MRC de la Vallée-de-l'Or - Fermeture du pont R0808-05

Le pont est fermé à toute circulation, pour une durée indéterminée, en raison d'un problème de sécurité. Une inspection de ce pont démontre qu'il présente un danger pour la population et que des travaux de réfection sont nécessaires. Il importe donc que les usagers et usagères respectent la signalisation en vigueur.

LOCALISATION Voir la carte REMARQUES ET DÉTOUR MUNICIPALITÉ DE SENNETERRE Pont R0808-05, situé au km 104 du chemin multiusages R0808, sur la rivière Achepabanca Latitude : 48° 36' 19'' Longitude : 76° 15' 26'' Le secteur situé de l'autre côté du pont est accessible par le chemin R0807 dans le canton Saint-Père.

Un pont fermé signifie que toute circulation y est interdite. En vertu de l'article 233 de la Loi sur l'aménagement durable du territoire forestier, quiconque ne se conforme pas à une restriction ou à une interdiction d'accès à un chemin multiusages commet une infraction et est passible d'une amende de 500 $ à 10 000 $.

Pour s'informer sur l'état des accès forestiers de ce secteur ou pour nous signaler tout bris de chemin majeur, les citoyens et citoyennes sont invités à communiquer avec M. Normand Harvey, à l'Unité de gestion de la Mégiscane du Ministère, au 819 737-2350, poste 301.

Pour obtenir des renseignements sur le Ministère et en savoir plus sur ses activités et ses réalisations, consultez le mffp.gouv.qc.ca et les réseaux sociaux :

facebook.com/ForetsFauneParcs

twitter.com/MFFP_Quebec

Source :

Renée Nolet

Conseillère en communication

Ministère des Forêts, de la Faune et des Parcs

[email protected]

SOURCE Ministère des Forêts, de la Faune et des Parcs

