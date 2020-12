MRC de Bonaventure - Rupture de tronçons de chemins forestiers

CAPLAN, QC, le 10 déc. 2020 /CNW Telbec/ - Le ministère des Forêts, de la Faune et des Parcs informe la population que les pluies diluviennes du 1er décembre ont entraîné la rupture de plusieurs tronçons de chemins forestiers principalement dans le secteur de la Baie-des-Chaleurs. Les chemins suivants seront fermés à la circulation pour une période indéterminée :

Localisation Carte Remarques Chemin Pin Rouge, km 0

(Station touristique Pin rouge) Latitude : -65° 43' 52" N

Longitude : 48° 19' 02 O Durée indéterminée Aucune voie de contournement actuellement Chemin du Grand Brûlé, km 1

(Ponceaux Pontiac) Latitude : -65° 34' 31" N

Longitude : 48° 18' 30" O Durée indéterminée Aucune voie de contournement actuellement Chemin Saint-Elzéar, km 25

(Pont de la petite ouest de la rivière Bonaventure) Latitude : -65° 34' 29" N

Longitude : 48° 18' 08" O Durée indéterminée et travaux imminents Contournement :

- Secteur ouest accessible par Saint-Alphonse ou Robidoux

- Secteur sud-est accessible par Saint-Elzéar

De l'affichage est installé sur place pour sécuriser les lieux et informer les usagers de la fermeture des chemins visés. Le réseau routier régional étant fragilisé, le Ministère invite les usagers du territoire public à la prudence et à éviter tout déplacement non essentiel dans ces secteurs. Pour connaître l'état de ces accès forestiers, renseignez-vous auprès du personnel du Ministère, aux coordonnées suivantes :

Unité de gestion de la Baie-des-Chaleurs

Téléphone : 418 388-2125

