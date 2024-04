Mouvement « Au resto sans ma carte de crédit. » Le Saint-Bock offre 2% de rabais à ceux qui laisseront tomber leur paiement par carte de crédit

MONTRÉAL, le 10 avril 2024 /CNW/ - Le Saint-Bock invite tous les restaurateurs à se joindre au mouvement « Au resto sans ma carte de crédit. » En l'absence de réglementations gouvernementales adéquates sur les frais des cartes de crédit imposés aux commerçants et afin d'aider les entreprises de restauration à passer au travers de la période financière difficile causé par le ralentissement économique, le Saint-Bock lance le mouvement « Au resto sans ma carte de crédit. » Nous offrirons en avril, mai et juin à tous nos clients un rabais de 2% si ceux-ci payent avec leur carte de débit ou en argent comptant au lieu de payer par carte de crédit.

Une majorité de gens ne savent pas à quel point les frais de carte de crédit imposés aux restaurateurs nuisent terriblement à leur rentabilité. Bien souvent les cartes qui offrent des récompenses aux clients imposent des frais de 3,5% à 5% du total de la facture au restaurateur. Pire encore, les restaurateurs doivent payer ces frais de 3,5% à 5% également sur la TPS, la TVQ et les pourboires qui représentent en moyenne un ajout de 32% à la facture des clients. Nous payons ces frais sur de l'argent qui ne nous appartient pas. Ce devient financièrement insupportable.

Par exemple, sur une facture de 100$ plus taxes et pourboire (132,22$) qui sont payé par carte de crédit, les restaurateurs peuvent payer en moyenne 5,30$ en frais de cartes de crédit sur une facture. Des sommes qui vont directement dans les poches des grosses multinationales. Ceci représente une grande perte de revenu comparé au paiement Interact qui est de 0,8$ à 0,10$ par facture peut importe le montant. Ces sommes pourraient rester dans les poches des restaurateurs et leurs permettre de survivre et éviter la faillite.

Partageons les économies avec nos clients.

En offrant 2% de rabais à nos clients nous partagerons avec eux ce gain financier. Nous croyons qu'il est plus agréable pour un client d'avoir 2% rabais maintenant directement dans ses poches que d'avoir 1,5% de ses achats en point cadeau à échanger dans plusieurs années sur une carte de crédit qui contrôle la valeur des points selon son désir. Une majorité des cartes qui donnent des récompenses en argent donnent environ 1,5% de remise. Nous offrons 2%. De plus, de 2% de rabais économise de la TPS et de la TVQ. Un avantage non négligeable pour les clients qui eux aussi aiment les économies.

A titre d'exemple le Saint-Bock a subit ses pires pertes financières depuis 18 ans depuis le début de l'année. Pendant ce temps, Visa et Mastercard via l'entreprise Payfacto empochaient 14,000$ de frais de carte de crédit simplement pour nous permettre de faire payer nos clients. Une aberration totale. Payer pour se faire payer. Dans une réalité où la moyenne des restaurateurs font une marge de profit de 2% à 3%, est-il acceptable que les cartes de crédit fassent 3,5% à 5% ?

La période du rabais de 2% de rabais pourrait être prolongée si la réponse des clients est positive.

Le milieu de la restauration est en crise et les fermetures se comptent par centaines. Les frais des cartes de crédit exorbitants imposés aux restaurateurs n'aident en rien.

Au fil des années, les entreprises de cartes ont su rendre les clients prisonniers de celles-ci en développant des programmes de points et de récompenses, le tout financé par les frais payés par les commerçants. Des récompenses que les clients prennent des années pour accéder. De plus, ceux-ci contrôlent la valeur des points en réduisant régulièrement leur pouvoir d'échange et en augment le prix des récompenses.

Nous sommes bien conscients que ce n'est pas tous les clients qui auront les moyens de payer débit, car la situation économique actuelle rend l'argent comptant plus difficile à conserver. D'où l'utilisation excessive de nos carte de crédit. Mais ceux qui pourront le faire contribueront à la santé financière et la survie de leurs restaurants préférés, tout en profitant d'une petite économie.

Joignez vous au mouvement « Au resto sans ma carte de crédit » et encouragez vos restaurateurs tout en profitant de rabais.

