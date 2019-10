Motion Canada conclut l'acquisition de l'entreprise Fluid Power

FPH est un fournisseur de services complets de transmission d'énergie par fluide, proposant des systèmes hydrauliques et des solutions d'ingénierie. Employant environ 40 personnes dans quatre emplacements en Ontario, FPH dessert plusieurs industries : applications mobiles, automatisation des usines, applications de machinerie industrielle et énergie renouvelable. Pour 2019, l'entreprise estime que ses ventes annuelles s'élèveront à plus de 21 M$.

« Nous sommes ravis de la croissance de Motion Canada, a déclaré Randy Breaux, président, Motion Industries, Inc. Cette acquisition nous permettra de conserver notre position de chef de file en matière de solutions industrielles, en offrant une expérience client de niveau supérieur et une valeur ajoutée aux actionnaires. »

« Ce partenariat représente un avantage concurrentiel pour nous et est en phase avec notre stratégie en matière de croissance rentable, qui se base sur nos compétences fondamentales - dans le cas présent, l'offre de services de Motion Canada, a précisé Dermot Strong, président, Motion Canada. Nous offrons déjà des services de transmission d'énergie par fluide et, grâce à cette acquisition, nous pourrons offrir à tous nos clients une approche nationale plus complète en la matière et par rapport aux produits qui y sont associés. »

Affichant des ventes annuelles qui atteignent les 600 M$, Motion Canada est un chef de file en matière de distribution de pièces industrielles, telles que les paliers, les transmissions de puissance mécanique, les pièces servant à l'automatisation électrique et industrielle, les tuyaux hydrauliques et industriels, les composantes hydrauliques et pneumatiques, les produits industriels et de sécurité, ainsi que des pièces pour la manutention des matériaux. Comptant plus de 160 000 clients, Motion Canada dispose de plus d'une cinquantaine d'emplacements et de deux centres de distribution pour servir les industries alimentaire, chimique, pharmaceutique, automobile, forestière, pétrochimique, des pâtes et papiers, du fer et de l'acier et des mines et granulats.

