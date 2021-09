MRC de Val-d'Or - Fermeture de chemins forestiers dans l'habitat du caribou

Ces fermetures font partie des mesures prises pour protéger la population de caribous de Val-d'Or. La fermeture des chemins forestiers ciblés poursuit un double objectif : d'une part, améliorer la qualité de l'habitat du caribou et, d'autre part, diminuer le potentiel de déplacement des prédateurs, l'ours et le loup, sur les chemins forestiers.

Ces fermetures constituent une étape importante dans la restauration de l'habitat du caribou forestier.

Le Ministère demande la collaboration des utilisateurs en cessant toute circulation dans l'ensemble des chemins ciblés par les fermetures qui figurent sur cette carte. En effet, dès le 25 octobre 2021, ces chemins forestiers seront ciblés pour être reboisés et ou être bloqués par des entraves afin d'empêcher leur utilisation, et ce, pour assurer à moyen terme la régénération en essences résineuses à ces endroits.

Soulignons que tous les projets de fermeture de chemin ont été soumis à une consultation publique et ont été présentés à la table de gestion intégrée des ressources et du territoire (TGIRT) de Val-d'Or qui regroupe les principaux intervenants en forêt publique. Par ailleurs, les détenteurs de droits des secteurs touchés par les fermetures ont tous été informés personnellement des travaux planifiés.

Les chemins faisant partie du réseau stratégique régional ainsi que les chemins conduisant à des droits actifs, tels les camps de piégeage, à des baux d'abris sommaires ou à des baux de villégiature ne sont pas touchés par ces fermetures.

Pour s'informer sur l'état des accès forestiers de ce secteur ou pour nous signaler tout bris de chemin majeur, les citoyens sont invités à appeler l'unité de gestion de Val-d'Or du ministère des Forêts, de la Faune et des Parcs au 819 354-4611.

