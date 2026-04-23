Mosaic construit le système d'exploitation pour les investisseurs les plus sophistiqués au monde et leurs conseillers en automatisant les analyses de modélisation des transactions historiquement conçues et maintenues manuellement dans Excel. Mosaic combine des calculs déterministes, fondés sur des règles, à l'ingestion pilotée par l'IA et aux flux de travail agentiques pour aider les équipes chargées des transactions à agir plus rapidement, à réduire les erreurs dans les feuilles de calcul et à se concentrer sur l'application du jugement en matière d'investissement plutôt que sur l'exécution de tâches mécaniques.

Aujourd'hui, Mosaic est utilisée par les principales institutions du marché privé, dont Warburg Pincus, Bridgepoint, CVC, New Mountain et Evercore. Les clients font état d'une exécution jusqu'à 20 fois plus rapide des analyses des transactions principales, comme les LBO et les DCF, tout en éliminant complètement les erreurs de type « mauvais lien » dans les feuilles de calcul grâce au moteur de modélisation basé sur des règles de Mosaic.

En 2025, Mosaic a été choisie par cinq des dix plus importantes sociétés de capital-investissement mondiales comme plateforme de modélisation des transactions axée sur l'intelligence artificielle, et par deux des plus prolifiques banques d'investissement au monde pour repenser la façon dont elles modélisent et analysent les transactions pour leurs clients.

« Avant Mosaic, des milliers d'investisseurs (y compris moi-même) ont passé des centaines d'heures à répéter des modèles de tableurs génériques pour reconstruire et affiner le même échafaudage de calcul pour chaque nouvelle opportunité d'investissement », a déclaré Ian Gutwinski, fondateur et PDG de Mosaic. « Pourtant, toutes ces heures ne font rien pour améliorer les résultats des investissements. Nous avons construit Mosaic afin que les investisseurs et les banquiers puissent passer moins de temps à connecter des données et plus de temps à réfléchir. Notre plateforme offre aux utilisateurs la rapidité de l'automatisation et la fiabilité des calculs déterministes, de sorte qu'ils peuvent faire confiance à l'analyse à chaque fois. »

Contrairement aux copilotes Excel et à d'autres approches probabilistes, le moteur de modélisation de Mosaic est conçu pour produire des résultats reproductibles et prêts pour les audits, que les équipes peuvent normaliser dans l'ensemble des flux de travail, créant ainsi une base pour la mémoire institutionnelle et une meilleure prise de décisions au fil du temps. Comme tous les modèles sont créés et stockés dans une base de données centralisée et standardisée, cloisonnée pour chaque client, les entreprises peuvent de plus en plus analyser les schémas de souscription à travers leurs données propriétaires sur les transactions et comparer leurs hypothèses aux résultats réels.

Mosaic Autopilot : modélisation agentique à partir d'un seul courriel

Mosaic Autopilot, la fonctionnalité d'IA agentique phare de Mosaic, permet aux utilisateurs de lancer la création d'un modèle via une requête envoyée par courriel à l'agent de Mosaic, « Mo », qui ingère les documents justificatifs (y compris les CIM), applique les paramètres par défaut propres à l'entreprise et génère un modèle « prêt pour le MD » dans une réponse par courriel en moins de 5 minutes.

« Lorsque je travaillais dans la banque d'investissement et le capital-investissement, j'ai toujours été choqué par le temps que certains des talents les plus chers au monde passaient à essayer de réparer des modèles défectueux avec une force brute », a déclaré Ryan Shannon, associé chez Radical Ventures, qui passait lui-même des centaines d'heures à mettre à jour des modèles de transactions en tant qu'associé chez le géant du capital-investissement TPG. « Avec Mosaic, ces mêmes talents coûteux peuvent passer leur temps à réfléchir aux décisions cruciales qui séparent les bons investissements des très bons. »

Utilisation des fonds

Mosaic élargira son équipe de New York dans les domaines suivants :

Ingénierie et produits, pour élargir la couverture des flux de travail et accroître les déploiements en entreprise

pour élargir la couverture des flux de travail et accroître les déploiements en entreprise Autonomisation des clients, pour soutenir la formation et l'adoption dans l'ensemble des entreprises clientes

pour soutenir la formation et l'adoption dans l'ensemble des entreprises clientes Commercialisation, pour accroître la présence de Mosaic dans les sociétés de capital-investissement, de crédit privé et de services bancaires d'investissement

Mosaic compte actuellement 16 employés et prévoit de dépasser les 40 employés d'ici la fin de 2026.

