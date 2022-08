La pièce maîtresse des archives sera l'appartement personnel de Safdie au remarquable complexe résidentiel Habitat 67. Le duplex de quatre modules servira de ressource pour la recherche universitaire, les programmes d'artistes en résidence, les expositions et les symposiums, élargissant ainsi la portée de la collection. L'organisation sans but lucratif Fondation Habitat 67 collaborera avec McGill à la conservation et à l'entretien de l'appartement au titre de son mandat de promotion de la propriété pour des activités de sensibilisation du public.

« Au nom de la communauté de McGill, je tiens à exprimer notre reconnaissance à Moshe Safdie pour son don extraordinaire », a déclaré Suzanne Fortier, principale de McGill. « Nous vivons un moment historique. Les archives parmi les plus influentes et les plus importantes en architecture au monde, de l'un de nos diplômés les plus célèbres, feront à jamais partie de notre université. »

Moshe Safdie a confié que « l'excellence de l'éducation que j'ai reçue à McGill m'a guidé tout au long de ma vie professionnelle. De plus, le Canada m'a accueilli, soutenu et permis de réaliser plusieurs projets phares. Aussi convient-il que l'œuvre de ma vie ait pour port d'attache l'Université McGill, le Québec et le Canada. »

