MRC du Fjord-du-Saguenay - RUPTURE D'UN TRONÇON DE CHEMIN FORESTIER

ALMA, QC, le 7 sept. 2022 /CNW Telbec/ - Le ministère des Forêts, de la Faune et des Parcs informe la population de la rupture d'un tronçon de chemin forestier à 1,3 kilomètre au nord de la route R0252 (voir sur la carte). Ce tronçon est situé sur les terres du domaine de l'État de la municipalité régionale de comté (MRC) du Fjord-du-Saguenay. Conséquemment, la circulation y est impossible.

LOCALISATION : voir la carte interactive REMARQUES ET CONTOURNEMENT

À 1,3 kilomètre au nord de la route R0252 Longitude : -70 59' 02,6''

Latitude : 50 13' 56,5'' Rupture d'un tronçon causée par une crue soudaine. Aucun détour possible. La remise en état du chemin est indéterminée.

De l'affichage a été installé sur place pour sécuriser les lieux et annoncer la fermeture de la route. Le Ministère invite les usagères et usagers des chemins du territoire public à prévoir leurs déplacements en conséquence et à faire preuve de prudence.

Pour plus d'informations, les citoyens et citoyennes sont invités à communiquer avec l'unité de gestion de Rivière-Péribonka par téléphone au 418 668-8319.

