Mouvement de grève historique - Les organismes communautaires au bord de la rupture

QUÉBEC, le 24 févr. 2022 /CNW/ - La mobilisation du milieu communautaire a fait écho jusqu'à l'Assemblée nationale où les organisateurs de la campagne Engagez-vous pour le communautaire ainsi que les trois partis d'opposition unissent leur voix pour signifier au gouvernement l'urgence de mettre fin au sous-financement chronique du milieu communautaire. La mobilisation se conclut aujourd'hui après une semaine historique de grèves et de mobilisations menée par plus de 1 500 organismes d'action communautaire autonome du Québec.

Représentés par :

M. Frantz Benjamin , député de Viau, Parti libéral du Québec ;

, député de Viau, Parti libéral du Québec ; Mme Manon Massé, députée de Sainte-Marie - Saint-Jacques , Québec solidaire ;

- , Québec solidaire ; M. Joël Arseneau, député des Îles-de-la-Madeleine, Parti québécois.

Les trois partis d'opposition appuient les revendications du mouvement communautaire.

Ce sont 460 millions de dollars supplémentaires et récurrents dans le financement à la mission globale qui sont nécessaires pour combler le manque à gagner des 4 000 organismes d'action communautaire autonomes de tous les secteurs.

« Les organismes communautaires sont sur le bord de la rupture alors que les besoins du milieu sont connus depuis longtemps et que la pandémie rend la situation insoutenable. Des solutions claires et structurantes sont sur la table, mais le gouvernement ne fait que parler. Encore cette semaine, il déposait une énième motion pour souligner l'apport exceptionnel du milieu communautaire à la société. Notre message est clair, ce ne sont pas des motions dont nous avons besoin, c'est de 460 M$ récurrents et indexés au prochain budget du 22 mars ! »

-- Caroline Toupin, porte-parole de la campagne Engagez-vous pour le communautaire et coordonnatrice du Réseau québécois de l'action communautaire autonome

Un dernier rassemblement

Cette semaine de moyens de pression à travers le Québec se conclut avec une marche du Parc Lockwell vers l'Assemblée nationale, entre 13 h et 13 h 45. Les citoyens et citoyennes sont invités à se joindre au rassemblement. Une fois arrivés à l'Assemblée, les organismes se feront entendre à l'aide de quelques prises de parole devant la foule.

Citations

« Les organismes communautaires sont une composante essentielle de notre société et nous leur devons plus que des félicitations et des remerciements. Nous appuyons les revendications mises de l'avant par le RQ-ACA. L'État a un rôle de prévention et d'intervention dans une tonne d'enjeux face auxquels le gouvernement de la CAQ se retrouve complètement au dépourvu. »

-- M. Frantz Benjamin, député de Viau, Parti libéral du Québec

« Le communautaire tient le Québec à bout de bras depuis des années ! L'austérité des derniers gouvernements et la pandémie ont frappé de plein fouet les plus vulnérables et ce sont les organismes communautaires qui ont ramassé les pots cassés. Il est plus que temps de les soutenir à leur juste valeur et de répondre présent à leurs cris d'alarme. S'occuper des organismes communautaires, c'est s'occuper de nos communautés. Ce sont eux qui sont sur le terrain tous les jours et qui savent comment agir. »

-- Mme Manon Massé, députée de Sainte-Marie-Saint-Jacques, Québec solidaire

« Le gouvernement ne peut plus ignorer les nombreux cris de détresse lancés par le milieu communautaire. L'épuisement sur le terrain est palpable et ça doit cesser. Le gouvernement doit reconnaître l'apport essentiel des organismes communautaires et doit s'engager dès maintenant à rehausser massivement leur financement à la mission globale, à la hauteur de 460 M$ par année. Un financement stable, prévisible et récurrent qui laisse toute la latitude nécessaire aux organismes pour accomplir leur mission auprès des personnes en situation de vulnérabilité. »

-- M. Joël Arseneau, député des Îles-de-la-Madeleine, Parti québécois

À propos du RQ-ACA

Le RQ-ACA est l'interlocuteur privilégié du gouvernement en matière d'action communautaire autonome et représente 65 regroupements et organismes nationaux.

Ce sont 4000 organismes, 60 000 travailleurs et travailleuses et 425 000 bénévoles qui œuvrent depuis plus de 50 ans pour contribuer concrètement à ce que la société québécoise soit plus juste, plus verte et plus inclusive.

RQ-ACA RQ-ACA

À propos de la campagne

Engagez-vous pour le communautaire est une grande campagne nationale de mobilisation qui unit tous les secteurs de l'action communautaire autonome de partout au Québec. Elle vise une société plus juste où les droits humains sont pleinement respectés.

Les organismes d'action communautaire autonome demandent le respect de leur autonomie, un investissement supplémentaire récurrent et indexé de 460 millions de dollars pour financer adéquatement la réalisation de leur mission d'ici le budget 2022, ainsi que des gestes concrets pour la justice sociale.

EngagezvousACA engagezvousaca

Pour en savoir plus sur les actions tenues à travers le Québec, consultez le dossier de presse.

SOURCE Réseau québécois de l’action communautaire autonome

Renseignements: Sabrina Martin, TACT, 418 515-3632, [email protected]