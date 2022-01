TORONTO, 11 janvier 2022 /CNW/ - MSP Corp Investments Inc. (« MSP Corp »), une plateforme d'exploitants de fournisseurs de services gérés entrepreneuriaux, a ajouté deux nouveaux fournisseurs canadiens de services gérés à son portefeuille en pleine croissance et a nommé trois nouveaux membres à son conseil d'administration à la suite de la clôture d'une opération de capital de développement de 35 millions de dollars dirigée parGrowth Equity Partners - Fund II de BDC Capital, avec une participation sous forme de crédit de premier rang de la Banque CIBC.

« La façon dont nous nous présentons aux fournisseurs de services gérés est simple : nous sommes des exploitants privés qui achètent des exploitants privés, a déclaré Ravi Ramharak, cofondateur et directeur général, Fusions et acquisitions chez MSP Corp. D'après ce que je peux voir, cela semble trouver un écho auprès des propriétaires, des investisseurs et de l'industrie. Aujourd'hui, nous recevons plus de demandes de renseignements que jamais auparavant et nous sommes impatients de mener davantage de conversations avec les propriétaires/exploitants, d'évaluer plus de fournisseurs de services gérés et d'accueillir plus d'entreprises au sein de la famille MSP Corp cette année. »

MSP Corp, qui offre également aux fournisseurs de services gérés un accès à une gamme complète de solutions liées à la comptabilité, aux services juridiques, aux assurances, aux ressources humaines, aux services de soutien et à la conformité, a acquis 10 fournisseurs de services gérés depuis 2020. Elle continue d'être un acquéreur actif partout au Canada et prévoit étendre ses activités aux États-Unis en 2022.

« En plus des entreprises que nous avons récemment acquises, je suis heureux d'accueillir trois nouveaux membres au sein du conseil d'administration de MSP Corp., a-t-il ajouté. Ils sont très respectés dans leurs secteurs respectifs et j'ai hâte de travailler avec eux lors de la prochaine année. »

Les trois nouveaux membres du conseil d'administration de MSP Corp sont les suivants :

Michael Notto, associé, Capital de développement, BDC Capital. M. Notto possède 20 ans d'expérience professionnelle diversifiée, notamment dans les domaines du capital-investissement, de la stratégie d'entreprise, des opérations et des services bancaires d'investissement. Après avoir évalué et exécuté des opérations à plusieurs titres, soit en tant qu'exploitant, investisseur, propriétaire et conseiller, M. Notto fera bénéficier la société d'une perspective équilibrée et constructive à l'égard de son partenariat avec les équipes de gestion. Avant de se joindre à BDC Capital, il a occupé plusieurs postes dans le domaine des fusions-acquisitions chez Canadian Tire, Novacap et Public Mobile (une entreprise en démarrage soutenue par du capital d'investissement).

Stephan May, directeur général, Welch Capital Partners. M. May compte plusieurs années d'expérience dans le domaine des fusions-acquisitions, du capital d'emprunt, du capital-investissement, ainsi que des services de consultation et de restructuration. Il travaille avec des sociétés en vue de maximiser leur valeur et d'assurer une transition en douceur, que ce soit par l'achat, la vente, le financement ou la restructuration. Avant de se joindre à Welch Capital Partners, M. May a occupé les postes de directeur général chez Storeyworks, un cabinet-conseil spécialisé en finances, et de directeur de l'expansion chez TUC Brands (maintenant appelée Full Managed IT), où il était responsable de l'ensemble de l'expansion de l'entreprise, se chargeant notamment des fusions et acquisitions, des partenariats et des finances.

Scott McDonald, directeur principal, Amazon Web Services (AWS). Pendant deux décennies, M. McDonald a occupé divers postes dans le secteur de la technologie, y compris dans les domaines du matériel et des logiciels d'entreprise, des logiciels destinés aux consommateurs, de la cybersécurité et de l'informatique en nuage. Avant d'entrer au service d'AWS, il a œuvré pour Herjavec Group, un chef de file mondial dans les domaines de la cybersécurité, de la gestion des risques liés aux TI et des services de sécurité gérés, où il a développé le secteur des services financiers. À l'heure actuelle, M. McDonald conseille également quelques entreprises canadiennes en démarrage et en croissance et supervise l'élaboration de l'événement Future of Money, en partenariat avec la Munk School de l'Université de Toronto et la Banque Royale du Canada, entre autres.

« MSP Corp continue de respecter sa promesse d'acquérir des fournisseurs de services gérés hautement performants et de les aider à offrir des ressources, des technologies et du soutien aux entreprises, a déclaré Jason Dacosta, cofondateur et président, MSP Corp. Grâce à l'ajout de nos récentes acquisitions et aux membres très respectés de notre conseil d'administration, nous sommes ravis de poursuivre l'accélération de nos acquisitions de fournisseurs de services gérés tout au long de l'année 2022 et notre expansion aux États-Unis. »

En septembre 2021, MSP Corp a mobilisé 35 millions de dollars en capital de développement afin d'accélérer l'acquisition de fournisseurs de services gérés dignes de confiance au Canada et l'établissement de partenariats avec eux.

À propos de MSP Corp. Dirigée par un groupe d'exploitants de fournisseurs de services gérés entrepreneuriaux qui se concentrent sur l'acquisition de fournisseurs de services gérés partout au Canada et l'établissement de partenariats avec eux, MSP Corp fournit des ressources, des technologies et un soutien aux entreprises pour outiller des équipes exceptionnelles de fournisseurs de services gérés, tout en offrant une sortie réussie aux propriétaires d'entreprise. Contrairement à d'autres sociétés d'acquisition, les propriétaires et les membres de l'équipe de MSP Corp travaillent dans le secteur de la technologie depuis le début des années 2000 et ont bâti plusieurs entreprises de TI ensemble. Les dirigeants de MSP Corp ne se contentent pas de parler de TI; ils vivent les TI.

Personne-ressource pour les médias :

CJ Arlotta

CJ Media pour MSP Corp

Cellulaire : 631 572-3019

Courriel : [email protected]

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/1635952/MSP_Corp_Logo.jpg

SOURCE MSP Corp