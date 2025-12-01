LAVAL, QC, le 1er déc. 2025 /CNW/ - Morphocell Technologies, une entreprise de biotechnologie qui développe des thérapies tissulaires de nouvelle génération pour le remplacement d'organes, annonce la clôture d'un financement de série A de 50 millions $ US, à la suite d'un ajout de 10 millions $ US mené par Investissement Québec et CDP Ventures Capital, créé par la Cassa Depositi e Prestiti (CDP) d'Italie.

Cette extension de financement s'appuie sur la ronde de série A initiale de 40 millions $ US conclue en février 2024 sous la direction de Genson Capital et marque une étape importante dans la mission de Morphocell : transformer le traitement des maladies du foie. La participation de deux investisseurs institutionnels majeurs, dotés de mandats à long terme axés sur l'impact, vient renforcer la base de croissance de l'entreprise et prolonge sa capacité opérationnelle à plus de trois ans.

« Depuis la clôture initiale de notre financement de série A, Morphocell a réalisé des progrès exceptionnels en matière de développement, de fabrication et d'expansion d'équipe. La décision d'Investissement Québec d'accroître son engagement et celle de CDP Ventures Capital de se joindre à notre coalition d'investisseurs constituent une solide marque de confiance envers notre vision et notre capacité d'exécution. Leur soutien confirme le potentiel d'impact mondial de nos thérapies tissulaires et accroît notre capacité à mettre au point et à déployer des thérapies régénératives pour les maladies du foie » déclare le Dr Massimiliano Paganelli, chef de la direction et cofondateur de Morphocell Technologies.

À la suite de la finalisation du financement de série A, Morphocell a porté son effectif à 44 employés, répartis entre son siège social dans la grande région de Montréal et ses bureaux de Cambridge (Boston) et Toronto. L'entreprise exploite des opérations verticalement intégrées couvrant la découverte, la fabrication cellulaire et le développement préclinique, illustrant son engagement envers l'excellence dans le domaine de la médecine régénérative.

Une coalition d'investisseurs réputés

« Après le premier soutien d'Impulsion PME survenu en 2024, nous sommes d'autant plus fiers de poursuivre notre relation d'affaires avec Morphocell en réinvestissant dans son développement à travers le nouveau fonds Impulsion et à même nos fonds propres, déclare Bicha Ngo, présidente-directrice générale d'Investissement Québec. Le secteur grandissant des sciences de la vie contribue à faire rayonner les talents et l'expertise québécoise à l'international tout en permettant l'émergence de solutions innovantes pour des enjeux de santé multiples. Investissement Québec est heureux d'accompagner Morphocell dans l'atteinte de ses ambitions. »

« Nous sommes particulièrement fiers d'accompagner le parcours de Morphocell, une entreprise exceptionnelle fondée par des médecins et des scientifiques italiens, qui illustre parfaitement la manière dont le talent italien peut innover et générer un impact à l'échelle internationale, a déclaré Alessandro Scortecci, Chief Direct Investments de CDP Venture Capital. Il s'agit de notre premier investissement dans une entreprise canadienne de biotechnologie, une décision motivée par notre volonté de connecter l'Italie aux écosystèmes d'innovation mondiaux. Cet investissement permet l'établissement de la première filiale européenne de Morphocell en Italie, laquelle s'appuiera sur l'excellence du pays en matière de talents, de capacités de recherche et de savoir-faire industriel, afin de renforcer le rôle mondial de l'entreprise dans le domaine de la médecine régénérative. »

Une plateforme tournée vers l'avenir

Avec la clôture complète de sa série A à 50 millions $ US, Morphocell Technologies se positionne parmi les entreprises privées de médecine régénérative les mieux financées au Canada. Ce financement permettra à l'entreprise de :

faire progresser son programme principal, ReLiver ® , vers la preuve de concept clinique ;

, vers la preuve de concept clinique ; accroître sa capacité de fabrication et son équipe d'experts de renommée mondiale ;

approfondir ses collaborations internationales et préparer les bases de ses prochaines rondes de financement.

S'appuyant sur sa forte présence au Québec et en Amérique du Nord, Morphocell établira maintenant sa première filiale européenne en Italie, un geste qui reflète les racines italiennes de l'entreprise et son engagement à accompagner le développement d'un secteur biotechnologique italien en pleine expansion. Cette expansion servira de porte d'entrée stratégique vers l'Europe, permettant à Morphocell de bâtir des partenariats, d'accéder à un bassin de talents et à des infrastructures de recherche de calibre mondial et de consolider sa position de chef de file mondial en médecine régénérative.

« L'objectif de Morphocell a toujours été clair : créer des thérapies de remplacement d'organes révolutionnaires à base de cellules qui guérissent les patients », ajoute le Dr Paganelli. « Ce financement complémentaire renforce aussi notre conviction commune, partagée avec nos investisseurs, nos partenaires et notre équipe, que nous construisons l'avenir de la médecine régénérative ici même, au Québec. »

« Notre gouvernement est fier de soutenir Morphocell Technologies dans sa croissance. Nous voulons contribuer à stimuler l'innovation québécoise, qui jouera un rôle déterminant dans l'évolution de la médecine moderne, notamment en médecine régénérative. Cet engagement s'inscrit dans la volonté de bâtir un écosystème solide, dynamique et tourné vers l'avenir, où nos entreprises peuvent développer des solutions porteuses pour la santé de demain », déclare Christine Fréchette, ministre de l'Économie, de l'Innovation et de l'Énergie.

À propos de Morphocell Technologies

Morphocell Technologies est une entreprise de médecine régénérative basée à Montréal qui développe des thérapies de remplacement d'organes et de tissus dérivées de cellules souches. Sa plateforme exclusive issue de cellules iPSC soutient un vaste portefeuille de solutions tissulaires ciblant les dysfonctionnements organiques sévères, avec un premier axe sur les maladies du foie. Fondée en 2018, Morphocell allie excellence scientifique, expertise clinique et capacités de fabrication de pointe pour offrir des thérapies régénératives de nouvelle génération aux patients du monde entier.

Pour plus d'informations, visitez : www.morphocell.com

Contact média : Alix Chartrand, [email protected], 514 318-5609