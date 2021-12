MRC de L'Érable - Plus de 65 000 $ pour l'amélioration du service de transport collectif

QUÉBEC, le 10 déc. 2021 /CNW Telbec/ - En vue de la réalisation de son projet d'amélioration de l'expérience client en transport collectif, la Municipalité régionale de comté (MRC) de L'Érable se voit octroyer une aide maximale de 65 902 $. Cet appui provient du Programme d'aide aux immobilisations en transport en commun de la Société de financement des infrastructures locales du Québec (SOFIL) et du ministère des Transports. Ce programme est lui-même financé, en partie, par le Fonds pour le développement des collectivités du Canada.

Plus précisément, le projet de la MRC de L'Érable vise la modernisation des procédures de réservation et de perception des droits de transport ainsi que l'implantation d'un système de géolocalisation à bord de ses véhicules afin d'offrir de l'information en temps réel aux usagers. Présentant un caractère innovateur sur le plan technologique, cette approche viendra contribuer à l'amélioration du service à la clientèle.

La MRC de L'Érable prévoit installer les systèmes au printemps 2022.

« C'est toujours avec une grande fierté que nous appuyons des projets en transport collectif dans les différentes municipalités du Québec. La valorisation du transport en commun passe par des infrastructures modernes qui facilitent son utilisation et encouragent la population à repenser ses façons de se déplacer. Ce projet en est un bel exemple et nous sommes heureux d'y contribuer. »

François Bonnardel, ministre des Transports et ministre responsable de la région de l'Estrie

« À titre de député du territoire d'Arthabaska-L'Érable, je suis ravi de cette annonce. Ce projet aura un effet positif sur le quotidien des citoyennes et citoyens de la MRC de L'Érable. Une fois de plus, votre gouvernement démontre toute l'importance accordée au développement du transport collectif en région. Je profite de l'occasion pour remercier mon collègue et ami François Bonnardel pour cette aide financière, ainsi que tous ceux et celles qui mettent la main à la pâte dans le cadre de ce projet. »

Eric Lefebvre, député d'Arthabaska et whip en chef du gouvernement

« On l'a toujours dit, le transport collectif dans nos municipalités du Québec est primordial. C'est pour cette raison qu'aujourd'hui, grâce au Fonds pour le développement des collectivités du Canada, on investit pour aider à moderniser les infrastructures. Avec ce projet, les gens de la MRC de L'Érable pourront compter sur un service de transport collectif fiable et innovant. »

L'honorable Pablo Rodriguez, ministre du Patrimoine canadien et lieutenant du Québec, au nom de l'honorable Dominic LeBlanc, ministre des Affaires intergouvernementales, de l'Infrastructure et des Collectivités

L'objectif principal de la SOFIL est de soutenir financièrement les autorités organisatrices de transport dans la réalisation de leurs projets d'immobilisations nécessaires à l'organisation et à l'exploitation des services de transport en commun ainsi que de favoriser le maintien, l'amélioration et le développement de leurs équipements et de leurs infrastructures.

Le programme dispose, pour la période 2019-2024, d'une somme de 1 364,8 M$, dont 696,4 M$ proviennent du gouvernement du Québec et 635,5 M$, du gouvernement du Canada .

. La contribution du gouvernement du Québec est financée par une partie des revenus des droits d'immatriculation sur les véhicules automobiles à forte cylindrée et par une partie des revenus du Fonds des réseaux de transport terrestre. La contribution du gouvernement fédéral provient du Fonds pour le développement des collectivités du Canada .

