MRC de La Vallée-de-la-Gatineau - Dévoilement d'un plan d'intervention pour améliorer l'état de la chaussée de la route 105

GATINEAU, QC, le 28 juin 2022 /CNW Telbec/ - Le ministre des Transports et ministre responsable de la région de l'Estrie, M. François Bonnardel, et le député de Gatineau, M. Robert Bussière, annoncent un plan d'intervention pour améliorer l'état de la chaussée de la route 105.

Ce plan d'intervention établit les priorités des cinq prochaines années sur cet axe qui joue un rôle important dans le développement économique de la municipalité régionale de comté (MRC) de La Vallée-de-la-Gatineau. Des projets ont été identifiés dans neuf municipalités, pour un total d'un peu plus de 87 kilomètres de travaux. Parmi ceux-ci, deux projets d'environ 12,9 kilomètres ont été réalisés depuis 2017, quatre le seront en 2022-2024, pour plus de 12 kilomètres, et un peu plus de 61 kilomètres sont planifiés d'ici 2027.

L'état de la chaussée, les déficiences observées et la capacité de réalisation dans l'échéance visée sont les principaux critères qui ont été établis pour le choix des travaux.

Citations

« Il était important pour nous d'être à l'écoute du milieu et d'agir rapidement pour répondre aux préoccupations soulevées. Les travaux, qui débuteront dès cette année, permettront d'assurer des déplacements plus sécuritaires pour la population. »

François Bonnardel, ministre des Transports et ministre responsable de la région de l'Estrie

« En tant que ministre responsable de la région de l'Outaouais, je me réjouis que notre gouvernement réponde favorablement aux préoccupations des gens de La Vallée-de-la-Gatineau avec ce plan qui permettra d'améliorer l'état de la chaussée. La 105 est une route essentielle pour relier le nord de la région au sud. On agit donc pour la rendre plus sécuritaire. »

Mathieu Lacombe, ministre de la Famille et ministre responsable de la région de l'Outaouais

« Je suis ravi de cette belle annonce concernant la mise en place d'un plan concret visant à améliorer l'état de la route 105 dans notre région. Notre gouvernement croit en l'importance de maintenir des infrastructures publiques de qualité, ce qui assure un développement économique fort, une mobilité des biens et une sécurité dans tous nos déplacements. Ce plan d'intervention est un autre exemple des investissements que nous effectuons pour le comté de Gatineau. Bravo à l'équipe du ministère des Transports pour la réalisation de cette planification si attendue. »

Robert Bussière, député de Gatineau

Faits saillants

Les projets suivants, estimés entre 5 et 10 M$, sont prévus pour 2022-2024:

travaux de réfection de la route à Gracefield ;

travaux d'asphaltage à Kazabazua et à Messines .

et à . Le plan d'intervention sera actualisé chaque année, lors de l'annonce des investissements du ministère des Transports, pour confirmer l'échéancier de chacun des projets.

Entre 2 200 et 9 600 véhicules circulent sur la route 105 chaque jour entre les municipalités de Grand-Remous et de Low .

9 600 véhicules circulent sur la route 105 chaque jour entre les municipalités de et de . Le Ministère continuera d'effectuer les opérations d'entretien telles que la réparation de nids-de-poule sur l'ensemble de la route 105, le tout pour assurer un bon confort de roulement aux usagers.

