Le 4 avril 2022, pour s'adapter avec succès à l'évolution du contexte de la gestion de l'expérience, Mosaic a annoncé la nomination de Michael Barclay II au poste de vice-président principal de l'expérience. M. Barclay est un expert chevronné de l'industrie qui compte plus de 20 ans d'expérience en marketing expérientiel dans divers secteurs et groupes démographiques. Il aidera à unir les équipes de direction des clients de l'agence en vue de favoriser une culture axée sur la passion, l'enthousiasme, l'innovation et la croissance. En tant que nouveau chef du service à la clientèle aux États-Unis, il assurera une gestion de compte de premier ordre, culturellement connectée et stratégiquement pertinente pour toutes les fonctions internes intégrées de Mosaic (marketing expérientiel, commerce, élaboration de contenu, valorisation et conception de la marque, outils de rendement, mesure et analyse). M. Barclay relèvera de Debbie Kaplan, directrice générale et dirigeante principale des résultats et de l'exécution chez Mosaic. Sa place au sein de l'équipe de direction inspirera une façon de penser encore plus novatrice.

Michael Barclay se joint à Mosaic avec une expérience approfondie en marketing expérientiel d'avant-garde et socialement pertinent. Il est cadre en marketing créatif et il possède également une approche stratégique hors pair. Il a d'ailleurs réussi à redéfinir des stratégies de marketing et à diriger des équipes multiculturelles primées pour aider les clients à atteindre des objectifs commerciaux ambitieux. En tant que leader naturel, il inspire et encourage la collaboration et son enthousiasme pour son travail et ses collaborateurs est contagieux.

Avant de rejoindre Mosaic, M. Barclay était vice-président principal à l'agence Leo Burnett, où il était responsable de la direction de l'activité mondiale de Powerade. Dans le cadre de cette tâche, il a démontré sa capacité à fournir un travail puissant et contextuel sur le plan culturel dans la campagne « Pause is Power ». Avant cela, il a été le fondateur de Left Lane Marketing, où il a créé des expériences de marque de classe mondiale. Il a aussi géré des sociétés de production et dirigé des agences de création pour aider à résoudre les problèmes de marketing moderne grâce à la connectivité culturelle.

« Barclay est un leader expérimenté qui a fait ses preuves et qui va aider Mosaic e t nos clients à progresser encore davantage dans le secteur de l'expérientiel. De plus, ses aptitudes à diriger aideront les membres de notre équipe à exceller. Tout cela faisait de lui le candidat idéal pour assumer ce rôle ». -- Debbie Kaplan [directrice générale, dirigeante principale des résultats et de l'exécution] et Justine Greenwald [directrice générale, chef de la création].

À propos de Mosaic

Mosaic est une agence nord-américaine de marketing intégré qui élève les marques en dimension. En fonction des besoins des clients et sur la base d'informations fondées sur des données, Mosaic fait appel aux bons experts au bon moment pour créer des expériences de marque connectées aux bons points de service. Grâce à sa capacité à faire appel rapidement à différents spécialistes internes dans les domaines du commerce omnicanal, du marketing expérientiel, de l'élaboration de contenu, de la conception de marque, des médias et de la mesure et de l'analyse, Mosaic est capable de créer et déployer des idées ayant à la fois un fort impact sur la culture et générant des résultats éloquents. Forte de ses 30 ans d'existence, Mosaic possède des centres à Chicago, Dallas, Toronto et Montréal, ainsi que des bureaux satellites à Bentonville, New York, Los Angeles et ailleurs. Tous ces bureaux sont reliés à notre société mère Acosta et offrent une présence complète dans tout le pays.

