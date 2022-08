Mosaïcultures Québec 2022 accueillent le premier « Grand Symposium de peinture de Québec »

QUÉBEC, le 18 août 2022 /CNW Telbec/ - Pendant le long weekend de la fête du Travail, le site de Mosaïculture Québec 2022 s'imprégnera de culture. En effet, une vingtaine d'artistes-peintres de la région de Québec se sont donné rendez-vous les 3, 4 et 5 septembre prochains pour transformer le Parc du Bois-de-Coulonge en un gigantesque atelier artistique à ciel ouvert, lors de la tenue du « Grand Symposium de peinture de Québec ». Les mosaïcultures deviennent ainsi une plateforme mise à la disposition des artistes de la Ville de Québec.

Le symposium se déroulera sous le thème « Il était une fois… la Terre », en lien avec les Mosaïcultures qui mettent en valeur le passé historique du Parc. Ainsi, tout au long du circuit qui se déroule en cinq temps : la Pergola (une reproduction de la résidence du Lieutenant-Gouverneur), le Monde polaire et marin, les Espèces menacées, la Nation huronne-wendat et la Ferme, les visiteurs auront l'occasion de vivre une expérience de création en direct.

Pastel, aquarelle, huile, acrylique, les visiteurs auront l'occasion de découvrir une variété de pratiques artistiques et tout un éventail de médiums entre lesquels la thématique de l'exposition se dessinera. Cette expérience unique de création sera un lieu d'échange entre les visiteurs et les artistes qui travailleront à exprimer leur point de vue et leur interprétation des œuvres de l'exposition-hommage à la vie qui vibre sur notre planète.

« Avec ce Grand Symposium, nous désirons offrir aux visiteurs de vivre un weekend empreint de création et de culture. Ce sera une occasion unique de découvrir le travail des artistes, d'échanger avec eux et d'en apprendre davantage sur leur art. Je suis persuadée que nous découvrirons une toute nouvelle dimension du thème de l'exposition qui est un hymne à la terre, à travers le regard de ces créateurs », explique Mme Lise Cormier, vice-présidente exécutive et directrice générale des Mosaïcultures Internationales de Montréal, et instigatrice de l'événement.

Le Grand Symposium de peinture de Québec se déroulera les 3, 4 et 5 septembre 2022 de 10h à 17h. Cette activité s'inscrit dans le cadre du programme d'animation développé par Mosaïculture Québec 2022 qui se déroule tout au long de la présentation de l'événement, jusqu'au 10 octobre prochain.

Nous recommandons l'utilisation des transports en commun ou du transport actif pour visiter l'exposition. Le Réseau de transport de la Capitale (RTC) offre un titre Mosaïcultures Québec à 5$ pour un aller-retour ( https://bit.ly/3ppOzE2 ).

Pour en découvrir davantage sur Mosaïcultures Québec 2022 et planifier une visite, rendez-vous sur le site Web : www.mosaiculture.ca.

À propos de Mosaïcultures Internationales de Montréal

Considérée comme la leader internationale en matière de mosaïcultures, la corporation à but non lucratif Mosaïcultures Internationales de Montréal a été créée en 1999. Depuis sa création, l'organisation a présenté 5 compétitions internationales, 7 expositions et a réalisé plus de 100 œuvres dans une vingtaine de pays, pour le plus grand émerveillement de 17 millions de visiteurs, qui ont déclaré un taux de satisfaction frôlant les 100 %.

