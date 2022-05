Un changement organisationnel qui permettra à Mosaic d'intégrer et de développer davantage ses activités commerciales et ses relations clients.

CHICAGO, le 5 mai 2022 /CNW/ - Cette semaine, Mosaic Amérique du Nord a annoncé la nomination de Tony Ciresi au poste de vice-président principal de la division commerciale aux États-Unis. La vaste expertise de ce dernier sera un atout indéniable pour assurer la croissance future de l'agence. Dans le cadre de ses nouvelles fonctions, Tony dirigera des membres de l'équipe faisant partie de la vice-présidence et de la direction en vue d'innover davantage et d'intégrer l'expertise commerciale de l'agence dans sa pratique de marketing intégrée, tant pour les activités organiques que pour les nouvelles activités. Tony relèvera de la directrice et coassociée Debbie Kaplan.

En tant que vice-président principal de la division commerciale aux États-Unis, Tony agira sur ce territoire à titre d'expert en marketing client de Mosaic. Fort de ses 20 années d'expérience dans l'industrie, il collaborera avec les diverses équipes de l'agence pour stimuler l'innovation et amener le travail à un niveau supérieur. Il travaillera en étroite collaboration avec les clients afin de les conseiller sur les programmes commerciaux et les tendances clés du marché. Son apport sera essentiel pour optimiser les investissements marketing dans les budgets réservés aux consommateurs et à la commercialisation dans le monde en constante évolution de la vente au détail. « Tony possède une expertise inégalée en ce qui a trait à l'industrie et, alors que nous continuons à investir dans notre leadership, il jouera un rôle central dans l'élaboration de l'approche commerciale stratégique intégrée de notre agence », a affirmé madame Kaplan.

Tony Ciresi, un expert reconnu en agence, s'est joint à Mosaic après avoir acquis beaucoup d'expérience chez VMLY&R Commerce. À titre de vice-président directeur, Engagement client, il y a occupé ce poste de cadre supérieur avec brio grâce à sa compréhension approfondie du marketing et à sa grande expertise client. En tant que conseiller client de confiance, Tony a supervisé l'établissement de relations durables avec les clients et a été un contributeur clé pour aider à articuler les besoins de chaque client, à développer des modèles commerciaux et à identifier les principaux défis liés au commerce.

Mosaic est une agence de marketing intégré nord-américaine qui bâtit des marques multidimensionnelles. En fonction des besoins des clients et sur la base d'une compréhension approfondie des données, Mosaic fait appel aux bons experts au bon moment afin de créer des expériences de marque connectées aux bons points de service. Grâce à sa capacité à se tourner rapidement vers ses membres d'équipe spécialisés dans les domaines du commerce omnicanal, du marketing expérientiel, de l'élaboration de contenu, de la conception de marque, des médias ainsi que de la mesure et de l'analyse, Mosaic est capable de créer et de mettre en œuvre des idées ayant à la fois un fort impact sur la culture et générant d'excellents résultats. Forte de ses 30 ans d'expérience, Mosaic Amérique du Nord possède des bureaux à Chicago, Dallas, Toronto et Montréal, ainsi que des bureaux satellites à Bentonville, New York, Los Angeles et ailleurs. Tous ces bureaux sont reliés à notre société mère, Acosta, et permettent d'assurer une présence à l'échelle du pays.

