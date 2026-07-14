Motus revient sur l'ajustement de mi-année de l'IRS au taux de millage standard de 2026 à des fins professionnelles

Le nouveau taux reflète les récents changements dans la volatilité du prix du carburant.

BOSTON, 14 juillet 2026 /CNW/ - Motus, la solution complète pour les déplacements automobiles des employés, met aujourd'hui en lumière l'ajustement de mi-année de l'Internal Revenue Service (IRS) au taux de millage standard 2026 pour usage professionnel, qui est passé à 76 cents le mille à compter du 1er juillet 2026. Le taux est calculé à partir des données de Motus, la solution complète de gestion des déplacements automobiles des employés1. L'ajustement tient compte de l'évolution des prix du carburant, l'une des composantes les plus variables des dépenses liées aux déplacements automobiles professionnels.

Tableau des taux de millage de l’IRS

Depuis 1981, Motus fournit les données utilisées pour appuyer le calcul du taux de millage de l'IRS. En s'appuyant sur un vaste groupe de conducteurs dans l'ensemble des secteurs d'activité, des régions géographiques et des types de véhicules, Motus analyse les coûts d'exploitation des véhicules nationaux pour s'assurer que le taux reflète les dépenses réelles liées aux activités commerciales.

Les prix du carburant ont fluctué considérablement tout au long de 2026, ce qui a eu une incidence sur l'une des composantes les plus variables des coûts d'exploitation des véhicules. Bien que le taux de millage standard de l'IRS soit habituellement établi annuellement, l'évolution des conditions du marché peut modifier la relation entre les taux de remboursement et le coût réel des déplacements automobiles professionnels, ce qui nécessite un rajustement du taux hors cycle.

« Les employés qui prennent la voiture pour le travail ressentent les effets de la variation du prix du carburant chaque fois qu'ils remplissent leur réservoir », déclare Phong Nguyen, chef de la direction de Motus. « Un ajustement des taux en milieu d'année tient compte de l'évolution des coûts auxquels font face les entreprises et les employés. Le fait de veiller à ce que les taux de remboursement correspondent aux dépenses d'exploitation courantes permet de s'assurer que les employés soient remboursés équitablement et que les coûts liés aux activités commerciales soient reflétés avec exactitude. »

Le taux de millage standard de l'IRS sert de fondement à de nombreux programmes de remboursement utilisés par les employeurs partout aux États-Unis. Pour les entreprises dont les employés conduisent dans le cadre de leur travail, l'ajustement fournit un point de référence actualisé pour le remboursement des frais de conduite professionnelle et le calcul des retenues d'impôt fondées sur le millage.

Pour de nombreuses entreprises, la mise à jour du taux pourrait entraîner un examen des stratégies plus vastes de remboursement des véhicules. Bien que le remboursement au taux de millage standard de l'IRS demeure une solution efficace pour de nombreuses entreprises, le coût des véhicules peut varier considérablement en fonction du lieu de résidence des employés, de leur millage et du type de véhicule requis pour leur fonction.

« Le taux de millage de l'IRS est un point de référence important, mais ce n'est pas la seule façon pour les entreprises d'aborder le remboursement des véhicules », déclare Nguyen. « Les employés ont tous des besoins spécifiques. Les programmes de déplacements automobiles professionnels les plus efficaces harmonisent le remboursement en fonction de la façon dont les employés conduisent réellement tout en équilibrant le contrôle des coûts, l'expérience des employés et la simplicité administrative. »

À mesure que les entreprises évaluent les stratégies de remboursement en fonction des caractéristiques de la main-d'œuvre et des objectifs opérationnels, elles peuvent choisir parmi plusieurs approches reconnues par l'IRS, y compris un programme au millage (CPM), un programme à taux fixe et variable (FAVR) ou un programme d'allocations comptables avantageuses sur le plan fiscal. Motus a aidé les entreprises à concevoir, à mettre en œuvre et à gérer des programmes de déplacements automobiles des employés qui tiennent compte des réalités de la conduite professionnelle, en s'appuyant sur l'expertise des données sur le coût des véhicules utilisées pour appuyer le taux de millage standard de l'IRS.

Pour en savoir plus sur l'ajustement semestriel du taux de millage de l'IRS et son incidence pour les employeurs, consultez le blogue de Motus.

À propos de Motus

Motus est la solution complète pour la gestion de la conduite des employés et l'utilisation plus intelligente des véhicules personnels à des fins professionnelles. Reconnue par plus de 3 000 entreprises de divers secteurs d'activité, Motus tire parti de sa plateforme fondée sur l'IA pour simplifier la conduite de véhicules personnels dans le cadre d'activités professionnelles. En intégrant le remboursement des véhicules, l'atténuation des risques et l'analyse avancée, Motus permet aux entreprises de maximiser la productivité des équipes sur le terrain, d'optimiser les dépenses liées aux véhicules et de réduire sensiblement l'exposition à la responsabilité civile des entreprises. Pour en savoir plus, visitez le site www.motus.com ou communiquez avec nous sur LinkedIn.

1Motus est la société mère de Runzheimer International.

SOURCE Motus, LLC

CONTACT : Michelle Parke, responsable des relations publiques, [email protected]