MIDDLETON, Wisconsin, 31 août 2020 /CNW/ - La 8e réunion conjointe ACTRIMS-ECTRIMS, soit la plus importante conférence internationale concernant la recherche sur la sclérose en plaques (SP), se tiendra de manière virtuelle du 11 au 13 septembre 2020, et une séance spéciale Encore portant sur les nouvelles de dernière heure ainsi qu'une séance sur la COVID-19 auront lieu le 26 septembre.

À l'occasion de cette conférence virtuelle, connue sous le nom de MSVirtual2020, des scientifiques, des neurologues, des cliniciens et des chercheurs de calibre mondial de partout sur la planète présenteront leurs plus récents travaux de recherche, résultats cliniques et percées sur les plans du diagnostic et de la technologie visant la sclérose en plaques (SP).

Les membres des médias inscrits, qu'il s'agisse de rédacteurs en chef, de journalistes, de producteurs, d'écrivains pigistes ou de blogueurs, pourront accéder à l'ensemble du programme, dont les séances plénières, les conférenciers invités et les présentations des plateformes. L'inscription des membres de la presse peut être faite en ligne ici. Les demandes peuvent être acheminées directement aux responsables de la presse pour accélérer les inscriptions. Vous pouvez les joindre aux adresses suivantes : [email protected] et [email protected]. Ces personnes peuvent aussi organiser des entrevues avec les leaders, les présentateurs et les experts participants que la presse souhaite interroger.

Vous trouverez un aperçu du programme MSVirtual2020 ici. Voici les principaux thèmes abordés :

La recherche de pointe sur la cause de la SP, allant de l'épigénétique aux facteurs génétiques, afin de définir les voies immunologiques et pathologiques complexes qui favorisent la découverte de médicaments et les interventions thérapeutiques.

Les percées radiologiques et les approches d'apprentissage-machine, et comment ces techniques peuvent permettre de mieux comprendre la SP.

Les biomarqueurs de l'activité de la maladie et de la réponse au traitement, qui sont essentiels pour l'avenir de la médecine personnalisée visant la SP.

Les résultats des essais cliniques récents portant sur de nouveaux agents et de nouvelles interventions, les innovations des traitements symptomatiques et de réhabilitation, et les travaux de recherche actuels sur la SP et la COVID-19.

Voici les principaux conférenciers :

Discours d'ouverture : 11 septembre à 9 h HE

L'honorable Donna F. Edwards, ancienne représentante des États-Unis, qui a reçu un diagnostic de SP en 2017

Présentation d'ouverture de la professeure Helen Tremlett ayant pour titre « The MS prodrome »

Discours de fermeture : 13 septembre à 14 h 30 HE

Présentation finale de la professeure Frauke Zipp ayant pour titre « New insights on immunopathogenesis »

Une salle de presse est prévue par l'entremise de Newswise dans le cadre de la conférence MSVirtual2020. Elle regroupera du matériel médiatique divers, dont des communiqués de presse, des vidéos, des infographiques, des biographies et des photos des leaders et des conférenciers, ainsi que d'autres ressources. Newswise tiendra aussi quelques événements Zoom réservés aux médias qui permettront aux journalistes inscrits d'y participer et de poser des questions en direct aux leaders de l'ACTRIMS-ECTRIMS ainsi qu'aux chercheurs présentant les nouvelles de dernière heure. Voici le lien vers la salle de presse MSVirtual2020 : Rendez-vous ici ou cliquez sur le lien suivant : https://www.newswise.com/home/actrims. Voici le mot-clic de la conférence : #MSVirtual2020.

Événements réservés à la presse dans le cadre de la conférence MSVirtual2020 :

Conférence de presse d'ouverture avec les leaders de l'ACTRIMS et de l'ECTRIMS avec une séance en direct de questions-réponses (médias seulement)

Vendredi 11 septembre à 8 h HE

Pause-café virtuelle avec le président de l'ACTRIMS et questions-réponses (médias seulement)

Dimanche 13 septembre à 7 h 30 HE



Ce sera l'occasion de poser des questions au président à propos des principales présentations, des travaux de recherche majeurs, des essais cliniques, des percées sur les plans de la technologie et de la réadaptation, et des perspectives de la SP.

Le résumé confidentiel des nouvelles de dernière heure peut être remis à l'avance aux médias seulement (sur demande)

Jeudi 24 septembre à 9 h HE

Nouvelles de dernière heure pour la presse - Questions-réponses en direct avec les chercheurs qui se penchent sur la COVID-19 et sur ces nouvelles de dernière heure (médias seulement)

Vendredi 25 septembre à 9 h HE

Événement Encore : Présentations des nouvelles de dernière heure (accessibles à tous les participants et aux médias)

Samedi 26 septembre de 9 h à 10 h 30 HE

Événement Encore : Séance spéciale sur la COVID-19 et la SP (accessible à tous les participants et aux médias)

Samedi 26 septembre de 10 h 45 à 12 h 15 HE

