblement de ceux qui sont exprimés ou implicites dans ces énoncés. Les hypothèses importantes utilisées pour élaborer les renseignements prospectifs contenus dans le présent communiqué comprennent les règlements relatifs à la consommation de cannabis en vertu de la Loi sur le cannabis (Canada); les liquidités et les ressources en capital de la Société, y compris la disponibilité de ressources en capital supplémentaires pour financer ses activités et rembourser une partie de la dette contractée; le niveau de concurrence; la capacité d'adapter les produits et les services au marché en évolution; la capacité d'attirer et de maintenir en poste des cadres supérieurs clés; la capacité d'exécuter des plans stratégiques; la poursuite de l'intégration de nos unités opérationnelles et de nos activités d'expansion dans tous nos emplacements d'exploitation; et la capacité à tirer parti des flux de trésorerie découlant des opérations pour accélérer notre croissance et améliorer davantage notre bilan. Des renseignements supplémentaires sur les facteurs importants qui pourraient faire en sorte que les résultats réels diffèrent sensiblement des attentes et sur les facteurs importants ou les hypothèses appliquées à la création d'énoncés prospectifs se trouvent dans la déclaration d'inscription de la Société datée du 14 août 2023 ainsi que dans son dernier rapport de gestion annuel et intermédiaire, sous la rubrique « Risques et incertitudes », ainsi que dans d'autres documents de divulgation publique déposés auprès des autorités canadiennes de réglementation des valeurs mobilières. À moins que la loi ne l'exige, la Société n'assume aucune obligation quant à la mise à jour ou à la révision des énoncés prospectifs, que ce soit à la lumière de nouvelles informations, d'événements futurs ou d'autres éléments.

La Bourse des valeurs canadiennes et son fournisseur de services de réglementation (au sens attribué à ce terme dans les politiques de la Bourse des valeurs canadiennes) n'assument aucune responsabilité quant à la pertinence ou à l'exactitude du présent communiqué.

(1) Voir la section sur les mesures financières non conformes aux IFRS pour le rapprochement du BAIIA ajusté.

SOURCE MTL Cannabis Corp.

Pour tout complément d'information, communiquez avec : Michael Perron, chef de la direction, MTL Cannabis, 1 877 685-2266, [email protected]