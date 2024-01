PARIS, le 9 janv. 2024 /CNW/ - La marque européenne préférée de mousseur de lait électrique, Paris Rhône , entre sur le marché américain. Avec le lancement de son magasin officiel TikTok, la marque s'apprête à interagir avec le public américain, offrant ses mousseurs à lait populaires aux caractéristiques uniques.

Mousseur à lait Paris Rhône sur TikTok (PRNewsfoto/Paris Rhône)

« Je suis absolument ravie d'annoncer que Paris Rhône, le chef de file inégalé des mousseurs à lait électriques en Europe, avec une clientèle étonnante d'innombrables millions d'amateurs enthousiastes, s'engage dans une aventure passionnante d'expansion sur le marché américain, a déclaré Maggie Ma, vice-président de Paris Rhône. Nous voulons accroître la notoriété de la marque, interagir directement avec les consommateurs américains et conquérir le paysage concurrentiel des amateurs de mousseurs à lait. »

Mousseur à lait électrique Paris Rhône 4 en 1 MF010

Découvrez l'élégance de Paris avec l'extraordinaire mousseur à lait électrique Paris Rhône, inspiré de la forme iconique de la tour Eiffel. En plus de décorer votre cuisine, cet appareil visuellement enchanteur offre une conception ergonomique, assurant une prise confortable. Parfaitement programmé pour la période des Fêtes, il constitue un choix de cadeau judicieux.

Multifonction 4 en 1 : Imaginez savourer chaque matin une tasse de café parfaite avec une mousse si crémeuse et si lisse que votre pause-café ordinaire deviendra un moment délectable. Le mousseur à lait 4 en 1 vous permet de chauffer le lait à la perfection ou de le fouetter pour obtenir une mousse chaude et dense, une mousse chaude et aérée ou même une mousse froide, selon votre choix.

Commande à bouton unique et fonctionnement silencieux : Profitez d'une simplicité exquise grâce à sa commande à bouton unique et à son fonctionnement silencieux. Passez d'un mode à l'autre sans effort, et en seulement 2 minutes, savourez une mousse de lait parfumée, le tout sans bruit intempestif.

Rincez pour nettoyer : Le mousseur à lait électrique Paris Rhône est doté d'un revêtement intérieur antiadhésif de qualité alimentaire, ce qui le rend facile à nettoyer. Rincez-le simplement à l'eau courante et essuyez-le avec un chiffon doux, garantissant le respect de votre santé et de l'hygiène.

Arrêt automatique et fiabilité extrême : Gardez l'esprit serein en sachant que le mousseur à lait électrique Paris Rhône est équipé d'un dispositif d'arrêt automatique et que son revêtement certifié ETL vous assure une sécurité et une fiabilité inégalées. Vous pouvez être certain que votre lait ou votre mousse seront chaque fois à la température idéale.

Mousseur à lait Paris Rhône de 500 ml MF005

Cet appareil remarquable est doté d'une fonctionnalité 4 en 1 et permet de faire du chocolat chaud, du lait chaud et de la mousse chaude ou froide pour les boissons. En moins de 2 minutes, il produit sans effort une mousse de qualité barista qui rehausse votre goût pour le café. Avec une capacité de chauffage de 500 ml et de 250 ml pour la mousse, il amplifie le plaisir de vos boissons préférées.

Multifonction 4 en 1 : Le mousseur à lait électrique multifonctionnel est capable de chauffer le lait en 60±5℃/158±8℉, de faire du chocolat chaud et de créer une mousse chaude et froide pour votre café, le latte, le cappuccino, le macchiato et d'autres boissons.

Amélioration de la capacité et du bec verseur : Un grand contenant de 500 ml (16,9 oz) permet de faire du chocolat ou du lait chaud ou 250 ml (8,5 oz) de mousse de lait chaud ou froid à la fois, ce qui est idéal pour partager avec votre famille et vos amis à la maison ou au bureau. Le contenant à bec verseur incliné est parfait pour réussir un superbe latte et minimiser les déversements.

Mousse rapide et délicate : Deux minutes suffisent et vous pourrez savourer vos boissons préférées avec une garniture mousseuse; la mousse dense obtenue grâce au mousseur à lait rehausse à la fois le goût délicat et l'art des boissons de qualité barista.

Chocolat chaud de luxe : Doté d'un couvercle à chocolat unique, ce mousseur à lait électrique peut faire du chocolat chaud à une température allant jusqu'à 85℃/185℉, procurant une tasse de cacao chaud. Il est également idéal comme cadeau des Fêtes.

À propos de Paris Rhône

Depuis sa création en 1915, Paris Rhône s'engage à développer des produits qui améliorent la commodité quotidienne des clients et leur qualité de vie en général. La décision stratégique de prendre de l'expansion sur le marché américain et d'établir un magasin TikTok permet un engagement direct auprès des consommateurs américains, mettant en vedette des mousseurs à lait de grande qualité et des caractéristiques novatrices. Pour plus d'informations, visitez le site Web officiel de Paris Rhône ici et pour découvrir Paris Rhône sur TikTok ici .

