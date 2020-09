TORONTO, le 9 sept. 2020 /CNW/ - C'est avec un profond regret que Mouvement UNIS et son conseil d'administration annoncent qu'ils mettent fin aux activités de l'organisme au Canada. UNIS a pris la décision de vendre ses actifs afin de mettre en place un fonds de dotation. Ce fonds permettra de maintenir les programmes humanitaires internationaux actuellement en cours et de numériser le matériel pédagogique canadien pour en assurer un accès permanent.

Mouvement UNIS a été fondé il y a vingt-cinq ans au Canada pour venir en aide aux enfants. L'organisme a été une inspiration au pays pour toute une génération de bénévoles et d'acteurs du changement. À l'échelle mondiale, UNIS a fourni aux enfants et aux familles les outils nécessaires pour les aider à se sortir de la pauvreté extrême.

Mouvement UNIS a été présent dans 7 000 écoles canadiennes. Plus d'un million d'étudiants canadiens ont participé aux célébrations de la Journée UNIS après s'être engagés bénévolement dans plus de 3 000 causes chaque année et avoir mené des activités de financement. En 1995, lors du démarrage de Mouvement UNIS, les jeunes représentaient le groupe démographique le moins enclin à faire du bénévolat au Canada. Aujourd'hui, ils sont parmi ceux qui s'y intéressent le plus.

Mouvement UNIS a construit 1 500 écoles ou salles de classe dans le monde afin d'offrir l'éducation à 200 000 enfants. L'organisme a permis à 30 000 femmes de créer leur propre entreprise et a assuré l'approvisionnement en eau potable à un million de personnes.

« Chacune des décisions que nous prenons est guidée par notre principe fondateur qui est de faire ce qui est le mieux pour les enfants, a déclaré Craig Kielburger, cofondateur d'UNIS. Grâce aux décisions prises pour préserver nos économies, à la vente de nos actifs et la création d'un fonds de dotation, nous espérons pouvoir financer des projets à long terme à l'échelle mondiale, à l'instar de notre hôpital, de notre collège et de notre centre d'étude agricole qui répondent aux besoins essentiels des enfants et des familles. »

La pandémie de COVID-19 a considérablement perturbé les programmes d'aide d'UNIS. La controverse autour du programme de Bourse canadienne pour le bénévolat des étudiants a placé l'organisme au centre de joutes politiques et d'une désinformation contre lesquelles il est mal outillé pour lutter. L'avenir de l'organisme se résume à un simple calcul. UNIS Canada :

a subi d'importantes pressions financières et a perdu l'appui de commanditaires. À défaut d'une action décisive, plusieurs programmes seraient mis en péril;

prévoit un manque de sources futures de revenu en raison de la durée indéterminée du débat politique en cours;

a estimé que le maintien de ses dépenses de fonctionnement aurait pour effet de priver son fonds de dotation des sommes qui lui sont essentielles pour mener à bien ses programmes humanitaires et éducatifs.

Le fonds de dotation servira à soutenir les projets en cours dans les villages UNIS en Amérique latine, en Asie et en Afrique. Il servira également à financer de grands projets d'infrastructure qui ont besoin d'un appui soutenu, comme l'hôpital de Baraka et le collège UNIS dans le comté de Narok, au Kenya, ainsi que le centre d'étude agricole en Équateur. Aucune nouvelle école, ni projet d'approvisionnement en eau potable ou d'agriculture ne sont prévus à l'avenir. UNIS ne prévoit pas non plus étendre ses activités dans de nouvelles communautés dans les neuf pays où il est déjà présent.

Au Canada, UNIS ne disposera plus de personnel pour appuyer les éducateurs qui ont inspiré et outillé la prochaine génération de leaders communautaires, et ne pourra plus offrir de nouvelles ressources pédagogiques, ni de formateurs pour les jeunes. L'organisme met également fin aux tournées de conférences et aux événements de célébration du travail communautaire connus sous le nom de Journée UNIS. Par contre, le fonds de dotation permettra d'assurer aux enseignants un accès gratuit au matériel des écoles UNIS, sous forme numérique. Cela inclut le matériel portant sur ses programmes humanitaires, le travail communautaire et la santé mentale des jeunes.

Le fonds de dotation sera créé en vendant des actifs d'UNIS Canada, y compris son centre mondial d'études. L'organisation mettra également en vente les propriétés voisines acquises dans le cadre d'une campagne de financement mise sur pied à l'occasion de son 25e anniversaire et qui a mené à la naissance de « Campus for Good ». Ce projet immobilier avait pour vocation de devenir un incubateur d'idées, libre d'accès, pour des acteurs de changement social de moins de 35 ans.

Tous les bénéfices nets tirés de la vente de ces immeubles seront utilisés pour alimenter le fonds de dotation. Un conseil d'administration indépendant, reconnu pour ses compétences en matière de gestion des fonds de dotation, sera nommé dans les mois à venir. Le conseil sera responsable de la distribution des fonds dans les programmes, qui ont toujours constitué le centre des actions de l'organisme.

À la demande du conseil d'administration d'UNIS, le personnel canadien de l'organisation ainsi que Craig et Marc Kielburger participeront à la fermeture des activités d'UNIS au Canada avant de quitter définitivement l'organisation.

« Ces récentes décisions nous attristent. Cette année marque le 25e anniversaire d'UNIS Canada et nous avions prévu de lancer un fonds de dotation cette année, mais pas de cette façon, a déclaré Marc Kielburger, cofondateur d'UNIS. Je demeure cependant convaincu que nous avons trouvé une solution pour protéger et aider les personnes les plus vulnérables dans les communautés dans lesquelles nous travaillons, en particulier les enfants. De nombreuses personnes ont soutenu la cause de Mouvement UNIS Canada au cours des deux dernières décennies et, grâce à elles, notre travail aura laissé une marque indélébile. Nous leur en sommes extrêmement reconnaissants. »

Téléchargement des images ici

Centre de presse | Twitter |

SOURCE WE Charity

Renseignements: [email protected]

Liens connexes

http://we.org/