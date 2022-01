L'agence de marketing intégré restructure son équipe exécutive avec la nomination de deux co-directrices à sa tête



CHICAGO, le 18 janv. 2022 /CNW/ - Mosaic est heureuse de dévoiler sa nouvelle équipe de direction. Debbie Kaplan rejoint ainsi Mosaic en tant que Directrice générale, Directrice exécutive des Opérations tandis que Justine Greenwald est promue Directrice générale, Directrice exécutive de la Création. Ce duo apporte avec lui une toute nouvelle dynamique pour faire rayonner la culture de l'agence et contribuer au succès de ses clients. Avec cette structure de co-leadership en place, Mosaic se positionne de façon unique en tant qu'agence de création à même d'exécuter à la perfection des expériences de marques hautement engageantes.

Mosaic est une agence nord-américaine de marketing intégré qui élève les marques en dimension. Selon les besoins de ses clients, et en se basant sur l'analyse de données pour établir ses insights, Mosaic rassemble ses experts les plus qualifiés pour créer ensemble des expériences de marques intégrées qui se déploient sur les points de contact les plus pertinents avec les consommateurs. Grâce à sa capacité à pouvoir regrouper rapidement ses équipes internes de spécialistes en marketing expérientiel, création de contenu, design, médias, analyses et mesures, Mosaic se distingue ainsi par sa propension à créer des idées qui marquent profondément la culture et livrent des résultats probants.

En tant que Directrice exécutive des Opérations, Debbie se concentrera sur l'engagement et l'établissement de partenariats stratégiques avec les clients, en plus de superviser les opérations afin d'optimiser la qualité des déploiements et des résultats obtenus. Elle apporte à Mosaic plus de 20 années d'expérience en tant que leader dans les domaines des activations de marques et des campagnes de marketing 360. Debbie a en effet dirigé des équipes transversales pour les marques les plus reconnues à travers le monde telles que General Mills, Unilever, SC Johnson, Walmart, American Airlines ou encore Jim Beam. Elle a ainsi développé et déployé d'innombrables campagnes omnicanales axées sur la conversion et ce, à différentes échelles. « Je suis très heureuse à l'idée de guider Mosaic vers un nouveau chapitre. J'étais déjà une grande fan de l'agence, de ses employés et de son travail depuis de nombreuses années et je suis ainsi honorée de pouvoir désormais contribuer à la croissance de cette agence au positionnement unique, avec le support collectif de nos experts multidisciplinaires ».

En tant que Directrice exécutive de la Création, Justine accompagnera les équipes de création, design, stratégie & innovation dans le développement de concepts et d'idées d'avant-garde. Elle possède plus de 20 ans d'expérience en tant que directrice de création, notamment dans le cadre d'activations de marque et de campagnes intégrées. Avant de se joindre à Mosaic en 2019, elle fit d'ailleurs équipe avec Debbie au sein des agences d'activation de WPP. Ensemble, elles y ont développé de nombreuses campagnes à succès (récompensées par de multiples prix) pour des clients d'industries variées telles que: alcool et spiritueux, automobile, voyage, luxe et produits de grande consommation (PGC). En plus de diriger les équipes nord-américaines de création et de design en tant que SVP, Directrice exécutive de la Création au cours des deux dernières années, Justine a également contribué à la croissance de l'agence à travers l'acquisition de nouveaux clients et le soutien apporté aux équipes de création dans le développement de campagnes récipiendaires de nombreux prix. Mosaic a ainsi notamment été l'agence la plus récompensée lors des 2021 Experiential Marketing Summit's Ex Awards, en remportant 12 prix pour des clients de multiples industries; incluant Best Event/B-to-B Conference, Outdoor Activation and Sampling, et Best Use of Social & Technology. Mosaic a également récemment remporté des prix Argent et Bronze lors des Clio Cannabis 2021 Awards avec sa dernière campagne pour Quatreau (une propriété de Canopy Growth).

« Debbie et Justine ont développé une forte alchimie après avoir travaillé ensemble sur des marques de calibre mondial lors de leur passage chez WPP. Il s'agit ainsi d'une équipe éprouvée avec un historique de campagnes à succès, reconnues par de nombreux prix et par les résultats obtenus pour leurs clients » a déclaré Derek Bowen, Président des Services Marketing d'Acosta. Justine et Debbie sont enthousiastes à l'idée de travailler de nouveau ensemble, de donner une nouvelle dimension aux marques avec la talentueuse équipe de Mosaic, et de guider l'agence vers le futur.

À propos de Mosaic

