MRC de Maria-Chapdelaine - Fermeture permanente du Pont H025-081 de la rivière Nestaocano

SAINT-FÉLICIEN, QC, le 4 nov. 2022 /CNW Telbec/ - Le ministère des Ressources naturelles et des Forêts informe la population que le pont indiqué ci-dessous est fermé de façon permanente depuis le 31 octobre 2022 et que la circulation y est désormais interdite. Ce pont est situé sur les terres du domaine de l'État dans la municipalité régionale de comté (MRC) de Maria-Chapdelaine.

Une inspection effectuée par le Ministère démontre qu'il présente un danger pour le public, d'où l'importance pour les usagers et usagères de respecter la signalisation en vigueur. En vertu de l'article 233 de la Loi sur l'aménagement durable du territoire forestier (LADTF), quiconque ne se conforme pas à une restriction ou à une interdiction d'accès à un chemin multiusage commet une infraction et est passible d'une amende allant de 500 $ à 10 000 $.

LOCALISATION Voir la carte interactive REMARQUES ET CONTOURNEMENT

Pont H025-081 de la rivière Nestaocano,

au kilomètre 115 de la R0203 MRC : Maria Chapdelaine

Chemin : R0203

Km : 115

Longitude : -73˚ 18' 21''

Latitude : 49 ˚ 51' 32 " Fermeture permanente du pont Des chemins de contournement sont proposés sur la carte interactive.

Le Ministère invite les usagères et usagers des chemins du territoire public à prévoir leurs déplacements en conséquence et à faire preuve de prudence. De l'affichage a été installé sur place pour sécuriser les lieux et annoncer l'entrave routière.

Pour plus d'informations, les citoyennes et citoyens sont invités à communiquer avec l'unité de gestion de Roberval-et-Saint-Félicien par téléphone au 418 679-3700.

Pour obtenir des renseignements sur le Ministère et en savoir plus sur ses activités et ses réalisations, consultez le mffp.gouv.qc.ca et les réseaux sociaux :

Ministère des Ressources naturelles et des Forêts | Facebook

Ministère des Ressources naturelles et des Forêts (@mrnfqc) / Twitter

Source :

Valérie Ouellet

Conseillère en communication

[email protected]

SOURCE Ministère des Ressources naturelles et des Forêts