MOTI est connue comme une entreprise de cigarettes électroniques qui compte de nombreuses années d'expérience dans la fabrication de systèmes à cartouche et de produits de vapotage jetables. Après des recherches intensives et des essais en laboratoire menés par ses experts, MOTI a finalement lancé un autre système à cartouche haut de gamme : MOTI S Lite.

En 2020, MOTI S Lite a connu un lancement réussi en Chine, alors que 60 000 trousses de la première version du produit ont été vendues. MOTI a également développé des saveurs de liquides à vapoter exclusives destinées aux clients du monde entier. Il s'agit d'ananas, de café latté, de mandarine et de fruits de la Passion. La capacité des cartouches est de 1,8 ml, ce qui peut produire 600 bouffées de nicotine d'une concentration de 2 % ou de 5 %, selon les différentes régions. MOTI lancera également plus de saveurs chaque mois à l'avenir.

Elle a établi une chaîne d'approvisionnement sérieuse qui va de la recherche à la production en passant par la commercialisation en établissant sa propre usine en 2019. La qualité et le choix des fournisseurs de matériaux font l'objet d'un contrôle rigoureux. Étant donné que MOTI S Lite est doté d'un plus grand nombre de fonctions et utilise l'usinage CNC pour offrir une palette de couleurs variées procurant une sensation exquise au toucher, le département de recherche et développement a participé au processus de fabrication en vue d'en rehausser l'efficacité et les normes de manière à rendre possible la production de MOTI S Lite.

Le MOTI S Lite utilise un serpentin de FEELM qui est conçu exclusivement pour cet appareil. L'atomiseur de FEELM permet à MOTI S Lite d'offrir des saveurs extrêmement veloutées à partir de liquides à vapoter haut de gamme. Habituellement, l'atomiseur peut brûler pour diverses raisons, comme le vapotage excessif ou successif ou la surutilisation. Cependant, la grande qualité de la cartouche MOTI S Lite et l'adoption d'une puce MCU lui permettent de prendre en charge une autre fonction - le mode turbo. En mode turbo, l'appareil a une puissance électrique plus élevée, ce qui permet aux utilisateurs de profiter de saveurs plus riches et plus prononcées.

Les utilisateurs veulent une saveur uniforme du début à la fin. Cependant, il est parfois difficile d'éviter la perte de saveur pendant l'utilisation. Grâce à l'atomiseur de FEELM et à la construction d'une cartouche unique en son genre, MOTI S Lite minimise la perte de saveur pour fournir une saveur qui goûte toujours aussi bon.

L'expérience utilisateur est toujours la priorité de MOTI. MOTI a recueilli, sur approbation, plus de deux millions de données d'utilisateur afin de mieux connaître le comportement et les préférences des clients. Selon les données, MOTI a généré une courbe de puissance et l'utilise pour améliorer la performance du MOTI S Lite.

Dans l'optique d'aider les gens à trouver leur motivation par l'entremise de ses produits, MOTI est entièrement confiante de faire profiter aux utilisateurs de l'expérience agréable d'une vie sans fumée.

Avertissement : Veuillez noter que ce produit n'est pas destiné aux mineurs qui n'ont pas l'âge légal de fumer. Ce produit contient de la nicotine. La nicotine est un produit chimique qui crée une dépendance.

