MRC de Maria-Chapdelaine - Fermeture du pont H027-100 qui enjambe la rivière aux Rats

JONQUIÈRE, QC, le 23 mai 2024 /CNW/ - Le ministère des Ressources naturelles et des Forêts (MRNF) informe la population de la fermeture du pont H027-100 qui est situé sur un sentier destiné aux véhicules tout-terrain motorisés (voir sur la carte interactive). Ce pont dessert le sentier régional 955 pour les quads et le sentier régional 373 pour les motoneiges. Un feu sur le pont, à la suite d'actes de vandalisme, rend nécessaire sa fermeture pour une période indéterminée.

Le pont H027-100 est situé sur les terres du domaine de l'État, dans la municipalité régionale de comté (MRC) de Maria-Chapdelaine. De l'affichage est installé sur place pour sécuriser les lieux et annoncer la fermeture de ce pont. Le Ministère invite les usagères et les usagers des chemins du territoire public à prévoir leurs déplacements en conséquence et à faire preuve de prudence.

Coordonnées du pont H027-100

Sentier régional quad no 955 et sentier régional motoneige no 373 (pont exclusif aux véhicules tout-terrain motorisés)

Situé dans la MRC de Maria-Chapdelaine, dans la région administrative du Saguenay-Lac-Saint-Jean

Longitude : 72° 16' 38.802'' O.

Latitude : 49° 7' 4.528'' N.

Période de fermeture : indéterminée

Pour plus de renseignements, les citoyennes et les citoyens sont invités à communiquer avec l'unité de gestion de Mistassini au 418 276-1400.

Liens connexes :

Information :

Marie-Joëlle Côté

Conseillère en communication

Ministère des Ressources naturelles et des Forêts

[email protected]

Tél. : 418 521-3875

SOURCE Ministère des Ressources naturelles et des Forêts