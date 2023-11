Une compétition électrisante

La première course officielle du Championnat du monde de l'E1 est prévue à Jeddah, en Arabie saoudite, les 2 et 3 février 2024. La tournée de certaines des villes les plus emblématiques du monde sur l'eau sera effectuée durant le reste de la saison inaugurale, avec un calendrier complet d'évènements qui sera annoncé prochainement.

Sam Bruneau, PDG et cofondateur de Moteurs Taiga, a exprimé son enthousiasme pour ce partenariat : « Nous sommes fiers de nous associer à l'E1 dans le cadre de notre mission commune, qui consiste à faire progresser les aventures durables sur l'eau en étant les pionniers dans les technologies électriques de pointe. Nous sommes impatients de soutenir l'innovant Championnat du monde de l'E1 avec la motomarine électrique OrcaMC de Taiga. »

Le championnat verra s'affronter jusqu'à dix équipes sur des bateaux RaceBird identiques qui utilisent la technologie innovante de l'hydroptère. Les équipes devront s'attaquer à des circuits serrés et techniques, atteignant des vitesses de près de 98 km/h (58 mph). À l'issue d'une série d'éliminations directes, une seule équipe remportera le titre convoité en E1 de Champions de l'eau.

Un évènement prestigieux

Steve Aoki, un DJ de renommée mondiale, et Tom Brady, le légendaire quart-arrière de la NFL, ont récemment rejoint l'E1 en tant que propriétaires d'équipes, aux côtés de l'icône du sport Rafael Nadal. Ces grands noms sont ravis de participer à cet évènement, non seulement pour divertir les amateurs, mais aussi pour inspirer les générations futures à poursuivre l'innovation et à prendre part à un avenir plus durable.

Le développement durable en priorité

Rodi Basso et Alejandro Agag, cofondateurs du Championnat du monde de l'E1, ont eu l'idée de créer cet évènement pour faire avancer leur mission de promouvoir des technologies propres et de décarbonation de l'industrie de la navigation de plaisance. En outre, ils ont créé le programme Blue Action pour aider à restaurer les habitats côtiers pollués à travers le monde. Ce programme est en parfaite adéquation avec l'accent que met Moteurs Taiga sur le développement durable et son engagement en faveur d'un avenir plus propre.

Basso a exprimé sa joie d'accueillir Moteurs Taiga en tant que partenaire exclusif de l'E1 pour les motomarines : « Nous sommes ravis de nous associer à Moteurs Taiga, une marque qui partage notre passion pour le développement durable dans le contexte de la course et du divertissement. Nous sommes impatients de faire découvrir les motomarines électriques de Taiga aux partisans de l'E1. »

Alors que le monde évolue vers des technologies plus durables, Moteurs Taiga et l'E1 pavent la voie à un avenir plus propre pour le monde des courses de bateaux.

À propos de Taiga

Taiga (TSX : TAIG) est une entreprise canadienne qui réinvente l'environnement des sports motorisés grâce à des véhicules électriques hors route révolutionnaires. Adoptant une approche d'ingénierie optimisée, Taiga repousse les frontières de la technologie électrique pour atteindre des rapports puissance-poids extrêmes et des spécifications thermiques nécessaires afin de surpasser les véhicules de sports motorisés à combustion haute performance comparables. Les premiers modèles commercialisés s'inscrivent dans une gamme de motoneiges et de motomarines électriques visant à répondre à la demande croissante de la clientèle récréative et commerciale qui cherche de meilleurs moyens d'explorer les grands espaces, sans compromis. Pour de plus amples renseignements, visitez www.taigamotors.com.

À propos du Championnat du monde UIM E1

L'E1 est le premier et le seul championnat mondial de courses de bateaux entièrement électriques sanctionné par l'Union internationale motonautique (UIM), qui est l'organe directeur international pour toutes les activités de motonautisme. Le Championnat du monde UIM E1 a été mis en place pour créer une nouvelle plateforme de course sur l'eau passionnante et compétitive, basée sur des technologies électriques, afin de protéger et de restaurer nos eaux urbaines et nos zones côtières. Le championnat verra jusqu'à 10 équipes et 20 pilotes mixtes s'affronter sur l'eau dans des villes emblématiques du monde entier, les États-Unis devant accueillir une course au cours de la saison 2. Les pilotes de l'E1 navigueront sur des circuits serrés et techniques au volant des bateaux de course électriques E1. Pour les dernières nouvelles et mises à jour, veuillez suivre @E1Series sur Facebook, X et Instagram. #ChampionsOfTheWater

Énoncés prospectifs

Le présent communiqué de presse contient des « informations prospectives » au sens des lois sur les valeurs mobilières canadiennes applicables. On reconnaît l'information prospective à l'utilisation d'expressions ou de termes tels que « peut », « pourrait », « devrait », « s'attendre à », « avoir l'intention de », « estimer », « anticiper », « planifier », « prévoir », « croire », ou « continuer », et à la forme négative de l'un ou l'autre de ces termes ainsi qu'à d'autres termes similaires, y compris la mention d'hypothèses, bien que ce ne soit pas toute l'information prospective qui contient ces expressions et termes. Les informations prospectives sont fondées sur des suppositions et impliquent des risques et des incertitudes, dont beaucoup sont hors de notre contrôle, qui pourraient faire en sorte que les résultats réels diffèrent sensiblement de ceux qui sont divulgués ou impliqués par ces informations prospectives. Parmi ces risques et incertitudes figurent, sans toutefois s'y limiter, ceux décrits dans le rapport de gestion concernant la période de trois et de neuf mois terminée le 30 septembre 2023, et à la rubrique « Facteurs de risque » de la notice annuelle de Moteurs Taiga déposée sur son profil SEDAR le 30 mars 2023 disponibles à l'adresse www.sedarplus.ca.

Les énoncés prospectifs reflètent les croyances, les attentes et les hypothèses actuelles de la direction et sont fondés sur les renseignements dont elle dispose actuellement. Les lecteurs sont invités à ne pas se fier indûment aux énoncés prospectifs, car rien ne garantit que les circonstances, les résultats ou les résultats futurs prévus ou sous-entendus par ces énoncés prospectifs se concrétiseront ni que les plans, les intentions ou les attentes sur lesquels les énoncés prospectifs sont fondés se réaliseront. De par leur nature, les énoncés prospectifs impliquent des risques et des incertitudes connus et inconnus ainsi que d'autres facteurs qui pourraient faire en sorte que les résultats réels diffèrent sensiblement de ceux envisagés dans ces énoncés.

Toute l'information prospective incluse dans le présent communiqué de presse est assortie de ces avertissements. Sauf indication contraire aux présentes, l'information prospective contenue dans le présent communiqué est fournie à la date de ce dernier et nous ne nous engageons pas à mettre à jour ou à modifier une telle information prospective, que ce soit à la suite de nouveaux renseignements, d'événements futurs ou autrement, sauf si la loi applicable l'exige.

SOURCE Taiga Motors Corporation

Renseignements: Pour des photos, des entrevues ou plus d'informations : Annick Lauzon | +1 514 922-9225 | [email protected]; Nick Bailey | +44 7876 137130 | [email protected]