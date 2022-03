MPP Global a récemment achevé la migration complète de sa plateforme de gestion des abonnements et de facturation, eSuite, vers Microsoft Azure, offrant ainsi à ses clients mondiaux du secteur des médias et des communications plus de souplesse, d'évolutivité et de soutien dans les régions.

WARRINGTON, Royaume-Uni, 4 mars 2022 /CNW/ - MPP Global - Une entreprise technologique d'Aptitude Software qui aide les entreprises médiatiques mondiales à innover, à se transformer et à adopter la révolution de l'abonnement, a le plaisir d'annoncer une étape stratégique majeure en migrant l'ensemble de sa clientèle mondiale vers Microsoft Azure. Cette migration permettra de soutenir la croissance de la demande pour du contenu médiatique à la demande et en direct, accélérée par la pandémie de la COVID-19, aujourd'hui et dans les années à venir.

La transition vers Azure représente un investissement important dans l'avenir de la plateforme SaaS de MPP Global et renforce son engagement et son expertise dans le secteur des médias et des communications. Elle permet à ses clients médias d'entreprise de continuer à évoluer, à prendre de l'expansion et à accroître leurs achats ponctuels et récurrents de produits numériques et physiques sur une scène mondiale avec une performance accrue, un soutien dans les régions et une stabilité ultime.

MPP Global utilisera également Azure pour prendre en charge des modèles commerciaux nouveaux et émergents dans les secteurs des médias, du divertissement et du sport, notamment les événements virtuels en direct. Grâce au vaste réseau de centres de données Azure, la possibilité de prendre de l'expansion géographiquement et verticalement renforce davantage la capacité de MPP Global à gérer de manière efficace les énormes pics de demande de ses abonnés, généralement observés dans les minutes qui précèdent les grands événements sportifs et de divertissement en direct.

Ian Gray, chef de la direction de Global Channel & Strategic Alliances chez MPP Global, a déclaré :

« Notre plateforme eSuite couvre tous les stades de consommation des abonnés, de l'acquisition à la gestion des produits et des recettes, en passant par la fidélisation et l'optimisation des paiements, ce qui permet aux clients d'expérimenter facilement différentes offres de services et de se lancer sur le marché en quelques minutes. La demande de contenu d'abonnement et d'événements en direct destiné aux consommateurs dans les médias et les divertissements, tant vidéo qu'écrit, continue de croître à un rythme incroyable, tout comme les modèles de monétisation.

Le fait d'être entièrement hébergé dans Microsoft Azure offre un maximum de résilience, de sécurité et de performance, ce qui permet à nos clients de croître de manière fluide à l'échelle régionale et mondiale. »

Simon Crownshaw, directeur de la stratégie mondiale pour les médias et le divertissement chez Microsoft, a ajouté :

« L'infrastructure infonuagique qui soutient les services d'abonnement et de facturation n'a jamais été aussi importante pour assurer la sécurité, l'extensibilité et la résilience à l'échelle mondiale, ce qui est essentiel pour répondre aux attentes des consommateurs en termes d'expérience. L'infrastructure mondiale de Microsoft Azure et le logiciel de gestion des abonnés mis en œuvre par MPP Global permettent aux propriétaires de contenu de se concentrer sur ce qu'ils font le mieux, soit la création, la livraison et la monétisation du contenu, sans avoir à consacrer un temps précieux à réfléchir à la stabilité et à l'échelle de l'infrastructure. »

À propos de MPP Global

MPP Global - Une entreprise d'Aptitude Software, collabore avec ses clients pour accélérer la transformation numérique et stimuler une croissance récurrente des recettes grâce à des modèles d'abonnement flexibles. eSuite est une plateforme de gestion des abonnements qui réduit le temps de mise en marché et le coût total de possession en centralisant tout le cycle de vie des abonnés et en optimisant l'acquisition, le chiffre d'affaires et la fidélisation des clients.

eSuite offre aux entreprises la flexibilité, la maniabilité et l'évolutivité indispensables à la monétisation de tout produit ou service. Nos outils de pointe permettent aux clients de créer des offres groupées, des promotions et des plans tarifaires sur mesure afin de maximiser les recettes récurrentes. Essentielle à la réussite de nos clients, eSuite soutient également la plus vaste gamme de types de paiements à l'échelle mondiale et génère des données approfondies permettant d'élaborer des stratégies de croissance.

