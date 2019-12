MRC de Mékinac et de Matawinie - Fermeture permanente de trois ponts

SHAWINIGAN, QC, le 2 déc. 2019 /CNW Telbec/ - Le ministère des Forêts, de la Faune et des Parcs informe la population que les ponts indiqués ci-dessous sont fermés de façon permanente et que la circulation y est interdite. Ces ponts sont situés sur les terres du domaine de l'État, dont un dans la municipalité régionale de comté de Mékinac et deux à la limite des municipalités régionales de comté de Matawinie et de Mékinac. Une inspection effectuée par le Ministère a démontré qu'ils présentent un danger pour le public, d'où l'importance pour les usagers de respecter la signalisation en vigueur.

Pont Localisation Pont H041-128 Situé dans la MRC de Mékinac, sur un chemin secondaire à proximité du km 70 de la route 32, dans la zec Chapeau-de-Paille, sur un affluent du lac Désy aux coordonnées géographiques suivantes : Latitude : 46° 59' 04'' N

Longitude : 73° 20' 19'' O Voir la carte Pont H041-119S Situé à l'est du barrage Matawin (décharge du réservoir Taureau), sur la rivière Matawin aux coordonnées géographiques suivantes : Latitude : 46° 53' 36'' N

Longitude : 73° 30' 52'' O Voir la carte Pont R1451-06 Situé au nord du barrage Matawin (affluent du réservoir Taureau), sur la rivière aux Cenelles aux coordonnées géographiques suivantes : Latitude : 46° 53' 25'' N

Longitude : 73° 39' 58'' O Voir la carte

Pour plus d'informations, les citoyens sont invités à communiquer avec l'unité de gestion du Bas-Saint-Maurice du Ministère au 819 536-2695.

Source :

Sylvain Carrier,

Relationniste de presse

Ministère des Forêts, de la Faune et des Parcs

Tél. : 418 627-8609, poste 3021

SOURCE Ministère des Forêts, de la Faune et des Parcs

