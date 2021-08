SAN JOSE, Californie, 27 août 2021 /CNW/ - MPI America, Inc., filiale en propriété exclusive de MPI Corporation, Taïwan qui est reconnue mondialement comme un chef de file dans le domaine des tests de semi-conducteurs, est heureuse d'annoncer qu'elle a conclu une entente définitive visant l'acquisition de Celadon Systems, Inc., le leader sur le marché des cartes sonde de test de semi-conducteurs ultraperformantes. L'acquisition de Celadon Systems augmentera la présence de MPI sur le marché des tests sur plaquette. Elle s'inscrit dans la continuité du leadership démontré de l'entreprise en matière de développement de diverses innovations tout en servant des clients dans tous les aspects du marché des tests sur plaquette de semi-conducteurs. L'acquisition devrait être finalisée au début de septembre 2021, sous réserve du respect des conditions de clôture habituelles.

« Nous reconnaissons le travail de l'équipe de Celadon depuis de nombreuses années maintenant, a déclaré Rob Carter, président de MPI America, Inc. Nous sommes honorés d'intégrer le savoir-faire de l'entreprise à l'offre de MPI. En alliant les technologies au talent, nous pourrons offrir une valeur supérieure à notre clientèle combinée. Ensemble, nous nous concentrerons sur les besoins du marché en fournissant des produits et des services qui permettront à nos clients d'être encore plus concurrentiels. »

« Après des années de collaboration fructueuse afin de trouver des solutions aux défis les plus difficiles de nos clients, l'équipe de Celadon est heureuse de se joindre à la famille MPI Corporation et, plus précisément, à MPI America, Inc., qui est un chef de file hautement respecté de l'industrie, a affirmé Karen Armendariz, présidente et chef de la direction de Celadon Systems. Nos organisations sont tout à fait compatibles, que ce soit sur le plan de nos compétences de base ou de nos offres de produits. Les deux entreprises sont déterminées à servir leurs clients et, ensemble, elles proposeront la solution complète que leur clientèle a toujours cherchée. »

Les fondateurs et propriétaires Bryan et Valerie Root ont ajouté ce qui suit : « Nous voulions trouver un acheteur qui compléterait la belle culture d'entreprise et l'orientation client de Celadon, et qui permettrait à l'organisation de poursuivre sa croissance réussie. Comme nous connaissons l'équipe de MPI depuis longtemps, cette transition vers la prochaine étape de nos vies se fait facilement. »

À propos de MPI Corporation

Fondée en 1995, MPI Corporation, dont le siège social est situé à Hsinchu, à Taïwan, est un chef de file mondial des technologies dans les domaines des semi-conducteurs, des diodes électroluminescentes (DEL), des photodétecteurs, des lasers, de la recherche sur les matériaux, de l'aérospatiale, de l'automobile, de la fibre optique, des composants électroniques et plus encore. Les quatre principaux secteurs d'activité de MPI incluent les divisions liées aux cartes sonde, à l'automatisation de la photonique, aux tests avancés de semi-conducteurs et aux essais thermiques. Les produits de MPI comprennent diverses technologies avancées de cartes sonde, des sondeurs, des testeurs, des appareils de manutention de matériaux ainsi que des systèmes d'inspection et systèmes ThermalAir. Bon nombre de ces produits sont accompagnés de suites logicielles d'étalonnage, d'essai et de mesure à la fine pointe de la technologie. La diversification du portefeuille de produits et des industries favorise un environnement sain qui est propice à la croissance et à la fidélisation du personnel. L'entrecroisement de technologies de produits permet à chaque innovation de l'entreprise de se démarquer dans des domaines importants pour sa précieuse clientèle. Pour obtenir de plus amples renseignements, consultez le site www.mpi-corporation.com.

À propos de Celadon Systems, Inc.

Celadon Systems, Inc., The Home of Peace of Mind Probing (Le sondage en toute tranquillité), a été fondée en 1997 par Bryan et Valerie Root. Son siège social est situé à Burnsville, au Minnesota. Celadon Systems se concentre sur la conception et la fabrication de solutions de cartes sonde avancées et de câbles haute performance. L'entreprise est un leader mondial dans les domaines des tests paramétriques, de la fiabilité au niveau de la plaquette, de la modélisation, de la caractérisation, des applications cryogéniques et des cartes de sonde haute puissance pour le secteur des semi-conducteurs. En tant que chef de file de l'industrie et fournisseur de solutions de sondage sur plaquette, Celadon a une réputation inégalée grâce à ses cartes sonde ultraperformantes qui prospèrent dans des températures extrêmes. L'entreprise cherche à enrichir la vie de ses clients, de ses employés et de ses partenaires communautaires en offrant un environnement stimulant et inspirant qui favorise une croissance forte et rentable. Pour obtenir de plus amples renseignements, consultez le site www.celadonsystems.com.

SOURCE MPI Corporation

Renseignements: PERSONNE-RESSOURCE : Sylvia Hsu / [email protected] / +886-3-555-1771