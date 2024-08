LONDRES, 7 août 2024 /CNW/ - Morphy Richards lancera un nouveau produit révolutionnaire : le premier climatiseur portatif sans conduit certifié au monde. Avant son lancement officiel, ce produit novateur apporte déjà de l'air frais aux athlètes du Village olympique de Paris pendant les chaudes journées d'été.

Des athlètes utilisent les prochains climatiseurs portatifs sans conduits de Morphy Richards dans le Village olympique de Paris avant leur sortie; la photo est autorisée par les athlètes.

À la suite de la mise à niveau de sa marque, Morphy Richards lance une gamme de nouveaux produits en 2024, le climatiseur portatif sans conduit étant un point saillant notable. Conformément à sa mission d'innover pour éclairer le progrès, Morphy Richards vise à enrichir la vie des gens avec plus de joie en combinant des connaissances centrées sur l'humain et une conception intelligente. Le climatiseur portatif novateur fera ses débuts sur Kickstarter au début de septembre de cette année et sera également présenté au IFA Tech Show 2024 à Berlin. Ce double dévoilement mettra en valeur les solides capacités de Morphy Richards en matière de développement de produits et d'innovation, incarnant la philosophie de la marque en matière « d'idées intelligentes ».

À la lumière de la nouvelle selon laquelle le Village olympique de Paris n'avait pas de climatisation intégrée, Morphy Richards a accéléré la production d'un lot de ces unités portatives pour permettre aux athlètes de se reposer et de se ressourcer confortablement. Un représentant du Comité olympique d'Islande a fait remarquer : « Le climatiseur portatif de Morphy Richards fait toute la différence pour nous les jours les plus chauds! »

L'intervention opportune de Morphy Richards démontre son engagement à améliorer la qualité de vie et à aider les athlètes à atteindre un rendement maximal. Cette initiative souligne le dévouement de Morphy Richards à l'égard de l'innovation et sa capacité à répondre rapidement aux besoins mondiaux, et démontre une fois de plus sa force en tant qu'innovateur dans le secteur des technologies de consommation auprès de l'industrie et des consommateurs.

Fondée au Royaume-Uni en 1936, Morphy Richards est réputée pour ses petits appareils ménagers novateurs et élégants. Conçus en combinant harmonieusement des technologies de pointe et des idées intelligentes, les petits appareils innovants de Morphy Richards offrent des expériences de produits réconfortantes et délicieuses à d'innombrables ménages dans plus de 30 pays. Par la suite, Morphy Richards entrera sur de nouveaux marchés mondiaux grâce à l'héritage de produits classiques et au développement de nouveaux produits novateurs.

PERSONNE-RESSOURCE :

Aimee Gong

Courriel : [email protected]/[email protected]

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2476130/Athletes_Morphy_Richards__upcoming_ductless_portable_air_conditioners_Paris_Olympic.jpg

SOURCE Morphy Richards