Mises à jour du conseil d'administration

Dans le cadre de la série A, Ryan Shannon, associé chez Radical Ventures, et Troy Pospisil, fondateur et PDG de la société leader des technologies juridiques Ontra.ai (et premier investisseur de Mosaic), rejoindront le conseil d'administration de Mosaic. John Megrue, vice-président de Radical Ventures et ancien PDG d'Apax, agira à titre de conseiller stratégique auprès du PDG de Mosaic.

« Dans le monde des services financiers, on parle beaucoup en ce moment des outils d'IA. Malheureusement, la grande majorité de ces offres promettent trop et ne tiennent pas leurs promesses, et n'apportent pas de réelle valeur aux entreprises », a déclaré John Megrue. « Mosaic est une rare exception d'équipe qui comprend très bien ce dont les banques d'investissement, fonds de capital-investissement et fonds de crédit privé les plus importants ont besoin, et c'est l'un des rares produits offrant vraiment de la valeur aujourd'hui. »

« Je suis heureux de rejoindre le conseil d'administration de Mosaic après avoir soutenu l'entreprise très tôt en tant qu'investisseur personnel », a déclaré Troy Pospisil. « Mosaic s'attaque à un problème complexe pour un marché qui me tient à cœur, et je crois qu'Ian et l'équipe de classe mondiale qu'il a formée autour de lui possèdent la combinaison unique d'expérience de l'industrie, de profondeur technique et d'acharnement pour changer réellement un comportement ancré qui n'a pas évolué depuis 50 ans. Au milieu d'un cycle d'engouement autour de l'IA, Mosaic reste fidèle aux principes fondamentaux de l'entrepreneuriat que j'admire : être axé sur les clients et utiliser toutes les technologies et ressources disponibles - qu'il s'agisse d'intelligence artificielle, de flux de travail ou d'un support de classe mondiale - pour obtenir des résultats que ses clients apprécient vraiment. »

En savoir plus

Pour réserver une démonstration, visitez https://www.mosaic.pe/demo

Pour explorer les postes à pourvoir, visitez https://mosaic.pe/careers

À propos de Mosaic

Mosaic est la principale plateforme de modélisation des transactions axée sur l'intelligence artificielle pour les marchés privés. L'entreprise automatise et normalise les analyses fondamentales, comme les LBO et les DCF, à l'aide de calculs déterministes, fondés sur des règles, combinés à des flux de travail agentiques et d'ingestion propulsés par l'IA. Mosaic aide les sociétés de capital-investissement, les sociétés de crédit privé, les fonds spéculatifs et les banques d'investissement à réduire le temps consacré aux travaux de modélisation mécanique et à accroître le temps consacré au jugement en matière d'investissement.

Moins de temps à connecter des données, plus de temps à réfléchir.

À propos de Radical Ventures

Radical Ventures est une société de capital de risque basée à Toronto qui se concentre exclusivement sur l'investissement dans l'intelligence artificielle et la technologie avancée. Fondée en 2017, l'entreprise collabore avec des sociétés en phase de démarrage et de croissance qui développent des applications d'IA transformatrices dans les domaines de la science, de l'industrie et de la technologie. Radical gère plus de 2,5 milliards de dollars américains d'actifs et a investi dans des chefs de file tels que Cohere, Waabi, World Labs et Writer AI.

Contact presse

Manasa Grandhi

Directrice des opérations

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SOURCE Investor Technology Group, Inc.