MRC de La Nouvelle-Beauce - Plus de 1,1 M$ pour des infrastructures de transport collectif

QUÉBEC, le 10 déc. 2021 /CNW Telbec/ - Le gouvernement du Québec accorde une aide financière de 1 109 532 $ à la Municipalité régionale de comté (MRC) de La Nouvelle-Beauce pour son projet de stationnement incitatif et de terminus léger. Le ministre des Transports et ministre responsable de la région de l'Estrie, M. François Bonnardel, et le député de Beauce-Nord, M. Luc Provençal, confirment que ces nouvelles infrastructures seront situées dans l'emprise de la bretelle nord de la sortie no 95 de l'autoroute 73, à Sainte-Marie.

Cet appui provient du Programme d'aide aux immobilisations en transport en commun de la Société de financement des infrastructures locales du Québec (SOFIL) et du ministère des Transports. Ce programme est lui-même financé, en partie, par le Fonds pour le développement des collectivités du Canada. L'aide financière permettra de construire un stationnement incitatif de 118 places, un terminus léger comprenant 3 quais pour les autobus ainsi que des commodités pour les usagers.

Citations

« Pour encourager les citoyennes et les citoyens à adapter leurs façons de se déplacer, on doit avant tout leur offrir des infrastructures modernes et accessibles. Ce projet de stationnement incitatif et de terminus léger rendra l'utilisation du transport en commun dans la région plus attractive pour la population et diminuera ainsi la prédominance de l'auto solo. »

François Bonnardel, ministre des Transports et ministre responsable de la région de l'Estrie

« Je suis très heureux de l'annonce d'aujourd'hui, car je crois fermement que ces nouvelles installations pourront avoir un effet positif sur le quotidien des citoyennes et citoyens de la MRC de La Nouvelle-Beauce. Il est important pour les régions situées en dehors des grands centres d'avoir également accès à des infrastructures de transport collectif de qualité. »

Luc Provençal, député de Beauce-Nord

« Nous nous étions engagés et maintenant on livre pour aider nos municipalités à investir dans le transport collectif. Grâce à cet investissement du Fonds pour le développement des collectivités du Canada, les résidentes et résidents de la MRC de La Nouvelle-Beauce vont pouvoir se rendre au travail de manière sécuritaire et d'une façon plus verte et plus durable. »

L'honorable Pablo Rodriguez, ministre du Patrimoine canadien et lieutenant du Québec, au nom de l'honorable Dominic LeBlanc, ministre des Affaires intergouvernementales, de l'Infrastructure et des Collectivités

Faits saillants

L'objectif principal de la SOFIL est de soutenir financièrement les autorités organisatrices de transport dans la réalisation de leurs projets d'immobilisations nécessaires à l'organisation et à l'exploitation des services de transport en commun ainsi que de favoriser le maintien, l'amélioration et le développement de leurs équipements et de leurs infrastructures.

Le programme dispose, pour la période 2019-2024, d'une somme de 1 364,8 M$, dont 696,4 M$ proviennent du gouvernement du Québec et 635,5 M$, du gouvernement du Canada .

. La contribution du gouvernement du Québec est financée par une partie des revenus des droits d'immatriculation sur les véhicules automobiles à forte cylindrée et par une partie des revenus du Fonds des réseaux de transport terrestre. La contribution du gouvernement fédéral provient du Fonds pour le développement des collectivités du Canada .

Liens connexes

Programme d'aide au transport collectif des personnes et aux immobilisations en transport en commun

Site Web : Infrastructure Canada

